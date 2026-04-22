麥卡倫「精萃世界巴黎」融入干邑桶熟成酒液勾兌 展現法式優雅
以頂尖橡木桶工藝聞名全球的麥卡倫（The Macallan），始終將單一麥芽威士忌視為一門創作語言，讓風味承載時間與美學。延續「Distil Your World精萃世界」系列對全球城市文化的深度凝視，麥卡倫近日正式發表全新「麥卡倫Distil Your World Paris：精萃世界巴黎」，這次攜手曾兩度榮獲「世界最佳餐廳」殊榮的羅卡兄弟（Roca Brothers），將目光投向現代精緻餐飲文化的發源地——巴黎。
巴黎不僅是藝術之都，更是「法式餐桌藝術」（L'Art de la Table）的生活哲學核心。這款酒液由麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell領銜打造，透過層層交織的風味結構，重現巴黎在人文、美學與日常儀式感之間的從容氣質。值得一提的是，這款威士忌打破常規，首次以珍稀干邑桶熟成酒液進行勾兌，為整體風味增添一抹獨特的法式神采。
在口感表現上，這是一場循序展開的感官交響。美國雪莉橡木桶賦予酒液奶油般的甜潤質地，並帶出雅緻花香，隨後浮現如巴黎街角糕點鋪般的杏仁羊角麵包與蜜桃芭菲香氣。歐洲雪莉橡木桶深化了酒體厚度，而波本桶則注入熱帶果韻與烘焙氣息，映照出巴黎夜色中的流動活力。酒液色澤澄澈溫潤，彷彿蒙馬特高地灑落的第一縷金色晨光。
在外盒設計方面，這款限量鉅獻同樣以巴黎印象為靈感，將城市風景化為收藏。包裝取材自象徵巴黎街燈的「暮光黃」，融合釀酒大師的探索軌跡，瓶身地圖上的城市地標以雕塑般的細節呈現，宛如一幅緩緩展開的城市畫卷。內頁插畫邀請巴黎藝術家Cassandre Montoriol創作，靈感源自1765年巴黎第一家餐廳的誕生，以溫潤筆觸紀錄巴黎的節奏與餐飲文化起源。
麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell分享，這不僅是一款威士忌，更是一封獻給巴黎的情書。將旅程化為創作，把所見所感凝聚成可以被細細品味的佳釀，是對城市文化最深刻的致敬。
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