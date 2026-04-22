麥卡倫「精萃世界巴黎」融入干邑桶熟成酒液勾兌 展現法式優雅

以頂尖橡木桶工藝聞名全球的麥卡倫（The Macallan），始終將單一麥芽威士忌視為一門創作語言，讓風味承載時間與美學。延續「Distil Your World精萃世界」系列對全球城市文化的深度凝視，麥卡倫近日正式發表全新「麥卡倫Distil Your World Paris：精萃世界巴黎」，這次攜手曾兩度榮獲「世界最佳餐廳」殊榮的羅卡兄弟（Roca Brothers），將目光投向現代精緻餐飲文化的發源地——巴黎。

巴黎不僅是藝術之都，更是「法式餐桌藝術」（L'Art de la Table）的生活哲學核心。這款酒液由麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell領銜打造，透過層層交織的風味結構，重現巴黎在人文、美學與日常儀式感之間的從容氣質。值得一提的是，這款威士忌打破常規，首次以珍稀干邑桶熟成酒液進行勾兌，為整體風味增添一抹獨特的法式神采。

在口感表現上，這是一場循序展開的感官交響。美國雪莉橡木桶賦予酒液奶油般的甜潤質地，並帶出雅緻花香，隨後浮現如巴黎街角糕點鋪般的杏仁羊角麵包與蜜桃芭菲香氣。歐洲雪莉橡木桶深化了酒體厚度，而波本桶則注入熱帶果韻與烘焙氣息，映照出巴黎夜色中的流動活力。酒液色澤澄澈溫潤，彷彿蒙馬特高地灑落的第一縷金色晨光。

在外盒設計方面，這款限量鉅獻同樣以巴黎印象為靈感，將城市風景化為收藏。包裝取材自象徵巴黎街燈的「暮光黃」，融合釀酒大師的探索軌跡，瓶身地圖上的城市地標以雕塑般的細節呈現，宛如一幅緩緩展開的城市畫卷。內頁插畫邀請巴黎藝術家Cassandre Montoriol創作，靈感源自1765年巴黎第一家餐廳的誕生，以溫潤筆觸紀錄巴黎的節奏與餐飲文化起源。

麥卡倫釀酒大師Kirsteen Campbell分享，這不僅是一款威士忌，更是一封獻給巴黎的情書。將旅程化為創作，把所見所感凝聚成可以被細細品味的佳釀，是對城市文化最深刻的致敬。

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麥卡倫「Distil Your World Paris：精萃世界巴黎」以巴黎的城市印象為靈感，將風景、記憶與旅程化為可被收藏的視覺。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫「Distil Your World Paris：精萃世界巴黎」內頁插畫由巴黎藝術家 Cassandre Montoriol 創作，靈感源自 1765 年巴黎第一家餐廳的誕生，象徵餐飲被視為藝術形式的起點。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫透過影像探索「法式餐桌藝術」的內涵，訴說著關於地域、工藝與款待的故事，使「Distil Your World Paris：精萃世界巴黎」成為跨越地域、文化、味覺與影像的多重篇章。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫攜手兩度榮獲「世界最佳餐廳」El Celler de Can Roca的羅卡兄弟，萃取浪漫之都的法式優雅，鉅獻「Distil Your World Paris：精萃世界巴黎」。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫「Distil Your World Paris：精萃世界巴黎」外盒與瓶身取材自象徵巴黎街燈的「暮光黃」，將地標以雕塑般的細節呈現，如一幅緩緩展開的城市畫卷。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

麥卡倫「Distil Your World Paris：精萃世界巴黎」首次融入珍稀干邑桶熟成酒液，為風味添上一抹法式神采，自然酒色澄澈溫潤，如蒙馬特高地的第一縷金色晨光。圖／臺灣愛丁頓提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康