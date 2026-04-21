限定霜淇淋、可愛盲盒公仔登場！GODIVA迎百周年 還有限量巧克力禮盒

來自比利時的皇室御用巧克力品牌「GODIVA」在今年迎來品牌創立100週年的里程碑。迎接重要時刻，GODIVA打造全新LOGO與封面包裝，更特別推出「百周年限定巧克力禮盒」、「限定盲盒吊飾」與限定霜淇淋與奶昔，為下個世紀篇章繼續邁進。

此次GODIVA推出的「百周年限定巧克力禮盒」共收錄10款不同巧克力作品，其中9款復刻GODIVA不同年代的經典巧克力，包括1926年的「香草黑巧克力 Lady Noir」、1968年的「鹽味焦糖牛奶巧克力 Ecusson Lait」等不同品項，同時還有針對百周年特別推出的「2026 開心果杏仁黑巧克力」，完整呈現 GODIVA 不同時期的代表作與故事。禮盒以柔和粉色為主視覺，呼應經典的粉紅小貨車，另外在盒中還可以看見品牌創始店LOGO、品牌創立年份等細節。

迎接品牌百周年，GODIVA首度推出「限定盲盒吊飾」，分別以心形榛果蓉白巧克力、貝殼形杏仁黑巧克力、玫瑰味紅莓黑巧克力等不同年份的代表性巧克力為出發，設計出「白白」、「貝貝」、「莓莓」等3款可愛角色，並化身為精美的絨毛吊飾。活動期間單筆消費滿2,500元，即贈「百周年巧克力絨毛吊飾盲盒」1個。

另外在5月10日前，凡加入官方line帳號，即可獲得百周年紀念貼圖，以10款巧克力為靈感，延伸出10張趣味貼圖。同時GODIVA還推出「紅莓玫瑰雙重巧克力霜淇淋」、「紅莓玫瑰白巧克力霜淇淋」、「黑巧克力霜淇淋」等3款霜淇淋與「紅莓玫瑰白巧克力奶昔」等4款期間限定甜品，每杯220元。

GODIVA首度推出「限定盲盒吊飾」，設計「白白」、「貝貝」、「莓莓」等3款可愛角色。記者陳睿中／攝影

GODIVA推出「紅莓玫瑰雙重巧克力霜淇淋」、「紅莓玫瑰白巧克力霜淇淋」等3款霜淇淋，每支220元。記者陳睿中／攝影

GODIVA「限定盲盒吊飾」採滿額贈送，只送不賣。記者陳睿中／攝影