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CoCo「珍奶2杯66、葡萄柚果粒茶買1送1」！五桐號「麝香葡萄」新登場
隨著天氣越來越熱，連鎖手搖飲「五桐號」自4月23日起，推出全新「麝香葡萄系列」。其中「麝香葡萄粉粿烏龍」以焙香回甘的烏龍茶為基底，揉合麝香葡萄果香，並加入帶有淡雅桂花香氣的粉粿，清爽又耐喝，每杯79元。另款「麝香葡萄柚子冰沙」則將麝香葡萄結合韓國柚子醬，並融入錫蘭紅茶提升香氣層次，加上綠茶凍，打造出沁涼的冰沙口感，每杯89元。
此外，五桐號同步推出全新配料「桂花粉粿」，具有彈性滑順的口感，並帶有淡雅花香與甜韻，加購價20元。慶祝新品登場，4月23日至4月30日，凡任選麝香葡萄系列新品，即享「第二杯7折」；5月1日至5月8日，購買「麝香葡萄柚子冰沙」即可免費升級桂花粉粿。
一年一度的「國際珍奶節」即將來臨，「CoCo都可」今年響應節慶，推出限時2天優惠活動，4月29日至4月30日，珍珠奶茶（L）2杯優惠價66元，平均每杯33元，每人不限杯數，線上線下同享優惠，售完為止。
另外迎接品牌好友日，4月日當天凡打開CoCo都可官方Line帳號，，即可領取優惠券。憑券可享「葡萄柚果粒茶」第二杯0元，現省70元。每人可領2張券，數量有限，售完為止，
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