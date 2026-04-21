快訊

罕見素顏上陣！美女主播遇日本強震「狂奔回電視台」 呼吸急促惹網心疼

賴總統暫緩出訪史瓦帝尼 總統府：3個國家不開放領空

才下令囑託拘提柯建銘…法官「1小時逆轉」撤銷成命 理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

為考生加油！福勝亭套餐現省60再抽Dyson 勝急「炸豬排握飯糰」登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
福勝亭限時推出兩款套餐優惠，為考生應援加油。圖／三商餐飲提供
福勝亭限時推出兩款套餐優惠，為考生應援加油。圖／三商餐飲提供

國中會考、高中指考倒數計時！在日本，考生為求金榜題名，在大型考試前都會必吃「炸豬排」，具備旗開得勝、保佑金榜題名的吉祥寓意。日式丼飯品牌「勝急」自4月20日起，推出全新外帶與外送專屬品項「明太子炸豬排握飯糰」。從沖繩飯糰作為靈感，以究好豬腰內豬排為主角，搭配明太子醬與香濃日式厚蛋燒、溫泉水烹煮的牛奶皇后米，帶來海陸雙重享受，外帶單點150元，附贈原萃綠茶1瓶。Uber Eats專屬推出「明太子炸豬排握飯糰套餐」，包含握飯糰、薯條、原萃綠茶，優惠價250元。

此外，勝急亦提供6款外帶日式炸豬排便當，包括有腰內豬排便當、里肌肉豬排便當、草蝦腰內豬排便當、草蝦里肌豬排便當，每份270元～310元不等，均贈無糖原萃綠茶1瓶，為考生們補充滿滿元氣。

考期到來，三商餐飲集團旗下「福勝亭」與「三商巧福」，分別以「考生應援」與「遊戲聯名」雙主軸推出不同活動。福勝亭自即日起至6月23日推出「全力以赴 必勝之季」活動，設計兩款優惠套餐。其中「開運餐」以開運豬排定食搭配風味小菜與飲料，原價320元，優惠價289元；「必勝雙享餐」集結炸雞柳定食與起司豬排丼，搭配酥炸長尾蝦與雙飲料，原價658元，優惠價598元。

活動期間凡購買指定套餐，即可參加「必勝開運刮刮卡」抽獎，最大獎為Dyson吸塵器，另有Dyson吹風機、AirPods 4等贈禮。此外，同步推出13項優惠，包括開運豬排定食原價230元，優惠價200元、飲料買1送1特價35元等方案。

三商巧福攜手CAPCOM旗下新作《PRAGMATA》，自4月21日起推出期間限定「美味集結．補給作戰」。由角色「黛安娜」擔任補給官，創造跨界體驗。聯名主打餐點「胡椒煲雞湯麵」原價160元，優惠價145元；「金沙雞肉飯」則以鹹蛋黃醬汁提升風味層次，原價160元，優惠價135元，另有四款套餐組合，提供多元選擇。

活動期間消費指定套餐，即可獲得限量貼紙，單筆滿400元再贈角色透卡。4月21日至5月11日，贈送A款貼紙與黛安娜透卡；5月21日至6月10日則為B款貼紙與雙角色限量透卡。此外，登錄發票可抽微星電競螢幕等獎項；活動期間追蹤品牌粉絲專頁並於門市出示畫面，則可免費兌換「現燙青菜」一份。

勝急新推出「明太子炸豬排握飯糰」。圖／勝急豬排提供
勝急新推出「明太子炸豬排握飯糰」。圖／勝急豬排提供

勝急推出里肌肉豬排便當、草蝦腰內豬排便當等外帶便當，每份270元起。圖／勝急豬排提供
勝急推出里肌肉豬排便當、草蝦腰內豬排便當等外帶便當，每份270元起。圖／勝急豬排提供

日本 便當

相關新聞

打包Karina同款！Prada全新Re-Nylon系列六色自由混搭好時髦

夏天就是要讓色彩佔據衣櫃，展現無可取代的個人特質！韓國女團Aespa成員Karina日前在官方Instagram大方分享短片、興奮開箱Prada Re-Nylon系列。只見畫面中她輪番換上多款漁夫帽與包款，輕快時尚的姿態，也預告今年夏季最具活力的潮流風向。

世界西點冠軍+日本四葉乳業！旭集「5款春漾甜點」交織滿滿春日氣息

迎接百花盛開的春季到來，饗賓餐飲集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」，攜手德麥食品公司代理的「四葉乳業」，以及WPTC西點世界盃冠軍、來自日本的「妹尾徹也（Senoo Tetsuya）」主廚，限時推出「春漾花実季（春漾花實季）」甜蜜盛典，呈獻「雲菓」、「寶盒」等五款聯名甜點，為饕客帶來一場輕盈甜蜜的極上和食之旅。

台北老牌飯店走入歷史！福容台北一館20年謝幕優惠一次看

台北老字號飯店即將走入歷史。福容大飯店台北一館宣布因租約期滿，將於今年8月1日起正式封館，餐飲服務預計7月1日起停止供應，最後住宿日為7月31日。為感謝20年來消費者支持，即日起推出「餐飲感謝季」與會員回饋活動，多項人氣餐飲優惠同步登場，最低港點68折，宴席祭出買五桌送一桌的限時方案。

極上鮪魚大腹40元！「數位版壽司郎」首度進軍台中 150cm大螢幕點餐

壽司郎全新店型「DIGIRO數位迴轉壽司」將在4月24日正式進軍中台灣，改裝打造「台中黎明市政南店」登場，成為DIGIRO繼台北佈局後，首度跨區展店的重要里程碑。為慶祝店舖升級，限時推出「極上鮪魚大腹」售價40元，另外消費滿額還可獲贈「A4開幕資料夾」，並有機會抽中「45cm萌抱壽司娃娃」。

為考生加油！福勝亭套餐現省60再抽Dyson 勝急「炸豬排握飯糰」登場

國中會考、高中指考倒數計時！在日本，考生為求金榜題名，在大型考試前都會必吃「炸豬排」，具備旗開得勝、保佑金榜題名的吉祥寓意。日式丼飯品牌「勝急」自4月20日起，推出全新外帶與外送專屬品項「明太子炸豬排握飯糰」。從沖繩飯糰作為靈感，以究好豬腰內豬排為主角，搭配明太子醬與香濃日式厚蛋燒、溫泉水烹煮的牛奶皇后米，帶來海陸雙重享受，外帶單點150元，附贈原萃綠茶1瓶。Uber Eats專屬推出「明太子炸豬排握飯糰套餐」，包含握飯糰、薯條、原萃綠茶，優惠價250元。

SOGO大巨蛋商場還要再等等 董事長黃晴雯談關鍵原因

位於台北大巨蛋的遠東Garden City主體商場何時對外開幕備受關注，遠東SOGO董事長黃晴雯今表示，我們都準備好了，正配合政府進行相關檢查程序，「請大家耐心等待，配合政府規定也是很重要的事」，開幕時程將視檢查進度而定。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。