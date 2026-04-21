為考生加油！福勝亭套餐現省60再抽Dyson 勝急「炸豬排握飯糰」登場

國中會考、高中指考倒數計時！在日本，考生為求金榜題名，在大型考試前都會必吃「炸豬排」，具備旗開得勝、保佑金榜題名的吉祥寓意。日式丼飯品牌「勝急」自4月20日起，推出全新外帶與外送專屬品項「明太子炸豬排握飯糰」。從沖繩飯糰作為靈感，以究好豬腰內豬排為主角，搭配明太子醬與香濃日式厚蛋燒、溫泉水烹煮的牛奶皇后米，帶來海陸雙重享受，外帶單點150元，附贈原萃綠茶1瓶。Uber Eats專屬推出「明太子炸豬排握飯糰套餐」，包含握飯糰、薯條、原萃綠茶，優惠價250元。

此外，勝急亦提供6款外帶日式炸豬排便當，包括有腰內豬排便當、里肌肉豬排便當、草蝦腰內豬排便當、草蝦里肌豬排便當，每份270元～310元不等，均贈無糖原萃綠茶1瓶，為考生們補充滿滿元氣。

考期到來，三商餐飲集團旗下「福勝亭」與「三商巧福」，分別以「考生應援」與「遊戲聯名」雙主軸推出不同活動。福勝亭自即日起至6月23日推出「全力以赴 必勝之季」活動，設計兩款優惠套餐。其中「開運餐」以開運豬排定食搭配風味小菜與飲料，原價320元，優惠價289元；「必勝雙享餐」集結炸雞柳定食與起司豬排丼，搭配酥炸長尾蝦與雙飲料，原價658元，優惠價598元。

活動期間凡購買指定套餐，即可參加「必勝開運刮刮卡」抽獎，最大獎為Dyson吸塵器，另有Dyson吹風機、AirPods 4等贈禮。此外，同步推出13項優惠，包括開運豬排定食原價230元，優惠價200元、飲料買1送1特價35元等方案。

三商巧福攜手CAPCOM旗下新作《PRAGMATA》，自4月21日起推出期間限定「美味集結．補給作戰」。由角色「黛安娜」擔任補給官，創造跨界體驗。聯名主打餐點「胡椒煲雞湯麵」原價160元，優惠價145元；「金沙雞肉飯」則以鹹蛋黃醬汁提升風味層次，原價160元，優惠價135元，另有四款套餐組合，提供多元選擇。

活動期間消費指定套餐，即可獲得限量貼紙，單筆滿400元再贈角色透卡。4月21日至5月11日，贈送A款貼紙與黛安娜透卡；5月21日至6月10日則為B款貼紙與雙角色限量透卡。此外，登錄發票可抽微星電競螢幕等獎項；活動期間追蹤品牌粉絲專頁並於門市出示畫面，則可免費兌換「現燙青菜」一份。

勝急新推出「明太子炸豬排握飯糰」。圖／勝急豬排提供