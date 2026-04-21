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SOGO大巨蛋商場還要再等等 董事長黃晴雯談關鍵原因

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
遠東Garden City主體商場目前配合主管機關各項檢查中。報系資料照
遠東Garden City主體商場目前配合主管機關各項檢查中。報系資料照

位於台北大巨蛋的遠東Garden City主體商場何時對外開幕備受關注，遠東SOGO董事長黃晴雯今表示，我們都準備好了，正配合政府進行相關檢查程序，「請大家耐心等待，配合政府規定也是很重要的事」，開幕時程將視檢查進度而定。

談及整體市場表現，黃晴雯指出，儘管今年受到國際局勢動盪影響，消費市場相對辛苦，但遠東SOGO上半年全台各店表現亮眼，無論指標型大店或區域型百貨皆達成業績預算，整體成長近5%。她認為，在目前市場環境下，這樣的成績已屬難得，關鍵在於會員經營策略奏效，目前透過7大Club分眾經營，深耕主顧客，並期望這股氣勢延續至上半年最重要的母親節檔期。

面對外部環境變化，黃晴雯也指出，從俄烏戰爭到當前國際局勢，以及過去電商崛起與疫情衝擊，百貨業始終面臨挑戰，「百貨最重要的是應變能力」。她仍看好台灣內需市場，認為AI產業發展帶動投資收益、就業與薪資成長，將持續支撐消費力道，對下半年營運仍有高期待。

此外，SOGO復興館歷經一年半的國際精品擴大改裝後，近期包括LV、香奈兒陸續開幕，愛馬仕亦於今日正式開門見客，國際精品「兩大門神」歸位，正好趕上母親節檔期，預期將為全年業績挹注成長動能。加上之後還有SOGO大巨蛋商場即將上場，今年對SOGO來說，可說是相當活躍的年度。

歷經一年半時間，遠東SOGO復興館兩大國際精品門神擴大改裝完成，將為業績注入強大動能。圖／遠東SOGO提供
歷經一年半時間，遠東SOGO復興館兩大國際精品門神擴大改裝完成，將為業績注入強大動能。圖／遠東SOGO提供

遠東SOGO復興館愛馬仕擴大改裝新開幕。圖／愛馬仕提供
遠東SOGO復興館愛馬仕擴大改裝新開幕。圖／愛馬仕提供

黃晴雯

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