陪媽咪玩整天！六福村母親節訂餐送門票 加碼蛋糕冰棒寵愛她

母親節將至，新竹六福村主題樂園推出母親節限定「訂餐送門票」專案 ，活動適用於5月1日至3日，以及5月9日至10日。園方今年主打將「吃飯」與「出遊」結合，每桌9999元的「金鳳尊榮方案」除贈送門票外，更驚喜加碼主題蛋糕與造型冰棒 ，讓全家人陪伴媽媽從餐桌延伸到整座樂園，共同創造歡樂回憶。

六福村表示，母親節向來是全家人重要的團聚時刻，但比起只是吃完一頓飯就各自返家，現在越來越多人更重視「陪媽媽真正開心玩一天」。因此今年特別規畫「訂餐送門票」優惠，希望讓母親節從餐桌延伸到整座樂園，把陪伴變成更有記憶點的節日安排。讓媽媽不只吃得好，還能玩得開心、拍得漂亮、被全家好好寵一回。

六福村說明，這次母親節專案共推出兩大餐飲方案，其中「金鳳尊榮方案」每桌9999元，適用日期為5月1日至5月3日及5月9日至5月10日，除可享「訂餐送門票」外，還加碼贈送主題蛋糕，以及造型冰棒每人一支，從餐桌到甜點都讓母親節聚餐開心又溫馨；另一項「阿拉丁盛宴」則為每人990元，同樣適用於上述日期，讓不同聚餐需求的家庭都能依照喜愛的餐點及形式彈性選擇。

此外，六福村自4月7日至4月30日推出期間限定優惠活動「馬尾同樂」，只要遊客在入園驗票前綁上高馬尾造型，不分男女，都能享有699元優惠票價，優惠活動不分男女老少都能參加。