米蘭設計周這物件太搶眼！工業設計大師Marc Newson再推新款568空氣鐘

即便夏日尚未正式來臨，米蘭設計周的氣氛已經因為一團內外明徹、淨無瑕穢的空氣顯得清涼幾許，原來這是瑞士頂級製表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）再度與工業設計大師Marc Newson合作的Atmos Calibre 568空氣鐘，利用精密複雜機械與極細微的空氣溫差變化帶來動力，已在2026米蘭設計周正式亮相。

只要溫度一度的變化，就能為機械提供近兩天的運作動能？Atmos空氣鐘最初是於1928年瑞士工程師Jean-Léon Reutter所發明，並在之後為Jaeger-LeCoultre實踐；其原理是運用一密封充氣膠囊、並透過膜片與發條相連，其中空氣氣體的比例至今仍是Jaeger-LeCoutltre的商業機密，歷史即將邁入100周年紀念，並曾為瑞士贈予教宗若望保羅二世、美國總統雷根、尼克森及英國首相邱吉爾，堪稱國寶級的工藝外交。

1963年出生，設計領域遍及珠寶、汽車、大型遊艇、室內設計、家具的Marc Newson，早在20年前已走紅西方，影響力至今歷久不衰。Marc Newson自2008年開始與Jaeger-LeCoultre合作，本次新款的Calibre 568空氣鐘同時與兩百年歷史的法國水晶大廠Baccarat打造水晶箱體，具有如融化冰塊般透明、圓角方形的實心結構，也展現Marc Newson圓弧、具未來感、時髦的設計特色。

2026年版本並首度整合了「日出與日落」時間顯示、時間等式（Equation of Time）等複雜功能，以及4,087年才有一日的超高精密月相顯示功能。該款座鐘全球每年限量50件，已由即日起搶先在米蘭設計周的Jaeger-LeCoultre展區展示，並將持續至2026年4月26日為止。在日出日落之際、在溫度的微妙變化之間，展現宇宙運行與精密機械的微妙深邃。

Marc Newson的工業設計領域包羅萬有，堪稱從1986年成立、1990活躍至今40年的當代工業設計大師。圖／翻攝自IG@marcnewsonofficial

Marc Newson的設計領域從細微的傢俱、珠寶、座鐘，甚至也包含大型遊艇，例如他曾受日本商業巨頭前澤友作（Yusaku Maezawa）委託，設計了一艘長達114公尺的超級遊艇，並預計在2026年春天驗收，成為資本主義與設計品味的另一次優雅聯集。圖／翻攝自IG@marcnewsonofficial

當代工業設計大師Marc Newson再度與Jaeger-LeCoultre合作，發表一款Atmos 568空氣鐘、並於米蘭設計周期間Jaeger-LeCoultre展現亮相。圖／Jaeger-LeCoultre提供

Jaeger-LeCoultre Atmos 568空氣鐘Marc Newson特別版，每年限量50件，時間與月份顯示、日出日落、時間等式、高精準月相，外殼由Baccarat手工口吹水晶，價格店洽。圖／Jaeger-LeCoultre提供