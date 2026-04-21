快訊

115年總預算終於付委審查 有機會6月中旬完成三讀

要拘提柯建銘！涉過失傷害徐巧芯不出庭 審判長：囑託拘提

78歲雷洪動脊椎手術5小時病房照曝光 昔擁6妻妾今病榻只剩她

聽新聞
0:00 / 0:00

米蘭設計周這物件太搶眼！工業設計大師Marc Newson再推新款568空氣鐘

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Marc Newson也曾為Jaeger-LeCoultre設計藍色水晶版本的566空氣鐘，其天文星象盤可呈現北半球的天體分佈。圖／翻攝自IG@marcnewsonofficial
Marc Newson也曾為Jaeger-LeCoultre設計藍色水晶版本的566空氣鐘，其天文星象盤可呈現北半球的天體分佈。圖／翻攝自IG@marcnewsonofficial

即便夏日尚未正式來臨，米蘭設計周的氣氛已經因為一團內外明徹、淨無瑕穢的空氣顯得清涼幾許，原來這是瑞士頂級製表品牌積家（Jaeger-LeCoultre）再度與工業設計大師Marc Newson合作的Atmos Calibre 568空氣鐘，利用精密複雜機械與極細微的空氣溫差變化帶來動力，已在2026米蘭設計周正式亮相。

只要溫度一度的變化，就能為機械提供近兩天的運作動能？Atmos空氣鐘最初是於1928年瑞士工程師Jean-Léon Reutter所發明，並在之後為Jaeger-LeCoultre實踐；其原理是運用一密封充氣膠囊、並透過膜片與發條相連，其中空氣氣體的比例至今仍是Jaeger-LeCoutltre的商業機密，歷史即將邁入100周年紀念，並曾為瑞士贈予教宗若望保羅二世、美國總統雷根、尼克森及英國首相邱吉爾，堪稱國寶級的工藝外交。

1963年出生，設計領域遍及珠寶、汽車、大型遊艇、室內設計、家具的Marc Newson，早在20年前已走紅西方，影響力至今歷久不衰。Marc Newson自2008年開始與Jaeger-LeCoultre合作，本次新款的Calibre 568空氣鐘同時與兩百年歷史的法國水晶大廠Baccarat打造水晶箱體，具有如融化冰塊般透明、圓角方形的實心結構，也展現Marc Newson圓弧、具未來感、時髦的設計特色。

2026年版本並首度整合了「日出與日落」時間顯示、時間等式（Equation of Time）等複雜功能，以及4,087年才有一日的超高精密月相顯示功能。該款座鐘全球每年限量50件，已由即日起搶先在米蘭設計周的Jaeger-LeCoultre展區展示，並將持續至2026年4月26日為止。在日出日落之際、在溫度的微妙變化之間，展現宇宙運行與精密機械的微妙深邃。

Marc Newson的工業設計領域包羅萬有，堪稱從1986年成立、1990活躍至今40年的當代工業設計大師。圖／翻攝自IG@marcnewsonofficial
Marc Newson的工業設計領域包羅萬有，堪稱從1986年成立、1990活躍至今40年的當代工業設計大師。圖／翻攝自IG@marcnewsonofficial

Marc Newson的設計領域從細微的傢俱、珠寶、座鐘，甚至也包含大型遊艇，例如他曾受日本商業巨頭前澤友作（Yusaku Maezawa）委託，設計了一艘長達114公尺的超級遊艇，並預計在2026年春天驗收，成為資本主義與設計品味的另一次優雅聯集。圖／翻攝自IG@marcnewsonofficial
Marc Newson的設計領域從細微的傢俱、珠寶、座鐘，甚至也包含大型遊艇，例如他曾受日本商業巨頭前澤友作（Yusaku Maezawa）委託，設計了一艘長達114公尺的超級遊艇，並預計在2026年春天驗收，成為資本主義與設計品味的另一次優雅聯集。圖／翻攝自IG@marcnewsonofficial

當代工業設計大師Marc Newson再度與Jaeger-LeCoultre合作，發表一款Atmos 568空氣鐘、並於米蘭設計周期間Jaeger-LeCoultre展現亮相。圖／Jaeger-LeCoultre提供
當代工業設計大師Marc Newson再度與Jaeger-LeCoultre合作，發表一款Atmos 568空氣鐘、並於米蘭設計周期間Jaeger-LeCoultre展現亮相。圖／Jaeger-LeCoultre提供

Jaeger-LeCoultre Atmos 568空氣鐘Marc Newson特別版，每年限量50件，時間與月份顯示、日出日落、時間等式、高精準月相，外殼由Baccarat手工口吹水晶，價格店洽。圖／Jaeger-LeCoultre提供
Jaeger-LeCoultre Atmos 568空氣鐘Marc Newson特別版，每年限量50件，時間與月份顯示、日出日落、時間等式、高精準月相，外殼由Baccarat手工口吹水晶，價格店洽。圖／Jaeger-LeCoultre提供

結合複雜的機械裝置、空氣動力與裝置，讓空氣鐘成為Jaeger-LeCoultre表廠的秘寶、獨一無二。圖／Jaeger-LeCoultre提供
結合複雜的機械裝置、空氣動力與裝置，讓空氣鐘成為Jaeger-LeCoultre表廠的秘寶、獨一無二。圖／Jaeger-LeCoultre提供

瑞士 米蘭 工藝

相關新聞

打包Karina同款！Prada全新Re-Nylon系列六色自由混搭好時髦

夏天就是要讓色彩佔據衣櫃，展現無可取代的個人特質！韓國女團Aespa成員Karina日前在官方Instagram大方分享短片、興奮開箱Prada Re-Nylon系列。只見畫面中她輪番換上多款漁夫帽與包款，輕快時尚的姿態，也預告今年夏季最具活力的潮流風向。

世界西點冠軍+日本四葉乳業！旭集「5款春漾甜點」交織滿滿春日氣息

迎接百花盛開的春季到來，饗賓餐飲集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」，攜手德麥食品公司代理的「四葉乳業」，以及WPTC西點世界盃冠軍、來自日本的「妹尾徹也（Senoo Tetsuya）」主廚，限時推出「春漾花実季（春漾花實季）」甜蜜盛典，呈獻「雲菓」、「寶盒」等五款聯名甜點，為饕客帶來一場輕盈甜蜜的極上和食之旅。

台北老牌飯店走入歷史！福容台北一館20年謝幕優惠一次看

台北老字號飯店即將走入歷史。福容大飯店台北一館宣布因租約期滿，將於今年8月1日起正式封館，餐飲服務預計7月1日起停止供應，最後住宿日為7月31日。為感謝20年來消費者支持，即日起推出「餐飲感謝季」與會員回饋活動，多項人氣餐飲優惠同步登場，最低港點68折，宴席祭出買五桌送一桌的限時方案。

「襪子訂單」瘋狂湧入！台南百年布莊驚嚇發問 才知爆單功臣竟是日本巨星

名人「帶貨」能力驚人，常在店家尚未反應過來前就被清空庫存，只好頂著一臉問號努力找熱銷原因。昨（20日）台南百年布莊「錦源興」就一頭霧水地在粉專發文詢問「為什麼大家今天瘋狂在官網買襪子」，最後才發現是日本巨星二宮和也發文分享帶來的搶購熱潮。 錦源興深耕台灣多年，擅用各式台灣元素製成印花布料，進而製作成提袋、襪子、杯墊等商品販售。然而自昨日起，錦源興官網就不停收到襪子訂單，讓店家困惑到發文求教「可以告訴我，為什麼大家今天瘋狂在官網買襪子嗎」，並猜測是否是因為新花色上市、或有免運優惠的緣故，錦源興小老闆楊子興甚至幽默自拍「一定是因為我太可愛，公休還加班出貨」。 最後答案揭曉，原來是日本天團「嵐」成員二宮和也20日下午

極上鮪魚大腹40元！「數位版壽司郎」首度進軍台中 150cm大螢幕點餐

壽司郎全新店型「DIGIRO數位迴轉壽司」將在4月24日正式進軍中台灣，改裝打造「台中黎明市政南店」登場，成為DIGIRO繼台北佈局後，首度跨區展店的重要里程碑。為慶祝店舖升級，限時推出「極上鮪魚大腹」售價40元，另外消費滿額還可獲贈「A4開幕資料夾」，並有機會抽中「45cm萌抱壽司娃娃」。

7,200元起住遍台日！年度最狂線上旅展4/24開搶 再送千元住宿金

隨著春季旅遊市場升溫，旅宿品牌小鹿文娛宣布推出「2026春季線上旅展」，將於4月24日至5月10日限時登場，主打兩大年度熱銷住宿套票，橫跨台灣與日本超過20間旅宿據點，提供旅客更彈性、多元的春季旅行選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。