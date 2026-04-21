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7,200元起住遍台日！年度最狂線上旅展4/24開搶 再送千元住宿金

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
路境行旅 台南西門館。圖/小鹿文娛提供
路境行旅 台南西門館。圖/小鹿文娛提供

隨著春季旅遊市場升溫，旅宿品牌小鹿文娛宣布推出「2026春季線上旅展」，將於4月24日至5月10日限時登場，主打兩大年度熱銷住宿套票，橫跨台灣與日本超過20間旅宿據點，提供旅客更彈性、多元的春季旅行選擇。

此次旅展延續品牌「好玩、有趣」的旅遊精神，以創意住宿與靈活票券設計為核心，推出「島內遷徙・全年最低」與「台日輕奢・漫遊無界」兩大人氣方案。活動期間凡購買任一套票，即可獲贈500元住宿抵用券，並加碼再送500元抵用券1張（兩券不可併用），透過「現金抵用放大術」折抵房價，提升整體使用彈性。

看準國旅朝向深度體驗發展，「島內遷徙・全年最低」套票以7,200元推出6張住宿券，主打自由規劃行程。此次亦聚焦花蓮旅遊亮點，推薦話題住宿偵探寓所 花蓮林森所，以沉浸式解謎主題設計結合住宿體驗，為旅程增添互動樂趣。旅客可從山海景觀到城市探索自由搭配，打造具故事感的旅行記憶。

此外，「台日輕奢・漫遊無界」套票售價10,800元，同樣內含6張住宿券，可適用日本、台北及台南多館別。其中，台南行程為此次主打亮點，旅客可兌換路徒行旅 台南成大館與路境行旅 台南西門館四人房型，滿足家庭與好友出遊需求。飯店皆位於交通便利的市區核心，方便旅客白天漫遊古蹟街區、品嚐在地美食，夜晚回到舒適空間感受府城慢旅節奏。

小鹿文娛表示，線上旅展形式讓旅客不受時間與地點限制即可完成購買與行程規劃。「2026春季線上旅展」將於4月24日至5月10日限時開放，兩大套票數量有限，建議旅客把握檔期提早規劃春季旅行。

線上旅展資訊

期間：2026年4月24日～5月10日

網站：https://www.fawngroup-travelfair.com/

一起一起 花蓮中山館。圖/小鹿文娛提供
一起一起 花蓮中山館。圖/小鹿文娛提供

日本 台日 住宿 旅展

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