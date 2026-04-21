「長腿KITTY」辣妹駕到！7-ELEVEN攜手三麗鷗 推逾55款獨家商品

長腿KITTY辣妹駕到！7-ELEVEN全店精品集點再度攜手三麗鷗，掌握經典不敗人氣明星HELLO KITTY魅力，將最IN潮流元素「長腿KITTY」變身成為生活用品、旅行配件等逾55款獨家限定商品，結合各種經典造型版本亮麗登場。

長腿KITTY為日本Kiddy Land與三麗鷗合作推出的潮流公仔，至今話題不斷，將經典角色變成修長身形、多變造型與華麗的穿搭風格，與原本甜美可愛的形象形成反差萌，興起一股蒐集熱潮。此次7-ELEVEN再度攜手三麗鷗，以日常生活場景為靈感開發主軸，並率超商通路之先首次推出逾55款獨家開發周邊商品，包含曬黑、109辣妹、千鳥紋、洋裝、學生、甜心等多款服裝造型版本，讓粉絲們每天都能變換最潮搭配。

7-ELEVEN與三麗鷗全新開發「長腿KITTY」精品集點限量周邊商品，粉絲蒐藏首選為「經典絨毛吊飾」，隨機4款限定造型，附有鑰匙圈可吊掛於包包，單個售價299元；首次推出棕色豹紋款與黑色甜心款的大型「70cm絨毛玩偶」，時尚造型還可當抱枕；絨毛配件還有「絨毛造型飲料杯套」、「鯊魚夾髮飾」、「造型面紙套」等。

針對小資上班族外出需求，7-ELEVEN特地開發3款「午餐袋+15cm絨毛吊飾」，絨毛娃娃吊飾搭配午餐袋，保溫保冷一次搞定；3款「購物袋+15cm絨毛吊飾」則可以滿足大容量購物需求，外出採買最方便。春夏想要野餐、露營、追星、搭機出遊，必備行頭「造型頭套頸枕毯」頭套+頸枕+毛毯三合一設計，一秒變身萌度滿分；搭配「滑輪購物車」、「Traveler’s Choice 21吋線條防撞行李箱」、「旅行收納袋三件組」，打造整套完美出遊組合。

7-ELEVEN「長腿KITTY」門市快閃購活動將自4月29日下午3點起至5月10日開跑，當筆消費不限金額報會員手機直接買，限量售完為止；集點加價購自5月11日下午3點起至6月30日登場，只販售門市快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN攜手三麗鷗首度推出「長腿KITTY」全店精品集點，圖為「限量造型頭套頸枕毯（棕色款／黑色款）」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手三麗鷗首度推出「長腿KITTY」全店精品集點，共有逾55款獨家限量商品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手三麗鷗首度推出「長腿KITTY」全店精品集點，圖為「限量70cm絨毛玩偶（棕色豹紋款／黑色甜心款）」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手三麗鷗首度推出「長腿KITTY」全店精品集點，圖為「限量午餐袋+15cm絨毛吊飾」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手三麗鷗首度推出「長腿KITTY」全店精品集點，用限定款寢具布置甜美臥室。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手三麗鷗首度推出「長腿KITTY」全店精品集點，經典百變造型變身實用生活用品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手三麗鷗首度推出「長腿KITTY」全店精品集點，圖為「限量15cm絨毛吊飾」，共4款、款式隨機。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手三麗鷗首度推出「長腿KITTY」全店精品集點，集結多款療癒3C周邊商品。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN攜手三麗鷗首度推出「長腿KITTY」全店精品集點，圖為「限量滑輪購物車 （黑款／銀款）」。圖／7-ELEVEN提供