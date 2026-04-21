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媽媽用餐直接半價！新竹老爺母親節祭星級美食＋SPA寵愛方案

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
中山日本料理母親節套餐，以細膩日式會席詮釋季節旬味。圖/老爺酒店提供
中山日本料理母親節套餐，以細膩日式會席詮釋季節旬味。圖/老爺酒店提供

迎接即將到來的母親節檔期，新竹老爺酒店推出母親節限定系列活動，於5月2日、3日及5月9日、10日規劃餐飲與療癒體驗雙主軸，集結館內人氣餐廳星級料理與SPA禮遇，打造從味蕾到身心皆被寵愛的節日時光。

今年母親節以「美食＋放鬆」為核心概念，各餐廳同步推出不同型態聚餐方案。館內Le Café咖啡廳開放假日餐券使用，自助百匯成人每位1,180元+10%，無須補差價即可享用；明宮粵菜廳則於5月9日至10日推出母親節桌席，包含5人半桌11,800元+10%、10人桌17,800元+10%，以及包廂尊榮桌席20,800元+10%，以海陸珍饈滿足家庭團聚需求。

主打節慶禮遇的中山日本料理廳推出每位2,280元+10%日式會席套餐，活動期間媽媽本人用餐享半價優惠，菜色包括刺身盛合、松露鮑魚玉子蒸、青甘下巴塩烤與日本和牛燒肉飯等旬味料理；老爺鐵板燒同步端出海陸饗宴套餐，從乾煎草蝦、低溫鴨胸到龍蝦佐菲力牛排與宮崎A5和牛等多款主餐選擇，價格1,480元至3,480元+10%不等。

此外，另有母親節限定「黑糖焙奶茶慕斯蛋糕」，融合茶香與乳香層次，每個1,280元，4月26日前預購享8折優惠，購買兩個可享75折。

除餐飲優惠外，活動期間凡媽媽於館內用餐（自助下午茶除外），即贈康乃馨與500元SPA按摩抵用券，延續節日儀式感。另推出SPA芳療加午茶套票，每張1,988元即可享60分鐘指壓療程與大廳酒吧蛋糕下午茶組合，買15張再贈1張。

老爺鐵板燒多元頂級食材，滿足饕客味蕾。圖/老爺酒店提供
老爺鐵板燒多元頂級食材，滿足饕客味蕾。圖/老爺酒店提供

新任鐵板燒主廚陳佳隆，嚴選新鮮食材，透過精湛廚藝保留食物原味。圖/老爺酒店提供
新任鐵板燒主廚陳佳隆，嚴選新鮮食材，透過精湛廚藝保留食物原味。圖/老爺酒店提供

明宮母親節桌席，由主廚匠心演繹經典粵菜，融合傳統底蘊與創新手法。圖/老爺酒店提供
明宮母親節桌席，由主廚匠心演繹經典粵菜，融合傳統底蘊與創新手法。圖/老爺酒店提供

母親節 新竹

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