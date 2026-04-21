台北老牌飯店走入歷史！福容台北一館20年謝幕優惠一次看

台北老字號飯店即將走入歷史。福容大飯店台北一館宣布因租約期滿，將於今年8月1日起正式封館，餐飲服務預計7月1日起停止供應，最後住宿日為7月31日。為感謝20年來消費者支持，即日起推出「餐飲感謝季」與會員回饋活動，多項人氣餐飲優惠同步登場，最低港點68折，宴席祭出買五桌送一桌的限時方案。

福容台北一館自開幕以來深耕台北市場，陪伴無數婚宴、聚餐與商務活動。隨著營運邁入尾聲，館方推出系列回饋，希望讓老顧客在最後營運期間重溫熟悉滋味。

餐飲優惠方面，館內港式餐廳福粵樓即日起至6月30日，周一至周五的午、晚餐時段推出港點全面68折優惠，近30道經典港式點心與招牌料理一次品嘗，以回饋價格延續品牌款待精神。

日料餐廳順園日式料理則推出全新「海鮮珠寶盒」套餐，精選11款當季海味，包括天使紅蝦、生食級干貝、磯煮鮑魚、星鰻、龍蝦細卷與多款刺身等，持福容旅展美食通用券或台北一館餐券，平日可享「一券兌換兩套」限定優惠，讓票券價值加倍。

宴會市場同步推出感謝專案，「指定桌菜買5桌送1桌」每桌12,800元起，適合企業聚餐與大型宴席；另針對曾於館內舉辦婚宴新人推出「美好重現再聚此刻」專案，同樣桌價再享8折優惠，邀請新人回娘家重溫人生重要時刻。

此外，即日起至6月30日，凡於館內住宿、用餐或消費單筆滿888元，並透過「福容家APP」登錄發票即可參加抽獎，最大獎為價值20萬元的「福容無敵套房住宿券」，可暢遊全台福容連鎖飯店。活動總獎項超過60份，萬元級住宿券中獎率更達二分之一。

館方強調，既有住宿券與餐券權益不受此次營運調整影響，仍可於全台福容據點正常使用，消費者權益無虞。

6月30日前，至福容台北一館消費滿新台幣888元，即可參加感恩回饋抽獎，獎項包含暢遊全台福容連鎖飯店套房體驗與主題房住宿券。圖/福容台北一館提供

福粵樓港式飲茶於6月30日前、周一至周五的平日午、晚餐時段，推出港點全面68折活動。圖/福容台北一館提供