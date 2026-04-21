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世界西點冠軍+日本四葉乳業！旭集「5款春漾甜點」交織滿滿春日氣息
迎接百花盛開的春季到來，饗賓餐飲集團旗下日式Buffet「旭集 和食集錦」，攜手德麥食品公司代理的「四葉乳業」，以及WPTC西點世界盃冠軍、來自日本的「妹尾徹也（Senoo Tetsuya）」主廚，限時推出「春漾花実季（春漾花實季）」甜蜜盛典，呈獻「雲菓」、「寶盒」等五款聯名甜點，為饕客帶來一場輕盈甜蜜的極上和食之旅。
本次聯名活動「春漾花実季」自4月21日至6月30日登場，其中擔任靈魂人物的日本西點名廚妹尾徹也，曾在2012年帶領日本隊於「WPTC西點世界盃」中奪得世界冠軍，以細膩的職人手感與視覺美學著稱。「四葉乳業」則是來自日本北海道十勝，其生產的牛乳與乳製品，以奶香純淨、口感細膩的自然風味，獲得許多日本家庭喜愛，更是眾多國際五星級飯店與專業甜點職人首選的頂級原料。
聯名的5款甜點中，「雲菓（蜜桃玫瑰生乳酪）」，選用四葉乳業原料製作出奶香馥郁的生乳酪，搭配蜜桃玫瑰醬、荔枝果凍，質地如春日晨雲般在舌尖緩緩化開。另款「寶盒（椰雪覆盆莓蛋糕）」，以四葉乳業奶霜製成細緻的蛋糕體，裹上覆盆莓果泥與椰子絲，再點綴牛奶香緹，整體酸甜清新。
「花若葉（萊姆緋莓慕斯）」則捕捉落花與新葉交織的意境，以覆盆莓與四葉乳業原料製成慕斯，搭配肉桂沙布列、萊姆果膠，共同交織出層次感。「羽瞬（綿雲莓果塔）」以草莓果泥製成入口即化的空氣果凍，裹上莓果白巧克力，交織出稍縱即逝的花季記憶；象徵雨露氣息的「露雫（百香覆盆莓塔）」，以酸香明亮的百香果奶油餡，搭配覆盆莓蛋白霜，包覆於酥脆塔殼之中，綻放出春日的輕盈與溫暖。除「雲菓」於假日晚餐時段供應之外，其他4款均於全餐期供應。
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