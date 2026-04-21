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打包Karina同款！Prada全新Re-Nylon系列六色自由混搭好時髦
夏天就是要讓色彩佔據衣櫃，展現無可取代的個人特質！韓國女團Aespa成員Karina日前在官方Instagram大方分享短片、興奮開箱Prada Re-Nylon系列。只見畫面中她輪番換上多款漁夫帽與包款，輕快時尚的姿態，也預告今年夏季最具活力的潮流風向。
Prada Re-Nylon自2019年問世以來，透過複雜的回收與淨化流程，將來自全球掩埋場的塑膠材料、紡織纖維廢料甚至是廢棄漁網，轉化為耐用的再生尼龍。自2023年7月起，該系列更將銷售收益的1%投入支持SEABEYOND計畫，讓消費也成為守護海洋的實質行動。
2026年夏季Prada Re-Nylon for SEABEYOND系列再進化，推出全新五件式膠囊系列。品項涵蓋後背包、抽繩背袋、收納袋、連帽外套及經典帽款，設計核心環繞著「生態設計」原則。不僅所有單品皆具可折疊收納的靈巧特點，部分設計更考量到產品生命週期終點的「易拆解性」。
色彩表現上，本季除保留經典黑色、波羅的海藍與純白，更跳脫框架加入祖母綠、天藍、鮮橙與明黃等鮮明色調。從面料本體、配飾細節到經典PradaTriangle標誌，呈現愉快、層次分明的螢光色視覺。
其中入門價位單品像是化妝袋21,500元、可收納式漁夫帽17,000元，另有輕薄的雨衣外套，讓機能與時髦感並重，多達六種色彩可自由混搭，可洽全台Prada專門店或品牌官方網站。
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