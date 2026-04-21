南市人氣IP菜奇鴨與夜奇鴨夯 第二波商品明上市

台南市人氣IP「菜奇鴨」與「夜奇鴨」上市掀起熱潮，經發局市場處打鐵趁熱，明（22）日起推出第二波周邊商品，包含杯墊等6款限量新品限量，邀請粉絲把握機會選購。

「菜奇鴨」與「夜奇鴨」，首波周邊商品自上月27日於南市愛國婦人會館開賣後銷售熱烈，多項商品迅速完售，為回應粉絲期待，南市市場處明推出第二波周邊商品，包含杯墊、茄芷袋、貼紙、吊飾、磁鐵夾、冰箱貼等6款新品。

經濟發展局長張婷媛指出，兩隻萌鴨的設計靈感來自市場與夜市文化，呈現白天與夜晚不同的城市魅力。透過吉祥物轉譯，不僅成功吸引年輕族群，也讓更多民眾重新認識傳統市場的溫度與特色。

南市市場處表示，「菜奇鴨」與「夜奇鴨」展現台南市場與夜市文化創意轉化，從首波熱銷到第二波加碼，顯示市民對在地文化IP的高度認同，市府將持續推動文化與創意結合，打造具生活感城市品牌。

市場處代理處長林士群說，本次新品延續療癒可愛風格，融入日常生活設計，具實用價值，讓民眾在使用中感受臺南文化魅力，於古蹟空間展售，更凸顯城市文化與文創經濟的連結。

市場處表示，目前正推出的「滿千抽萌鴨」活動持續至5月3日止，全館消費滿1000元並掃描QR code登錄，即可參加菜奇鴨與夜奇鴨玩偶抽獎，中獎名單將於5月15日公布於臉書「台南市市場巡禮」。

南市人氣IP菜奇鴨與夜奇鴨夯，第二波周遭商品共有6款將於明天上市。記者謝進盛／翻攝

南市人氣IP菜奇鴨與夜奇鴨夯，第二波周遭商品共有6款將於明天上市。記者謝進盛／翻攝

南市人氣IP菜奇鴨與夜奇鴨夯，第二波周遭商品共有6款將於明天上市。記者謝進盛／翻攝

南市人氣IP菜奇鴨與夜奇鴨夯，第二波周遭商品共有6款將於明天上市。記者謝進盛／翻攝