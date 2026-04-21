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2026WWG/意想不到的聯名！H. MOSER & CIE x REEBOK 用PUMP按上鍊

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
28毫米疾速者雙針腕表（Streamliner Two Hands），28.3毫米不鏽鋼表殼配酒紅色煙燻冰霜紋理表盤、HMC 410自動機芯。圖／亨利慕時提供
28毫米疾速者雙針腕表（Streamliner Two Hands），28.3毫米不鏽鋼表殼配酒紅色煙燻冰霜紋理表盤、HMC 410自動機芯。圖／亨利慕時提供

獨立製表品牌亨利慕時（H. Moser & Cie.）於2026年日內瓦鐘表與奇蹟表展上，以充氣氣球裝置傳遞「奢華升級」（elevated luxury）理念。新作中最受矚目的莫過於與運動品牌Reebok的跨界聯名，以及以稀有鉭金屬打造的表款，均搭上今年創新材質的潮流。

●球鞋經典變身時計

亨利慕時與Reebok共同研發的疾速者Pump腕表（Streamliner Pump），源於品牌CEO Edouard Meylan本身對於Reebok經典球鞋的熱愛。腕表將80年代Pump球鞋最經典的橘色按鈕，轉化為機械機芯的上鏈裝置：只需按壓這顆位於表側的陽極處理鋁合金按鈕，即可將能量傳遞至發條盒，每按壓一次可獲得超過一小時的動力儲存，至多按74下即可上滿鍊。

Streamliner Pump表殼採用少見輕盈堅韌的鍛造石英纖維打造，每一枚腕表都擁有獨一無二的霧面波紋。HMC 103手動上鏈機芯由Cal 5001改造，並內建特殊鈦金屬石棺式結構確保100米的防水性能。此系列黑、白兩色各限量250枚，購買後至官網登記即可獲得一雙同色Reebok Pump球鞋。

●Endeavour展現高級複雜功能

全新勇創者萬年曆（Endeavour Perpetual Calendar Concept Tantalum）採用稀有的鉭金屬製作表殼與表盤，呈現深灰色略帶藍色的冷峻光澤的金屬色調。因鉭金屬熔點接近3000°C、極其堅硬且穩定因此加工難度極高，表盤由整塊鉭金屬切割而成，以最簡約的視覺呈現最複雜的萬年曆功能，連品牌logo都捨去，僅飾以原始的拉絲太陽放射紋，搭載具備七天動力儲存的HMC 800機芯，限量50枚。

而定價超過千萬台幣、全球限量20枚的勇創者三問報時圓柱陀飛輪鏤空腕表，則是一改品牌向來極簡低調的呈現，毫無保留地展示機械之美：在通透的表鏡下可見十點鐘位置的三問音錘與音簧置於表盤側、搭載筒狀游絲的飛行陀飛輪機芯，可清楚鑑賞全鏤空的HMC 909手動上鍊機芯的運作。鈦金屬表殼與專門研發的共鳴箱設計優化三問音質，使之成為一台精密的聲學裝置。

●Streamliner疾速者更精巧的小尺寸

亨利慕時擴展了Streamliner疾速者系列的選擇，以往最小只做到39毫米，今年則推出34毫米與28毫米的雙針腕表。兩款腕表設計男女皆宜，均搭載自動上鏈機械機芯，表盤均採用繁複手工雕刻的冰霜紋理裝飾，配合流暢的一體式不鏽鋼鍊帶：28毫米款配拋光鍊帶；

34毫米尺寸則與去年推出的42毫米款式一樣採用啞光霧面拋光金屬鍊帶。

勇創者萬年曆鉭金屬概念腕表（Endeavour Perpetual Calendar Concept Tantalum），42毫米鉭金屬表殼、HMC 800手動上鍊自製機芯，限量50枚，294萬元。圖／亨利慕時提供
勇創者萬年曆鉭金屬概念腕表（Endeavour Perpetual Calendar Concept Tantalum），42毫米鉭金屬表殼、HMC 800手動上鍊自製機芯，限量50枚，294萬元。圖／亨利慕時提供

（由左至右）疾速者雙針腕表（Streamliner Two Hands），28.3毫米不鏽鋼表殼配酒紅色煙燻冰霜紋理表盤、HMC 410自動機芯；34.2毫米不鏽鋼表殼配銀色煙燻冰霜紋理表盤、HMC 400自動機芯。圖／亨利慕時提供
（由左至右）疾速者雙針腕表（Streamliner Two Hands），28.3毫米不鏽鋼表殼配酒紅色煙燻冰霜紋理表盤、HMC 410自動機芯；34.2毫米不鏽鋼表殼配銀色煙燻冰霜紋理表盤、HMC 400自動機芯。圖／亨利慕時提供

疾速者Pump腕表黑色款，40毫米黑色鍛造石英表殼、HMC 103手動上鍊自製機芯，與Reebok跨界合作，限量250枚，126萬元。圖／亨利慕時提供
疾速者Pump腕表黑色款，40毫米黑色鍛造石英表殼、HMC 103手動上鍊自製機芯，與Reebok跨界合作，限量250枚，126萬元。圖／亨利慕時提供

疾速者Pump腕表，40毫米鍛造石英表殼、HMC 103手動上鍊自製機芯，配拋光表盤與一體式橡膠表帶，防水深度達100米，黑白色各限量250枚，126萬元。圖／亨利慕時提供
疾速者Pump腕表，40毫米鍛造石英表殼、HMC 103手動上鍊自製機芯，配拋光表盤與一體式橡膠表帶，防水深度達100米，黑白色各限量250枚，126萬元。圖／亨利慕時提供

勇創者萬年曆鉭金屬概念腕表（Endeavour Perpetual Calendar Concept Tantalum），42毫米鉭金屬表殼、HMC 800手動上鍊自製機芯，限量50枚，294萬元。圖／亨利慕時提供
勇創者萬年曆鉭金屬概念腕表（Endeavour Perpetual Calendar Concept Tantalum），42毫米鉭金屬表殼、HMC 800手動上鍊自製機芯，限量50枚，294萬元。圖／亨利慕時提供

疾速者Pump腕表白色款，40毫米白色鍛造石英表殼、HMC 103手動上鍊自製機芯，與Reebok跨界合作，限量250枚，126萬元。圖／亨利慕時提供
疾速者Pump腕表白色款，40毫米白色鍛造石英表殼、HMC 103手動上鍊自製機芯，與Reebok跨界合作，限量250枚，126萬元。圖／亨利慕時提供

（由左至右）疾速者雙針腕表（Streamliner Two Hands），28.3毫米不鏽鋼表殼配酒紅色煙燻冰霜紋理表盤、HMC 410自動機芯；34.2毫米不鏽鋼表殼配銀色煙燻冰霜紋理表盤、HMC 400自動機芯。圖／亨利慕時提供
（由左至右）疾速者雙針腕表（Streamliner Two Hands），28.3毫米不鏽鋼表殼配酒紅色煙燻冰霜紋理表盤、HMC 410自動機芯；34.2毫米不鏽鋼表殼配銀色煙燻冰霜紋理表盤、HMC 400自動機芯。圖／亨利慕時提供

勇創者三問報時圓柱陀飛輪鏤空腕表（Endeavour Minute Repeater Cylindrical Tourbillon Skeleton），40毫米鈦金屬表殼、HMC 909手動上鍊機芯，限量20枚，1,268萬元。圖／亨利慕時提供
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勇創者三問報時圓柱陀飛輪鏤空腕表（Endeavour Minute Repeater Cylindrical Tourbillon Skeleton），40毫米鈦金屬表殼、HMC 909手動上鍊機芯，限量20枚，1,268萬元。圖／亨利慕時提供
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