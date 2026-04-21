2026WWG/意想不到的聯名！H. MOSER & CIE x REEBOK 用PUMP按上鍊

獨立製表品牌亨利慕時（H. Moser & Cie.）於2026年日內瓦鐘表與奇蹟表展上，以充氣氣球裝置傳遞「奢華升級」（elevated luxury）理念。新作中最受矚目的莫過於與運動品牌Reebok的跨界聯名，以及以稀有鉭金屬打造的表款，均搭上今年創新材質的潮流。

●球鞋經典變身時計

亨利慕時與Reebok共同研發的疾速者Pump腕表（Streamliner Pump），源於品牌CEO Edouard Meylan本身對於Reebok經典球鞋的熱愛。腕表將80年代Pump球鞋最經典的橘色按鈕，轉化為機械機芯的上鏈裝置：只需按壓這顆位於表側的陽極處理鋁合金按鈕，即可將能量傳遞至發條盒，每按壓一次可獲得超過一小時的動力儲存，至多按74下即可上滿鍊。

Streamliner Pump表殼採用少見輕盈堅韌的鍛造石英纖維打造，每一枚腕表都擁有獨一無二的霧面波紋。HMC 103手動上鏈機芯由Cal 5001改造，並內建特殊鈦金屬石棺式結構確保100米的防水性能。此系列黑、白兩色各限量250枚，購買後至官網登記即可獲得一雙同色Reebok Pump球鞋。

●Endeavour展現高級複雜功能

全新勇創者萬年曆（Endeavour Perpetual Calendar Concept Tantalum）採用稀有的鉭金屬製作表殼與表盤，呈現深灰色略帶藍色的冷峻光澤的金屬色調。因鉭金屬熔點接近3000°C、極其堅硬且穩定因此加工難度極高，表盤由整塊鉭金屬切割而成，以最簡約的視覺呈現最複雜的萬年曆功能，連品牌logo都捨去，僅飾以原始的拉絲太陽放射紋，搭載具備七天動力儲存的HMC 800機芯，限量50枚。

而定價超過千萬台幣、全球限量20枚的勇創者三問報時圓柱陀飛輪鏤空腕表，則是一改品牌向來極簡低調的呈現，毫無保留地展示機械之美：在通透的表鏡下可見十點鐘位置的三問音錘與音簧置於表盤側、搭載筒狀游絲的飛行陀飛輪機芯，可清楚鑑賞全鏤空的HMC 909手動上鍊機芯的運作。鈦金屬表殼與專門研發的共鳴箱設計優化三問音質，使之成為一台精密的聲學裝置。

●Streamliner疾速者更精巧的小尺寸

亨利慕時擴展了Streamliner疾速者系列的選擇，以往最小只做到39毫米，今年則推出34毫米與28毫米的雙針腕表。兩款腕表設計男女皆宜，均搭載自動上鏈機械機芯，表盤均採用繁複手工雕刻的冰霜紋理裝飾，配合流暢的一體式不鏽鋼鍊帶：28毫米款配拋光鍊帶；

34毫米尺寸則與去年推出的42毫米款式一樣採用啞光霧面拋光金屬鍊帶。

勇創者萬年曆鉭金屬概念腕表（Endeavour Perpetual Calendar Concept Tantalum），42毫米鉭金屬表殼、HMC 800手動上鍊自製機芯，限量50枚，294萬元。圖／亨利慕時提供

（由左至右）疾速者雙針腕表（Streamliner Two Hands），28.3毫米不鏽鋼表殼配酒紅色煙燻冰霜紋理表盤、HMC 410自動機芯；34.2毫米不鏽鋼表殼配銀色煙燻冰霜紋理表盤、HMC 400自動機芯。圖／亨利慕時提供

疾速者Pump腕表黑色款，40毫米黑色鍛造石英表殼、HMC 103手動上鍊自製機芯，與Reebok跨界合作，限量250枚，126萬元。圖／亨利慕時提供

疾速者Pump腕表，40毫米鍛造石英表殼、HMC 103手動上鍊自製機芯，配拋光表盤與一體式橡膠表帶，防水深度達100米，黑白色各限量250枚，126萬元。圖／亨利慕時提供

勇創者萬年曆鉭金屬概念腕表（Endeavour Perpetual Calendar Concept Tantalum），42毫米鉭金屬表殼、HMC 800手動上鍊自製機芯，限量50枚，294萬元。圖／亨利慕時提供

疾速者Pump腕表白色款，40毫米白色鍛造石英表殼、HMC 103手動上鍊自製機芯，與Reebok跨界合作，限量250枚，126萬元。圖／亨利慕時提供

（由左至右）疾速者雙針腕表（Streamliner Two Hands），28.3毫米不鏽鋼表殼配酒紅色煙燻冰霜紋理表盤、HMC 410自動機芯；34.2毫米不鏽鋼表殼配銀色煙燻冰霜紋理表盤、HMC 400自動機芯。圖／亨利慕時提供

勇創者三問報時圓柱陀飛輪鏤空腕表（Endeavour Minute Repeater Cylindrical Tourbillon Skeleton），40毫米鈦金屬表殼、HMC 909手動上鍊機芯，限量20枚，1,268萬元。圖／亨利慕時提供