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電壓全球通用！Dyson隨行吹風機330克輕盈登場 配件可通用

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Dyson品牌大使朴寶劍展現全新Supersonic Travel隨行吹風機輕盈不受拘束的設計理念。圖／Dyson提供
Dyson品牌大使朴寶劍展現全新Supersonic Travel隨行吹風機輕盈不受拘束的設計理念。圖／Dyson提供

許多Dyson愛用者敲碗許久的吹風機功能終於推出了！全新Supersonic Travel隨行吹風機首度導入100V–240V全球電壓自動適應設計，鎖定經常不同國家移動的族群，無需轉接器，即可享受同樣的吹整體驗，補足過往旅行使用情境中隨時完美登場的重要需求。

除了電壓升級，Dyson Supersonic Travel也特別為移動需求重新設計，整體體積縮小32%、重量減輕25%，機身長度縮短了、整體重量僅約330公克，大幅提升收納與攜帶便利性，讓吹整不再侷限於固定場域，在移動過程中也能維持日常造型節奏。

功能上，Supersonic Travel也延續Dyson一貫「零熱損傷」設計理念，透過「智慧控溫」與「精密氣流技術」的搭配，在確保乾髮效率的同時，避免髮絲因過高溫度而受損，兼顧造型效果與髮質健康。

更棒的是，儘管機身大幅縮小，Dyson仍維持與經典Supersonic系列一致的風筒尺寸設計，使原有的吹嘴可跨機型共用。無論是集風吹嘴、順髮吹嘴或捲髮烘罩，皆可自由切換使用，現有使用者可以延續既有使用習慣與配件，也降低入手的心理門檻。

隨著新款吹風機同步在台亮相的還包括Dyson Omega滋養修護系列，核心成分來自英國林肯郡Dyson自有農場的向日葵籽油，富含Omega脂肪酸，有助於滋養髮絲、撫平毛躁並降低濕氣影響。搭配Dyson Oli7七重植物油複方，提供深層且持續的修護效果，此次推出2款新品，其中水潤護髮噴霧主打8合1多重護理效果，光緞護髮精華油則強調輕盈吸收與提升光澤，與造型工具搭配使用，為使用者帶來從吹整到養護的全套護髮體驗。

Dyson全新產品的推出為使用者帶來更完整的美髮護理體驗。圖／Dyson提供
Dyson全新產品的推出為使用者帶來更完整的美髮護理體驗。圖／Dyson提供

Dyson品牌大使朴寶劍。圖／Dyson提供
Dyson品牌大使朴寶劍。圖／Dyson提供

Supersonic Travel整體體積縮小32%、重量減輕25%。圖／Dyson提供
Supersonic Travel整體體積縮小32%、重量減輕25%。圖／Dyson提供

吹風機 Dyson

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