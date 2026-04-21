「襪子訂單」瘋狂湧入！台南百年布莊驚嚇發問 才知爆單功臣竟是日本巨星

名人「帶貨」能力驚人，常在店家尚未反應過來前就被清空庫存，只好頂著一臉問號努力找熱銷原因。昨（20日）台南百年布莊「錦源興」就一頭霧水地在粉專發文詢問「為什麼大家今天瘋狂在官網買襪子」，最後才發現是日本巨星二宮和也發文分享帶來的搶購熱潮。 錦源興深耕台灣多年，擅用各式台灣元素製成印花布料，進而製作成提袋、襪子、杯墊等商品販售。然而自昨日起，錦源興官網就不停收到襪子訂單，讓店家困惑到發文求教「可以告訴我，為什麼大家今天瘋狂在官網買襪子嗎」，並猜測是否是因為新花色上市、或有免運優惠的緣故，錦源興小老闆楊子興甚至幽默自拍「一定是因為我太可愛，公休還加班出貨」。 最後答案揭曉，原來是日本天團「嵐」成員二宮和也20日下午

2026-04-21 09:47