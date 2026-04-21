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「襪子訂單」瘋狂湧入！台南百年布莊驚嚇發問 才知爆單功臣竟是日本巨星
名人「帶貨」能力驚人，常在店家尚未反應過來前就被清空庫存，只好頂著一臉問號努力找熱銷原因。昨（20日）台南百年布莊「錦源興」就一頭霧水地在粉專發文詢問「為什麼大家今天瘋狂在官網買襪子」，最後才發現是日本巨星二宮和也發文分享帶來的搶購熱潮。
錦源興深耕台灣多年，擅用各式台灣元素製成印花布料，進而製作成提袋、襪子、杯墊等商品販售。然而自昨日起，錦源興官網就不停收到襪子訂單，讓店家困惑到發文求教「可以告訴我，為什麼大家今天瘋狂在官網買襪子嗎」，並猜測是否是因為新花色上市、或有免運優惠的緣故，錦源興小老闆楊子興甚至幽默自拍「一定是因為我太可愛，公休還加班出貨」。
最後答案揭曉，原來是日本天團「嵐」成員二宮和也20日下午在X（原twitter）發了幾張襪子照，稱讚化妝師送襪子當伴手禮，花色很有他的風格。眼尖的粉絲立刻挖出是台灣品牌錦源興的商品，花色為「雞蛋冰」和「匾」的襪子，手快的粉絲們秒速下單，無痛入手男神同款襪，造成店家突然訂單接不完非常困惑的有趣情形。
事後，錦源興小老闆感動表示「謝謝大家」、「我到底何德何能」，並在粉專發表一篇寫給二宮和也的信，感謝他在X上推廣自家產品，同時向他簡單說明錦源興的歷史和兩款襪子花色由來，最後邀請他在閒暇時到台南旅遊，「不好意思傳給二宮大大，發在FB聊表心意」。
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