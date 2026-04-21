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搶攻母親節商機 范頭家將旅途靈感入菜轉化為美味佳餚

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
范頭家的招牌豬腳麵線，為母親添福添壽吃得滿意。記者宋健生／攝影
范頭家的招牌豬腳麵線，為母親添福添壽吃得滿意。記者宋健生／攝影

隨著母親節的腳步接近，各家餐廳爭相推出節慶限定菜單搶攻家庭聚餐商機。其中，中部知名連鎖餐廳「范頭家」客家餐廳，今年以「旅途記憶入菜」為主軸，推出全新母親節限定合菜，透過結合主廚團隊旅遊觀察與客家料理底蘊，為家庭聚餐注入嶄新體驗。

深耕中部的范頭家客家餐廳，目前在台中、苗栗擁有3家連鎖餐廳，分別位於台中北屯機捷特區，以及頭份、苗栗高鐡站附近；後續規劃前往華人聚集的越南展店。

范頭家客家餐廳負責人范文馨指出，隨著家庭聚餐型態轉變，消費者對於餐飲體驗的期待已不僅止於餐點本身，更重視文化意涵與情感連結。

范頭家客家餐廳今年跳脫以往單純以「團圓、豐盛」為主軸的設計思維，將主廚團隊年初員工旅遊中的飲食觀察轉化為菜色靈感，呈現出不同於過去的餐桌樣貌。

范文馨表示，主廚團隊觀察到當地街頭常見的芋泥鴨料理與荷葉蒸食文化，返台後經多次測試與調整，融入客家料理基底，發展出兼具傳統風味與創新表現的節慶菜色，讓「旅途的記憶」轉化為一道道能夠與家人一同分享的美味佳餚。

今年推出的「五星珍寵母親節合菜」，主打料理「手工芋泥鴨」將細緻芋泥與鴨肉結合後酥炸，外酥內綿、層次分明；「荷葉三絲石斑魚」則將傳統三絲鋪於石斑魚上，再以荷葉包覆蒸製，打開荷葉時香氣釋放，魚肉鮮甜細膩；「養顏金鑽龍骨盅」則以黑蒜、手工蓮子腸等食材慢火燉煮，湯頭溫潤，展現功夫菜的細膩工序。

范文馨指出，近年家庭聚餐逐漸重視「體驗感」與「話題性」，因此，今年菜單不僅維持份量與豐富度，更強調料理的故事底蘊；為滿足現代家庭的多元需求，本次母親節也首度推出「加價換菜與加菜」的服務，提供客人更靈活的搭配選擇。

即日起至4月24日前，預訂「五星珍寵母親節合菜」10人席(含)以上合菜並付訂完成，可享早鳥優惠價7,988元。4月25日至5月10日母親節檔期間，凡平日內用或外帶10人席(含)以上合菜，每桌加贈「家鄉金蒜鮑魚(6顆)」兌換券乙張，供日後回店使用，延續節慶家人親友聚餐的溫度。

台中范頭家客家餐廳以「旅途記憶入菜」為主軸，推出全新母親節限定合菜。記者宋健生／攝影
台中范頭家客家餐廳以「旅途記憶入菜」為主軸，推出全新母親節限定合菜。記者宋健生／攝影

「手工芋泥鴨」將細緻芋泥與鴨肉結合後酥炸，外酥內綿、層次分明。記者宋健生／攝影
「手工芋泥鴨」將細緻芋泥與鴨肉結合後酥炸，外酥內綿、層次分明。記者宋健生／攝影

「荷葉三絲石斑魚」將三絲鋪於石斑魚上，再以荷葉包覆蒸製，打開荷葉時香氣釋放。記者宋健生／攝影
「荷葉三絲石斑魚」將三絲鋪於石斑魚上，再以荷葉包覆蒸製，打開荷葉時香氣釋放。記者宋健生／攝影

台中 頭份 越南

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