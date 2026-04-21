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極上鮪魚大腹40元！「數位版壽司郎」首度進軍台中 150cm大螢幕點餐

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
壽司郎DIGIRO店型具有150公分巨型螢幕點餐、數位壽司迴轉鏈等特色。圖／壽司郎提供
壽司郎DIGIRO店型具有150公分巨型螢幕點餐、數位壽司迴轉鏈等特色。圖／壽司郎提供

壽司郎全新店型「DIGIRO數位迴轉壽司」將在4月24日正式進軍中台灣，改裝打造「台中黎明市政南店」登場，成為DIGIRO繼台北佈局後，首度跨區展店的重要里程碑。為慶祝店舖升級，限時推出「極上鮪魚大腹」售價40元，另外消費滿額還可獲贈「A4開幕資料夾」，並有機會抽中「45cm萌抱壽司娃娃」。

DIGIRO為壽司郎打造之新世代店型，以「逛盤體驗數位化」為核心，導入「150公分巨型螢幕點餐」、「數位壽司迴轉鏈」及「互動遊戲」等三大特色，重新定義迴轉壽司用餐模式。透過直覺化操作與沉浸式互動設計，提升點餐效率與用餐樂趣，並同步優化供餐流程與食材控管，兼顧體驗升級與營運效率。

壽司郎「台中黎明市政南店」本次全面改裝升級，店內空間132坪、共194席，全數導入DIGIRO數位系統。座席配置多元點餐模式，包括「壽司郎經典模式」、「萌抱壽司模式」與「AQUARIUM模式」，並支援雙人同時操作，餐點透過迴轉鏈即時送達。另設有「飽足進度條」與互動遊戲機制，當進度滿格將隨機啟動萌抱壽司小遊戲，為家庭與朋友聚餐增添娛樂性與互動感，探索融合科技與美味的全新迴轉壽司樣貌。

慶祝「台中黎明市政南店」改裝開幕，4月24日（五）起推出「極上鮪魚大腹」售價40元，售完為止。4月24日起結帳時出示「台灣壽司郎官方粉絲專頁」FB按讚畫面，單筆消費滿300元以上，即贈「A4開幕資料夾」1個，送完為止。4月24日至5月7日，凡於店內單筆消費滿500元以上，即可參加抽獎活動，有機會將「45cm萌抱壽司娃娃」帶回家。

滿額參加抽獎活動，有機會將「45cm萌抱壽司娃娃」帶回家。圖／壽司郎提供
滿額參加抽獎活動，有機會將「45cm萌抱壽司娃娃」帶回家。圖／壽司郎提供

「極上鮪魚大腹」售價40元。圖／壽司郎提供
「極上鮪魚大腹」售價40元。圖／壽司郎提供

壽司郎 台北 台中

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