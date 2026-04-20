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大阪傳奇姊妹店「燒鳥すみか」登台！重現雞翅一夜干、雞肉丸經典滋味

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
傳承自本店的獨家醬汁。記者陳睿中／攝影
傳承自本店的獨家醬汁。記者陳睿中／攝影

連續10年獲得米其林一星、Tabelog評分達4.47的大阪人氣燒鳥「鳥匠いし井（Torisho Ishii）」，在台打造全新品牌「燒鳥すみか（Yakitori Sumika）」，將於4月22日正式插旗台北東區商圈。店內以無菜單套餐型態，提供多款特色串燒與一品料理，其中也包括大阪本店招牌的「雞翅一夜干」、「雞胸」與「雞肉丸」，讓台灣民眾同樣能享受到經典滋味。

大阪「鳥匠いし井」自2017年起，已經連續10年摘下米其林一星，社長石井吉智更以特立獨行的「石井流」風格著稱，在Tabelog獲得高達4.47分，名列全日本燒鳥料理第二高分。針對台灣所打造的「燒鳥すみか」，由料理長陳珽華領軍，忠實呈現石井吉智對於火侯與食材的掌控技巧與料理風格。

燒鳥すみか位於台北東區商圈，店內規劃有板前與包廂位置，共計提供16席座位。招牌特別選用黑色石板以陶燒工法製作，呼應火焰淬煉出的極致美學。店門門板也以江戶時代的古建材打造並運送來台，充滿歷史溫度。同時「鳥匠いし井」的門扉亦採用本店同源的古材設計，許多食器亦是極具時代感的老件，藉此連結、傳承大阪本店的整體個性。

針對食材部份，「燒鳥すみか」選用台灣「紅羽土雞」，具有肉質潔白、質地細緻的特質，並由具備專業認證的無菌屠宰環境處理，低溫配送至店內。所有雞隻均由主廚親自拆解，並經過4天低溫風乾熟成，再精準分切成二十餘個部位。另外店內也使用備長炭作為熱源，搭配關東式烤爐，為食材賦予濃郁又具成熟感的炭香。

店內消費採無菜單套餐式，15道的餐點中，包括10款串燒與3款一品料理，每次各有不同。其中必備的招牌「雞翅一夜干」為本店的明星料理，將雞翅經醬汁醃製後再風乾一夜而成，皮酥肉嫩並帶有醬汁鹹鮮香氣，咀嚼樂趣十足；主廚推薦的「胸筋」乃是考驗分切功力的部位，搭配微嗆的山葵，更能突顯雞肉本質，還有彈中帶脆的口感。至於同樣是必出菜色的「雞肉丸」，特別以雞頸肉與雞腿肉混合製成，呈現與眾不同的品嚐感受。其他並依當日供應情況，有機會品嚐到雞頸肉、肩胛肉、醬燒雞腿、醬燒雞心等不同部位。

此外，將燒鳥與特色料理搭配，同樣是鳥匠いし井的特色。以實際品嚐到的餐點為例，「雞胸仙貝」不同於坊間使用雞皮製作雞仙貝，而改取雞胸敲打成片，酥炸後呈現清爽酥脆的肉感，搭配經柴魚高湯烹煮的蘆筍，帶來風味轉換的變化；另道「雞肝慕斯」則將雞肝酒漬處理後製成慕斯，夾入烤酥的白饅頭內，再搭配上焦糖蘋果提昇甜感，兼具異國與在地情調。除此之外，主廚也透過佐餐用的台灣茶、金針花或在地水果，為料理點綴一股台灣風土。全套套餐2,580元。

【燒鳥すみか】

地址：台北市大安區敦化南路一段161巷31號

電話：（02）2776-0005

雞胸。記者陳睿中／攝影
雞胸。記者陳睿中／攝影

醬燒雞心。記者陳睿中／攝影
醬燒雞心。記者陳睿中／攝影

肩胛肉。記者陳睿中／攝影
肩胛肉。記者陳睿中／攝影

素麵。記者陳睿中／攝影
素麵。記者陳睿中／攝影

燻雞沙拉。記者陳睿中／攝影
燻雞沙拉。記者陳睿中／攝影

雞翅一夜干。記者陳睿中／攝影
雞翅一夜干。記者陳睿中／攝影

雞胸仙貝。記者陳睿中／攝影
雞胸仙貝。記者陳睿中／攝影

金針花。記者陳睿中／攝影
金針花。記者陳睿中／攝影

雞肝慕斯。記者陳睿中／攝影
雞肝慕斯。記者陳睿中／攝影

香菇。記者陳睿中／攝影
香菇。記者陳睿中／攝影

雞肉丸。記者陳睿中／攝影
雞肉丸。記者陳睿中／攝影

胸筋。記者陳睿中／攝影
胸筋。記者陳睿中／攝影

雞頸肉。記者陳睿中／攝影
雞頸肉。記者陳睿中／攝影

燒鳥すみか位於台北東區商圈，店內規劃有板前與包廂位置，共計提供16席座位。圖／燒鳥すみか提供
燒鳥すみか位於台北東區商圈，店內規劃有板前與包廂位置，共計提供16席座位。圖／燒鳥すみか提供

「燒鳥すみか」，由料理長陳珽華領軍坐鎮。記者陳睿中／攝影
「燒鳥すみか」，由料理長陳珽華領軍坐鎮。記者陳睿中／攝影

醬燒雞腿。記者陳睿中／攝影
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