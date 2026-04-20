Tiffany & Co. Blue Book 2026 走進花語秘境

Tiffany & Co.擁有逾百年傳承的Blue Book高級珠寶系列發表，是珠寶界每年令人期待的盛事之一。2026年，全新春季篇章「花語秘境」（Hidden Garden），在首席藝術長Nathalie Verdeille的帶領下，以精湛技藝與瑰麗寶石，詩意描繪那座「看不見的花園」，將蝶翼、飛鳥、繁花與藤蔓化為可穿戴的藝術雕塑，向傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）的自然美學致敬。

「花語秘境」春季篇章以蛻變與新生為精神主軸，全系列分為多個主題篇章，如同花園中錯落的風景，既各自獨立又彼此呼應。

昆蟲／蝶翼蜂縈鑄流光傳奇

系列首章「彩翼蝶夢」延伸自Tiffany經典的蝶影意象，採用Schlumberger經典的雙色金屬框架，臻選剔透璀璨美鑽、濃郁鮮明的黃鑽與帕帕拉夏藍寶石，在粉橘、柔粉與鮮黃的層次中，捕捉蝶翼透光且輕薄的特質。短項鍊以雙色金質勾勒展翅姿態，橢圓形白鑽主鑽畫龍點睛；不對稱鑽鍊吊墜則以濃彩黃鑽為中心建構大膽輪廓，亦可轉換為胸針配戴。

蔓隱蝶蹤（Monarch）設計受到Schlumberger經典項鍊「藏於葉間的帝王蝶」啟發，以手工打造的鉑金與18K黃金雙金工藝，重現盤繞藤蔓與立體葉片的層次感。葉片鑲嵌來自斯里蘭卡與馬達加斯加的枕形切割藍寶石。一對鑲嵌總重逾10克拉、D色、內部無瑕的Type IIa鑽石的耳環，採用祖母綠式切割呈現純淨火光。雙金交織與密鑲鑽石，讓葉片隨著動作輕盈擺動，彷彿捕捉風吹過花園的瞬間。

蜂縈流光（Bee）重新詮釋了經典的Two Bees戒指，有機曲線與幾何直線構築蜂巢結構，中央簇擁一枚橢圓形鑽石，其中一枚戒指超過10克拉的主鑽更是D色、內部無瑕的Type IIa橢圓形美鑽，被精巧的蜜蜂圍繞，優雅且氣勢十足。

鳥／靈鳥展翅於瑰麗秘境

Tiffany最具代表性的石上鳥（Bird on a Rock）再次展翅，棲於來自巴西的聖瑪利亞枕形切割海水藍寶之上，色調深邃如深海、飽滿如湖水，搭配專屬切割的綠玉髓串珠，彷彿花園繁茂綠意，其中項鍊亦可轉換為胸針配戴。

花語秘境中也棲息了一系列繽紛瑰麗的天堂鳥（Paradise Bird），每隻鳥兒佇立於不同珍稀寶石之上，化作一系列充滿想像力的胸針。

靈鸚煥彩（Parrot）系列以1960年代Schlumberger經典鸚鵡胸針為靈感，運用著名的金箔嵌飾琺瑯手工層層上色，與彩色剛玉交織出深藍、翠綠與經典Tiffany Blue®的畫作般質感。

花卉／藤蔓深處藏雙生花苞

茉莉花韻（Jasmine）以當代視角重新詮釋1961–1962年Schlumberger經典，一款項鍊以精緻鉑金編織與格紋結構，襯托一顆超過18克拉、D色、內部無瑕Type IIa枕形鑽石；另一款運用孔賽石，以柔美溫潤的色調和雙色金質編織，呈現茉莉的清雅氣質。

春菊含芳（Marguerite）以兩種風格解構雛菊：粉紅剛玉作為花蕊營造鮮明輪廓，祖母綠式切割鑽石則透過大膽留白的方式呈現強現代感。金蕊綻芳（Bloom）採用溫暖亮麗的18K黃金襯托粉紅與紫色剛玉，捕捉花朵含苞待放的瞬間。

Schlumberger經典的藤蔓圖騰，在雙蕾懸蔓（Twin Bud）系列中透過精密關節結構自然蜿蜒，尚比亞祖母綠與頂級白鑽，分別演繹綠意花苞與鑽石流光，宛如花園深處凝結的雙生花苞。

最後為春季篇章畫上句點的棕櫚疊影（Palm）系列，以藤蔓的棕櫚葉片鉤織而成，一組作品運用來自莫三比克的橢圓形紅寶石，帶有自然螢光的飽滿色澤成為視覺焦點；另一組作品則以鑽石流瀉排列，捕捉陽光穿透葉片的流動光影，展現獨特的季節氛圍。

（左至右）春菊含芳篇章戒指，鉑金和黃K金鑲嵌2.25克拉未經處理的枕形切割粉紅剛玉和鑽石；鉑金和黃K金鑲嵌2顆未經處理3.2克拉枕形切割粉紅剛玉與鑽石。圖／Tiffany提供

Monarch蔓隱蝶蹤篇章戒指，鉑金和黃K金鑲嵌一顆10.83克拉未經處理的枕形切割藍寶石和鑽石。圖／Tiffany提供

彩翼蝶夢篇章鍊墜，鉑金和黃K金鑲嵌一顆2.18克拉內部無瑕橢圓形艷彩黃鑽、一顆圓形黃鑽和白色鑽石，墜飾可轉換作為胸針配戴。圖／Tiffany提供

Bird on a Rock石上鳥篇章手鍊，鉑金和黃K金鑲嵌一顆9.53克拉的枕形切割海藍寶石、綠玉髓珠、圓形紅寶石和鑽石。圖／Tiffany提供

Bird on a Rock石上鳥篇章，綠玉髓與海水藍寶項鍊。圖╱Tiffany提供

Palm棕櫚疊影篇章鉑金胸針，鑲嵌三顆未經處理的橢圓形紅寶石，總重1.79克拉及鑽石。圖／Tiffany提供

天堂鳥篇章鉑金和黃K金胸針，鑲嵌一顆66.60克拉的橢圓形凸面錳鋁榴石、圓形和梨形藍寶石、一顆刻面圓形火歐泊、綠玉髓和鑽石。 圖╱Tiffany提供