Tiffany Blue Book 2026 走進花語秘境

蒂芙尼（Tiffany & Co.，簡稱Tiffany）擁有逾百年傳承的Blue Book高級珠寶系列，無疑是每年最令人引頸期盼的盛事之一。2026年，全新春季篇章「花語秘境」（Hidden Garden），在首席藝術長Nathalie Verdeille的帶領之下，走進自然裡靜謐、微隱、卻充滿生命力的奇幻境地，以精湛的珠寶技藝與瑰麗絕倫的寶石，詩意描繪那「看不見的花園」，將蝶翼、飛鳥、繁花、藤蔓、蜂影、棕櫚等自然意象，化為可穿戴的藝術雕塑，向傳奇設計師尚史隆伯傑（Jean Schlumberger）致敬。

呼應遞嬗的四季景緻，全新亮相的「花語秘境」春季篇章以蛻變與新生為精神主軸，圍繞自然循環展開敘事。從蝶羽化、鳥棲石上、花開綻放、藤蔓生長到棕櫚映影，全系列以流暢有機的線條、手工雕塑的金屬結構、可轉換式設計與未經人工處理的天然珍稀寶石，建構一座只屬於Tiffany的祕境花園。全系列分為多個主題篇章，每一段都像花園裡的不同風景，各自獨立卻又彼此呼應，完整呈現自然最柔軟也最燦爛的樣貌。

●昆蟲 蝶翼蜂縈流光傳奇

系列首章「彩翼蝶夢」延伸自Tiffany經典的蝶影意象，採用Jean Schlumberger傑經典的雙色貴重金屬框架，臻選的剔透璀璨美鑽、色調濃郁鮮明的黃鑽、以及未經處理的帕帕拉夏藍寶石，在粉橘、柔粉與鮮黃的細膩層次中，完美捕捉蝶翼透光、輕薄、脆弱卻絢麗的特質。短項鍊以雙色金質勾勒蝴蝶展翅，橢圓形白鑽主鑽畫龍點睛，整體呈現輕透如紗的羽翼質感；柔軟璀璨的不對稱鑽鍊吊墜以濃彩黃鑽為中心建構抽象大膽的蝶翼輪廓，色澤豔麗飽滿，亦可轉換為胸針配戴。

蔓隱蝶蹤（Monarch）設計直接受到Schlumberger經典項鍊「藏於葉間的帝王蝶」的啟發，以手工打造的鉑金與18K黃金雙金屬工藝，重現盤繞藤蔓與立體葉片的層次感。葉片之間鑲嵌來自斯里蘭卡與馬達加斯加、未經加熱、精準配色的枕形切割藍寶石。一對鑲嵌總重逾10克拉、D色、內部無瑕的Type IIa鑽石的耳環，採用祖母綠式切割呈現最純淨的火光。雙金屬交織、密鑲鑽石與弧面線條，讓葉片隨著動作輕盈擺動，彷彿捕捉風吹過花園的瞬間。

蜂縈流光（Bee）重新詮釋了Schlumberger經典的Two Bees戒指，有機曲線與幾何直線構築成完美的蜂巢結構，18K黃金點綴細節，中央簇擁一枚橢圓形鑽石，優雅簡約卻氣勢十足。其中一枚戒指超過10克拉的主鑽更是D色、內部無瑕的Type IIa橢圓形美鑽，被隱藏精巧的蜜蜂圍繞。

●鳥 鈴鳥展翅於瑰麗秘境

Tiffany最具代表性的石上鳥（Bird on a Rock）在花語秘境中再次展翅，以飛鳥的姿態棲於來自巴西的聖瑪利亞枕形切割海水藍寶之上，色調深邃如深海、飽滿如秘境湖水，搭配專屬切割的綠玉髓串珠，彷彿花園繁茂綠意，其中項鍊亦可轉換為胸針配戴。

除了展翅翱翔的石上鳥，花語秘境中也棲息了一系列繽紛瑰麗的天堂鳥（Paradise Bird），化作一系列充滿想像力的胸針，每隻鳥兒佇立於不同珍稀寶石之上：墨西哥火蛋白石、巴西紅碧璽、衣索比亞藍玉髓、馬達加斯加錳鋁榴石... 天堂鳥羽以點彩式鑲嵌排列，由彩色寶石層層堆疊，搭配祖母綠、綠松石、沙弗萊石與雕刻寶石，色調對比強烈卻和諧。

靈鸚煥彩（Parrot）系列則以1960年代Schlumberger經典鸚鵡胸針為靈感，運用Tiffany著名的金箔嵌飾琺瑯（paillonné enamel）手工層層上色，與彩色剛玉交織出深藍、翠綠與經典Tiffany Blue®的畫作般質感，搭配鉑金雕塑羽毛與18K黃金細節，重現奇幻、浪漫的經典鸚鵡神韻。

●花卉 藤蔓深處藏雙生花包

茉莉花韻（Jasmine）以當代視角重新釋1961–1962年Schlumberger經典，一款項鍊以精緻鉑金編織與格紋結構，襯托一顆超過18克拉、D色、內部無瑕Type IIa枕形鑽石，氣韻高雅；另一款運用Tiffany最負盛名的彩色寶石之一的孔賽石，以柔美溫潤的色調和雙色金質編織，完美呈現茉莉的清雅氣質。

春菊含芳（Marguerite）以兩種風格解構雛菊：未處理粉紅剛玉作為花蕊營造鮮明輪廓，祖母綠式切割鑽石則透過大膽留白的方式呈現強烈的現代感。金蕊綻芳（Bloom）系列採用溫暖亮麗的18K黃金襯托粉紅與紫色剛玉，捕捉花朵含苞待放的瞬間。

Schlumberger經典的藤蔓圖騰，在雙蕾懸蔓（Twin Bud）系列中透過精密關節結構自然蜿蜒、貼合肌膚，未處理尚比亞祖母綠與頂級白鑽，分別演繹綠意花苞與鑽石流光，水滴形切割與弧面寶石讓層次更柔軟，宛如花園深處剛剛凝結的雙生花苞。最後為春季篇章劃上句點的，是以藤蔓的棕櫚葉片鉤織出的棕櫚疊影（Palm）系列，一組設計運用來自莫三比克未經處理的的橢圓形紅寶石，帶有自然螢光的飽滿色澤成為鮮明的視覺焦點，另一組作品則以鑽石流瀉排列，捕捉陽光穿透葉片的流動光影，呈現出截然不同的季節氛圍。

天堂鳥篇章胸針，鉑金和黃K金鑲嵌一顆25.14克拉未經處理的不規則形狀火蛋白石；祖母綠、綠松石、淺色沙弗萊石、一顆刻面圓形和一顆刻面梨形火蛋白石及鑽石。圖／Tiffany提供

（左至右）春菊含芳篇章戒指，鉑金和黃K金鑲嵌2.25克拉未經處理的枕形切割粉紅剛玉和鑽石；鉑金和黃K金鑲嵌2顆未經處理3.2克拉枕形切割粉紅剛玉與鑽石。圖／Tiffany提供

Twin Bud雙蕾懸蔓篇章胸針，鉑金和黃K金鑲嵌兩顆未經處理的梨形祖母綠，總重2.31克拉，橢圓形凸面祖母綠點綴和鑽石。圖／Tiffany提供

彩翼蝶夢篇章鍊墜，鉑金和黃K金鑲嵌一顆2.18克拉內部無瑕橢圓形艷彩黃鑽、一顆圓形黃鑽和白色鑽石。墜飾可轉換作為胸針配戴。圖／Tiffany提供

Bird on a Rock石上鳥篇章手鍊，鉑金和黃K金鑲嵌一顆9.53克拉的枕形切割海藍寶石、綠玉髓珠、圓形紅寶石和鑽石。圖／Tiffany提供

金蕊綻芳篇章戒指，鉑金和黃K金鑲嵌兩顆總重4.47克拉的未經處理的祖母綠切割粉紅剛玉、一顆1.55克拉的未經處理的祖母綠切割紫色剛玉和鑽石。圖／Tiffany提供

Jasmine茉莉花韻篇章耳環，鉑金和黃K金鑲嵌兩顆總重13.39克拉的枕形切割孔賽石和鑽石。圖／Tiffany提供

Palm棕櫚疊影篇章鉑金胸針，鑲嵌三顆未經處理的橢圓形紅寶石，總重1.79克拉及鑽石。圖／Tiffany提供