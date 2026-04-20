快訊

中市警分局長試噴辣椒水…柯文哲遭波及說話了 民眾黨質疑：逾24小時才承認

畫面曝光！中共航母遼寧號今通過台灣海峽 甲板可見8架殲15、3架直升機

還沒結束！日本7.5強震引海嘯 氣象廳警告恐有更大波海嘯來襲

聽新聞
0:00 / 0:00

去漬急救瓶、乾洗碗太實用！全家聯手「picupi」推5款貝殼鈣清潔品

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
瞄準迷你化需求，picupi挑品貝殼鈣系列、1028Pu-Tea植萃保養系列皆為小包裝、容易攜帶使用設計。記者黃筱晴／攝影
瞄準迷你化需求，picupi挑品貝殼鈣系列、1028Pu-Tea植萃保養系列皆為小包裝、容易攜帶使用設計。記者黃筱晴／攝影

迎接 2026 年世界地球日，全家便利商店再推永續消費新選擇，宣布與無添加清潔品牌「picupi挑品」深度合作，推出全台首創的「全通路封閉式循環」再生計畫產品。這項合作不僅成功改寫了廢棄物的命運，更將環保行為無縫嵌入日常消費場景。

此次合作於全家上架5款清潔新品，核心亮點在於原料的極致應用，成份萃取自花蓮立川漁場原本被視為廢棄物的黃金蜆殼，透過攝氏1,000度以上的高溫煅燒技術，轉化為具備天然強效除菌力的「EcoCal貝殼鈣」專利配方；而盛裝這些天然精華的瓶器，則是由全家Let's Café業務用的牛奶瓶回收後，透過100% PCR再生技術重塑而成，真正落實了從內容物到包裝皆源於循環、歸於日常的綠色承諾。

picupi挑品此次針對現代生活節奏推出的系列產品，精準鎖定「行動生活」與「居家安心」2大需求，首推「貝殼鈣循環衣物去漬急救隨身瓶」針對突發性的醬汁或咖啡髒污提供即時救援；「貝殼鈣循環食器皿立潔噴霧」則為外食族或露營愛好者解決無水環境下的餐具清潔難題。另外還有專為家庭設計的蔬果洗淨劑、衣物局部去漬劑及美妝工具清潔噴霧。

全系列產品不僅強調成份單純、不含化學防腐劑與石化原料，更因其明確的原料來源，大幅提升了消費者對環保產品的信任度。再加上無印刷瓶身與易拆解包裝，這種「為回收而設計」的概念，更提升了後端回收效率，讓每一筆消費都成為參與循環經濟的具體行動。

除了清潔用品的革新，全家亦同步將永續觸角延伸至美妝領域，聯手知名彩妝品牌1028推出「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列，同樣秉持減法理念，不僅部分包裝亦採用牛奶瓶回收料，更成為超商首款獲得「Clean Label潔淨標章」的美妝品，其中「植萃柔嫩護唇膏」更榮獲「雙潔淨」標章認證，堅持零添加石化原料、無動物實驗，並使用100%天然來源色素與香精。

而全家強大的逆物流系統，更是成就這項永續行動重要的一環，自2023年底啟動業務用牛奶瓶回收以來，截至今年2月底，總回收量已超過1,350公噸。這些廢棄空瓶經處理後轉化為100%PCR再生塑膠，除了應用於picupi挑品的瓶器外，也廣泛運用於店鋪塑膠袋備品與日用商品包材上。自去年7月起全台4,400間店舖運營已全面導入「再生垃圾袋」，並使用於歐萊德、picupi挑品、1028等日用商品瓶器上，今年將陸續擴大至FamiCollection日用品系列包裝，預估整體環保材質滲透率目標突破6成。

2系列永續新品將於4月29日在全台全家店舖正式上架，5月26日前更推出「1028 Pu-Tea植萃保養彩妝系列」系列體驗價9折，以及「picupi挑品系列」第2件6折優惠。

貝殼鈣循環食器皿立潔噴霧，外出餐具碗盤免水洗，一噴即時清潔，去油污、除菌一瓶搞定。圖／全家便利商店提供
貝殼鈣循環食器皿立潔噴霧，外出餐具碗盤免水洗，一噴即時清潔，去油污、除菌一瓶搞定。圖／全家便利商店提供

1028 Pu-Tea植萃柔嫩護唇膏獲「Clean Label雙潔淨」驗證，使用回收塑料成為瓶身原料之一，內含阿里山金萱玉露與有機乳油木果脂等高養潤植萃精華。記者黃筱晴／攝影
1028 Pu-Tea植萃柔嫩護唇膏獲「Clean Label雙潔淨」驗證，使用回收塑料成為瓶身原料之一，內含阿里山金萱玉露與有機乳油木果脂等高養潤植萃精華。記者黃筱晴／攝影

全家攜手無添加居家清潔品牌「picupi挑品」，推出衣物去漬急救瓶、食器皿立潔噴霧等5款天然純淨的清潔用品，成份皆運用花蓮立川漁場廢棄黃金蜆殼的專利除菌成分。圖／全家便利商店提供
全家攜手無添加居家清潔品牌「picupi挑品」，推出衣物去漬急救瓶、食器皿立潔噴霧等5款天然純淨的清潔用品，成份皆運用花蓮立川漁場廢棄黃金蜆殼的專利除菌成分。圖／全家便利商店提供

貝殼鈣循環衣物去漬急救隨身瓶，特別針對咖啡、醬汁、飲料等色素類污漬開發極速分解配方。圖／全家便利商店提供
貝殼鈣循環衣物去漬急救隨身瓶，特別針對咖啡、醬汁、飲料等色素類污漬開發極速分解配方。圖／全家便利商店提供

無印刷瓶身與易拆解包裝，用完也可輕易回收。記者黃筱晴／攝影
無印刷瓶身與易拆解包裝，用完也可輕易回收。記者黃筱晴／攝影

全家攜手picupi挑品推出5款獨家規格、獨家包裝商品，其中貝殼鈣循環衣物去漬急救隨身瓶，搶先全台通路率先開賣。圖／全家便利商店提供
全家攜手picupi挑品推出5款獨家規格、獨家包裝商品，其中貝殼鈣循環衣物去漬急救隨身瓶，搶先全台通路率先開賣。圖／全家便利商店提供

全家響應世界地球日，日用貨架再添永續良品新軍，瞄準迷你化需求，聯手「picupi挑品」推衣物急救去漬、食器立潔等5款貝殼鈣新品，再攜「1028」推Pu-Tea植萃保養。圖／全家便利商店提供
全家響應世界地球日，日用貨架再添永續良品新軍，瞄準迷你化需求，聯手「picupi挑品」推衣物急救去漬、食器立潔等5款貝殼鈣新品，再攜「1028」推Pu-Tea植萃保養。圖／全家便利商店提供

全家 花蓮 品牌

延伸閱讀

限時3天！CHARGESPOT華山快閃店 回收舊行動電源最高可獲近千元借電券

7-ELEVEN Fresh青塘門市進駐青埔 首開「大創」專區 24小時生鮮隨時買

蝦皮購物無包裝服務擴及全站賣家 納入隔日到貨服務

從奧運舞台到全球供應鏈 興采深化永續材料搶攻國際市場

相關新聞

去漬急救瓶、乾洗碗太實用！全家聯手「picupi」推5款貝殼鈣清潔品

迎接 2026 年世界地球日，全家便利商店再推永續消費新選擇，宣布與無添加清潔品牌「picupi挑品」深度合作，推出全台首創的「全通路封閉式循環」再生計畫產品。這項合作不僅成功改寫了廢棄物的命運，更將環保行為無縫嵌入日常消費場景。

韓國MilkyShop奶油夾心餅「抹茶、花生」新口味登台！現折100再送餐券

繼在台推出快閃活動後，來自韓國首爾聖水洞的人氣甜點「MilkyShop奶油夾心餅」，今年針對母親節，首度在台推出大人系「醇厚抹茶」與療癒系的「濃郁花生」雙重新口味。其中「醇厚抹茶」以嚴選抹茶揉合滑順奶油，具有優雅茶香與微苦回甘的尾韻；「濃郁花生」則將堅果注入特製奶油中，呈現出香醇濃郁的滋味。

曾敬驊為Calvin Klein濕身低調秀肌 白T、丹寧釋放簡單的吸引力

最懂「性感」表達的Calvin Klein，這次帶來夏日清爽系型男給大家看。由台灣影星曾敬驊擔綱演繹2026夏季服飾與丹寧系列，展現夏日簡單清爽的吸引力。

7-ELEVEN Fresh青塘門市進駐青埔 首開「大創」專區 24小時生鮮隨時買

隨著桃園青埔特區成為高鐵與機捷的雙軌交通樞紐，周邊高級住宅與商圈機能日趨成熟。看準新興重劃區的「商業空白」潛力，統一超商宣佈全台第8間複合超市業態「Fresh」店型正式進駐桃園中壢，打造全新的「Fresh青塘門市」，將自4月20日下午3點起試營運，並預計於4月23日正式營業、4月25日盛大開幕。青塘門市不僅結合生鮮超市與生活選物，更首度在超商通路導入「DAISO大創複合專區」，並納入統一企業集團旗下13個IP角色的全方位內裝設計，目標鎖定青埔特區的單身新貴與年輕家庭客群。

7-ELEVEN裡有大創了！統一超青埔開第8間Fresh店 生鮮＋大創複合店首登場

7-ELEVEN持續拓展複合式超商版圖，搶攻新興重劃區商機。統一超（2912）20日宣布，在桃園青埔特區開出全台第8間「Fresh」店型「Fresh青塘門市」，鎖定高鐵、機捷雙軌帶動的人口與消費成長動能，今日試營運、23日正式營業，強化生鮮與複合業態布局。

福容台北一館8月起封館 多項回饋登場

福容大飯店台北一館深耕台北市場20載，今年9月租約期滿，餐飲服務預計於7月1日起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日，並於8月1日起封館。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。