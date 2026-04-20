去漬急救瓶、乾洗碗太實用！全家聯手「picupi」推5款貝殼鈣清潔品

迎接 2026 年世界地球日，全家便利商店再推永續消費新選擇，宣布與無添加清潔品牌「picupi挑品」深度合作，推出全台首創的「全通路封閉式循環」再生計畫產品。這項合作不僅成功改寫了廢棄物的命運，更將環保行為無縫嵌入日常消費場景。

此次合作於全家上架5款清潔新品，核心亮點在於原料的極致應用，成份萃取自花蓮立川漁場原本被視為廢棄物的黃金蜆殼，透過攝氏1,000度以上的高溫煅燒技術，轉化為具備天然強效除菌力的「EcoCal貝殼鈣」專利配方；而盛裝這些天然精華的瓶器，則是由全家Let's Café業務用的牛奶瓶回收後，透過100% PCR再生技術重塑而成，真正落實了從內容物到包裝皆源於循環、歸於日常的綠色承諾。

picupi挑品此次針對現代生活節奏推出的系列產品，精準鎖定「行動生活」與「居家安心」2大需求，首推「貝殼鈣循環衣物去漬急救隨身瓶」針對突發性的醬汁或咖啡髒污提供即時救援；「貝殼鈣循環食器皿立潔噴霧」則為外食族或露營愛好者解決無水環境下的餐具清潔難題。另外還有專為家庭設計的蔬果洗淨劑、衣物局部去漬劑及美妝工具清潔噴霧。

全系列產品不僅強調成份單純、不含化學防腐劑與石化原料，更因其明確的原料來源，大幅提升了消費者對環保產品的信任度。再加上無印刷瓶身與易拆解包裝，這種「為回收而設計」的概念，更提升了後端回收效率，讓每一筆消費都成為參與循環經濟的具體行動。

除了清潔用品的革新，全家亦同步將永續觸角延伸至美妝領域，聯手知名彩妝品牌1028推出「Pu-Tea」植萃保養彩妝系列，同樣秉持減法理念，不僅部分包裝亦採用牛奶瓶回收料，更成為超商首款獲得「Clean Label潔淨標章」的美妝品，其中「植萃柔嫩護唇膏」更榮獲「雙潔淨」標章認證，堅持零添加石化原料、無動物實驗，並使用100%天然來源色素與香精。

而全家強大的逆物流系統，更是成就這項永續行動重要的一環，自2023年底啟動業務用牛奶瓶回收以來，截至今年2月底，總回收量已超過1,350公噸。這些廢棄空瓶經處理後轉化為100%PCR再生塑膠，除了應用於picupi挑品的瓶器外，也廣泛運用於店鋪塑膠袋備品與日用商品包材上。自去年7月起全台4,400間店舖運營已全面導入「再生垃圾袋」，並使用於歐萊德、picupi挑品、1028等日用商品瓶器上，今年將陸續擴大至FamiCollection日用品系列包裝，預估整體環保材質滲透率目標突破6成。

2系列永續新品將於4月29日在全台全家店舖正式上架，5月26日前更推出「1028 Pu-Tea植萃保養彩妝系列」系列體驗價9折，以及「picupi挑品系列」第2件6折優惠。

貝殼鈣循環食器皿立潔噴霧，外出餐具碗盤免水洗，一噴即時清潔，去油污、除菌一瓶搞定。圖／全家便利商店提供

1028 Pu-Tea植萃柔嫩護唇膏獲「Clean Label雙潔淨」驗證，使用回收塑料成為瓶身原料之一，內含阿里山金萱玉露與有機乳油木果脂等高養潤植萃精華。記者黃筱晴／攝影

全家攜手無添加居家清潔品牌「picupi挑品」，推出衣物去漬急救瓶、食器皿立潔噴霧等5款天然純淨的清潔用品，成份皆運用花蓮立川漁場廢棄黃金蜆殼的專利除菌成分。圖／全家便利商店提供

貝殼鈣循環衣物去漬急救隨身瓶，特別針對咖啡、醬汁、飲料等色素類污漬開發極速分解配方。圖／全家便利商店提供

無印刷瓶身與易拆解包裝，用完也可輕易回收。記者黃筱晴／攝影

全家攜手picupi挑品推出5款獨家規格、獨家包裝商品，其中貝殼鈣循環衣物去漬急救隨身瓶，搶先全台通路率先開賣。圖／全家便利商店提供