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韓國MilkyShop奶油夾心餅「抹茶、花生」新口味登台！現折100再送餐券

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「MilkyShop奶油夾心餅」除了焦糖奶油口味，還將推出「濃郁花生」口味。圖／豆府集團提供
「MilkyShop奶油夾心餅」除了焦糖奶油口味，還將推出「濃郁花生」口味。圖／豆府集團提供

繼在台推出快閃活動後，來自韓國首爾聖水洞的人氣甜點「MilkyShop奶油夾心餅」，今年針對母親節，首度在台推出大人系「醇厚抹茶」與療癒系的「濃郁花生」雙重新口味。其中「醇厚抹茶」以嚴選抹茶揉合滑順奶油，具有優雅茶香與微苦回甘的尾韻；「濃郁花生」則將堅果注入特製奶油中，呈現出香醇濃郁的滋味。

除了兩款新口味，經典的「焦糖奶油」也同步供應。即日起至4月26日期間，「涓豆腐購物商城」展開為期7天的網路獨家首賣，原價每盒880元，首購期間購買任一口味，皆享有780元網路優惠價，現省100元。同時5月1日起將於「台中新光三越中港店」與「高雄漢神巨蛋」推出實體快閃店，每日限量供應。每份餅乾隨盒均附贈豆府餐飲集團料理兌換券，包括「姜滿堂」的「秘製甕醃燒肉條」與「鮮嫩牛五花」兌換券各1張，以及「帕泰家」酸辣開胃的「冬蔭功海鮮湯」兌換券1張，總價值918元。

針對母親節，Mister Donut自4月21日起推出2款「愛心造型」甜甜圈。「花樣甜心」以愛心造型甜甜圈沾裹草莓可可醬，內餡注滿帶有蘋果顆粒的卡士達鮮奶油，並以乾燥草莓碎粒裝飾，每顆65元；「優雅花樣」同樣以愛心造型甜甜圈為基底，裹上滿滿黑可可沾醬，並擠滿伯爵茶卡士達鮮奶油，最後於表層以鮮奶油點綴成花朵，每顆65元。

此外，Mister Donut以北海道進口酥鬆派皮打造2款「北海道草莓派」及「北海道蘋果派」水果甜派，分別搭配日本栃木縣品種草莓醬、青森蘋果卡士達鮮奶油，具有豐富層次，每個55元。4月21日至5月3日期間，購買指定商品即可享「買5送1」及「買6送2」優惠。

Mister Donut推出愛心造型的「花樣甜心」、「優雅花樣」甜甜圈，另外還有「北海道草莓派」及「北海道蘋果派」登場。圖／Mister Donut提供
Mister Donut推出愛心造型的「花樣甜心」、「優雅花樣」甜甜圈，另外還有「北海道草莓派」及「北海道蘋果派」登場。圖／Mister Donut提供

MilkyShop奶油夾心餅將在台提供大人系「醇厚抹茶」口味。圖／豆府集團提供
MilkyShop奶油夾心餅將在台提供大人系「醇厚抹茶」口味。圖／豆府集團提供

母親節 首爾 韓國

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