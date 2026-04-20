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曾敬驊為Calvin Klein濕身低調秀肌 白T、丹寧釋放簡單的吸引力
最懂「性感」表達的Calvin Klein，這次帶來夏日清爽系型男給大家看。由台灣影星曾敬驊擔綱演繹2026夏季服飾與丹寧系列，展現夏日簡單清爽的吸引力。
應對夏日的高溫酷熱，Calvin Klein這系列夏季服飾在亞洲各地推出，主打清涼的休閒穿搭，以及兼顧舒適與時尚的服飾和丹寧系列。
丹寧服飾方面，經典的90年代直筒褲及寬鬆剪裁款式均加入37.5®科技，主打冬暖夏涼，讓夏天穿丹寧體感也沒有負擔。此系列可搭配輕盈透氣的上衣，例如涼感T恤以及雙面針織棉印花T恤；亦可搭配層次單品，例如90年代寬鬆T恤、Monogram丹寧外套、90年代Playbill Trucker丹寧外套及拼色外套等。
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