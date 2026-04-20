快訊

柯文哲逢甲掃街…六分局長誤洩辣椒水糗大 警局長吳敬田自請處分

0420-0426「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「勢如破竹」：收入直線狂飆

以前小一生都走路上學？「鑰匙兒童」消失 網點名2重大案件成轉折

聽新聞
0:00 / 0:00

曾敬驊為Calvin Klein濕身低調秀肌 白T、丹寧釋放簡單的吸引力

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
曾敬驊演繹Calvin Klein 2026夏季服飾與丹寧系列。圖／Calvin Klein提供
曾敬驊演繹Calvin Klein 2026夏季服飾與丹寧系列。圖／Calvin Klein提供

最懂「性感」表達的Calvin Klein，這次帶來夏日清爽系型男給大家看。由台灣影星曾敬驊擔綱演繹2026夏季服飾與丹寧系列，展現夏日簡單清爽的吸引力。

應對夏日的高溫酷熱，Calvin Klein這系列夏季服飾在亞洲各地推出，主打清涼的休閒穿搭，以及兼顧舒適與時尚的服飾和丹寧系列。

丹寧服飾方面，經典的90年代直筒褲及寬鬆剪裁款式均加入37.5®科技，主打冬暖夏涼，讓夏天穿丹寧體感也沒有負擔。此系列可搭配輕盈透氣的上衣，例如涼感T恤以及雙面針織棉印花T恤；亦可搭配層次單品，例如90年代寬鬆T恤、Monogram丹寧外套、90年代Playbill Trucker丹寧外套及拼色外套等。

曾敬驊演繹Calvin Klein 2026夏季服飾與丹寧系列。圖／Calvin Klein提供
曾敬驊演繹Calvin Klein 2026夏季服飾與丹寧系列。圖／Calvin Klein提供

曾敬驊演繹Calvin Klein 2026夏季服飾與丹寧系列。圖／Calvin Klein提供
曾敬驊演繹Calvin Klein 2026夏季服飾與丹寧系列。圖／Calvin Klein提供

曾敬驊演繹Calvin Klein 2026夏季服飾與丹寧系列。圖／Calvin Klein提供
曾敬驊演繹Calvin Klein 2026夏季服飾與丹寧系列。圖／Calvin Klein提供

曾敬驊演繹Calvin Klein 2026夏季服飾與丹寧系列。圖／Calvin Klein提供
曾敬驊演繹Calvin Klein 2026夏季服飾與丹寧系列。圖／Calvin Klein提供

品牌 服裝

相關新聞

曾敬驊為Calvin Klein濕身低調秀肌 白T、丹寧釋放簡單的吸引力

最懂「性感」表達的Calvin Klein，這次帶來夏日清爽系型男給大家看。由台灣影星曾敬驊擔綱演繹2026夏季服飾與丹寧系列，展現夏日簡單清爽的吸引力。

7-ELEVEN Fresh青塘門市進駐青埔 首開「大創」專區 24小時生鮮隨時買

隨著桃園青埔特區成為高鐵與機捷的雙軌交通樞紐，周邊高級住宅與商圈機能日趨成熟。看準新興重劃區的「商業空白」潛力，統一超商宣佈全台第8間複合超市業態「Fresh」店型正式進駐桃園中壢，打造全新的「Fresh青塘門市」，將自4月20日下午3點起試營運，並預計於4月23日正式營業、4月25日盛大開幕。青塘門市不僅結合生鮮超市與生活選物，更首度在超商通路導入「DAISO大創複合專區」，並納入統一企業集團旗下13個IP角色的全方位內裝設計，目標鎖定青埔特區的單身新貴與年輕家庭客群。

7-ELEVEN裡有大創了！統一超青埔開第8間Fresh店 生鮮＋大創複合店首登場

7-ELEVEN持續拓展複合式超商版圖，搶攻新興重劃區商機。統一超（2912）20日宣布，在桃園青埔特區開出全台第8間「Fresh」店型「Fresh青塘門市」，鎖定高鐵、機捷雙軌帶動的人口與消費成長動能，今日試營運、23日正式營業，強化生鮮與複合業態布局。

福容台北一館8月起封館 多項回饋登場

福容大飯店台北一館深耕台北市場20載，今年9月租約期滿，餐飲服務預計於7月1日起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日，並於8月1日起封館。

從京都玩到沖繩 日本必看世界遺產TOP 10

日本深度自由行攻略，從京都奈良景點、熊野古道與琉球王國遺跡全收錄，精選日本世界遺產與旅遊路線，一次掌握最經典歷史景點與行程規劃。

最萌辦公室快閃夢時代！《有市集-原創角色株式會社》5大亮點搶先看

南台灣最療癒快閃店《有市集－原創角色株式會社》，將於 4 月 17 日起在夢時代 8 樓時代會館盛大登場。本次活動集結 KINGJUN、阿翰、變種吉娃娃、伸縮自如的雞與鴨等 12 位人氣原創角色，以職場生活為靈感，將枯燥的辦公場景趣味化，打造沉浸式互動體驗，邀請粉絲一起擊退職場負能量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。