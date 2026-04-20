7-ELEVEN Fresh青塘門市進駐青埔 首開「大創」專區 24小時生鮮隨時買

隨著桃園青埔特區成為高鐵與機捷的雙軌交通樞紐，周邊高級住宅與商圈機能日趨成熟。看準新興重劃區的「商業空白」潛力，統一超商宣佈全台第8間複合超市業態「Fresh」店型正式進駐桃園中壢，打造全新的「Fresh青塘門市」，將自4月20日下午3點起試營運，並預計於4月23日正式營業、4月25日盛大開幕。青塘門市不僅結合生鮮超市與生活選物，更首度在超商通路導入「DAISO大創複合專區」，並納入統一企業集團旗下13個IP角色的全方位內裝設計，目標鎖定青埔特區的單身新貴與年輕家庭客群。

Fresh青塘門市位於青昇路318、320號，一進門就會被明亮的生鮮區吸引目光，主打「頂級生鮮選品」，打破傳統超商空間限制，提供24小時不打烊的高品質生鮮服務。針對周邊年輕夫妻與小家庭偏好「輕自煮」的趨勢，店內引進逾1,000款當令蔬果與高端食材，且特別打造「小規格包裝」，方便消費者即買即煮。

冷藏與冷凍區域涵蓋美威鮭魚、洽富氣冷雞與究好豬等頂級品牌，甚至設有「饗喫鍋」火鍋專區與「源鮮智慧農場」有機蔬菜，讓在地居民無需遠赴大賣場，在住宅樓下就能購得具備產銷履歷的優質食材。此外，店內更有高達6成為在地優質漁農特產，如三峽禾乃川國產豆製所、小豚吉本土豬肉、「元氣御選」友善動福雞蛋等，提供多元、在地的購物選擇。

飲品服務同樣升級，門市導入全台目前僅19間門市擁有的「智能果昔機」，使用100%新鮮水果製作，另有熱飲「鮮玉米濃湯」，90秒就能享有彷彿現煮口感。而「不可思議茶BAR」全新菜單更擁有超過30款現調茶飲，讓喜愛手搖飲的民眾即便在深夜也能享受到現調手搖飲體驗。

除生鮮外，青塘門市另一大特色是首創引進「DAISO大創複合專區」，規劃多達38台大創貨架，提供超過1,000種生活小物、廚房用品、文具與收納品項，價格帶設定在49元至139元，與大創百貨門市同價，滿足居家採買需求。

青塘門市不僅是全台第8間Fresh門市，更是集團首次將旗下13個知名角色完整融入店裝，包含超高人氣的OPEN!家族成員、雪鈴兔波波、統一獅萊恩，甚至連Yahoo購物中心ㄚ虎、黑貓宅急便酷樂貓及博客來OKAPI等角色也藏身其中。這種全角色的內裝設計，為門市營造出宛如主題遊樂園般的休閒氣氛，讓日常採買成為一種尋寶般的視覺享受。

此外，因應潮流IP熱潮，門市整合了24台IP專區貨架，引進野獸國、TOP TOY與知名生活品牌「Norns」，提供精緻盒玩與生活雜貨。針對娛樂互動，店內更設置13台娃寶機與卡牌機，為親子客群創造多元的遊逛樂趣。

為了慶祝正式開幕，青塘門市於4月25日當天11:00至18:00推出消費滿222元即可參與抽獎活動，最大獎為市價達15,580元的Nintendo Switch2瑪利歐賽車世界主機組合。開幕期間亦祭出多重生鮮優惠，包含美威鮭魚全品項9.5折、小豚吉在地豬肉第2件半價，以及台塑指定蔬菜買1送1等超值回饋。

7-ELEVEN持續拓展「智能果昔機」現打果昔。記者黃筱晴／攝影

7-ELEVEN「Fresh青塘門市」進駐桃園青埔生活圈，4月25日全新開幕。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「Fresh青塘門市」以「頂級生鮮選品」、「質感選物」、「複合娛樂體驗」3大經營主軸，期盼成為青埔大型重劃區全新據點。圖／7-ELEVEN提供

為滿足年輕潮流消費體驗，門市場域創新類別結構包含主打娛樂互動與機台體驗，提供娃寶機遊玩設備。記者黃筱晴／攝影

強調盒玩與收藏開箱驚喜的「IP專區」，販售野獸國、TOP TOY兩大品牌限定盒玩商品，青塘門市更全新進駐「Norns」知名生活質感品牌。記者黃筱晴／攝影

首次納入統一企業集團全IP設計的店型，包含OPEN!家族成員、雪鈴兔波波、統一獅萊恩、Yahoo購物中心ㄚ虎、黑貓宅急便酷樂貓、Mister Donut波堤獅、博客來OKAPI等13個IP。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN「Fresh青塘門市」設置「饗喫鍋」火鍋專區方便隨時「輕自煮」。記者黃筱晴／攝影