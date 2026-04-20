7-ELEVEN裡有大創了！統一超青埔開第8間Fresh店 生鮮＋大創複合店首登場

7-ELEVEN持續拓展複合式超商版圖，搶攻新興重劃區商機。統一超（2912）20日宣布，在桃園青埔特區開出全台第8間「Fresh」店型「Fresh青塘門市」，鎖定高鐵、機捷雙軌帶動的人口與消費成長動能，今日試營運、23日正式營業，強化生鮮與複合業態布局。

目前全台Fresh店型共8家，據點分布於高雄1家、台南4家、新北市八里1家及桃園2家。統一超表示，Fresh店型自2024年啟動以來，主打結合超商與超市的複合經營，聚焦住宅商圈與新興重劃區，相關業績維持雙位數成長。此次進駐青埔生活圈，看準區域具備高端住宅與商業機能，門市以「高端食材」與「日常生鮮」為核心，導入逾千項商品，其中冷藏、冷凍生鮮品項達125種，並強化小包裝設計，鎖定單身與小家庭客群。

商品結構上，門市引進美威鮭魚、洽富氣冷雞、究好豬等品牌，並設置火鍋食材專區，主打即買即煮的「輕自煮」需求；蔬果則導入台塑蔬菜、源鮮智慧農場等品牌，並搭配有機認證與產銷履歷商品。統一超指出，門市約6成商品為台灣在地產品，涵蓋豆製品、魚漿及本土豬肉、雞蛋等，強化在地供應鏈。

除生鮮外，Fresh青塘門市也擴大現做餐飲體驗，設置果汁BAR與智能果昔機，提供現打果汁與果昔產品，並導入不可思議茶BAR與CITY系列飲品，超過30款現調飲品全天候供應，搶攻手搖飲與即飲市場。

在非食品結構方面，統一超持續深化選品策略，青塘門市首度導入DAISO大創複合專區，設置38座貨架、上架逾千項商品，涵蓋居家、收納與文具等品類，售價49元起，並結合BEAMS及日本生活雜貨品牌專區，提升門市客單價與停留時間。

統一超指出，Fresh店型除商品升級，也結合IP主題店設計，此次門市整合OPEN!家族等13個品牌IP，強化體驗與差異化。隨青埔人口持續移入與商業機能成形，未來將持續評估新興區域展店機會，擴大複合型門市布局。