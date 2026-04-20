快訊

伊朗報復美軍扣押貨船！無人機群攻擊多艘美軍艦 損傷不明

小S自責發起「大S最後日本旅行」 淚崩：早知就聽S媽的話

割頸案再掀怒火！YT曝「乾哥妹個資」破百萬流量 Cheap開轟1事

聽新聞
0:00 / 0:00

福容台北一館8月起封館 多項回饋登場

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
福粵樓港式飲茶則於6月30日前，週一至週五的平日午、晚餐時段，推出港點全面68折。圖／福容台北一館提供
福粵樓港式飲茶則於6月30日前，週一至週五的平日午、晚餐時段，推出港點全面68折。圖／福容台北一館提供

福容大飯店台北一館深耕台北市場20載，今年9月租約期滿，餐飲服務預計於7月1日起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日，並於8月1日起封館。

福容台北一館表示，已購買福容住宿券、餐券者皆不受此次營運調整影響，可持續於全台福容連鎖據點正常使用，確保顧客權益無虞。

為感謝消費者的長期支持，福容台北一館自即日起推出「會員感恩回饋抽獎」與「餐飲感謝季」系列活動，順園 日式料理推出全新「海鮮珠寶盒」套餐，精選11款當季海味，包含天使紅蝦、磯煮鮑魚、生食級干貝、花枝佐魚子醬、星鰻、鮭魚、旗魚、青甘、季節刺身(海鱺、鮪魚或其他品種)、鮭魚卵、龍蝦細卷，搭配蛤蜊味噌湯，祭出持福容旅展美食通用券或福容台北一館美食票券，均可於平日享「一券兌換兩套」的獨家優惠，讓手中票券價值加倍。

福容大飯店台北一館進一步指出，福粵樓港式飲茶則於6月30日前，週一至週五的平日午、晚餐時段，推出港點全面68折活動，一次網羅近30道道地港點，讓經典手工點心與招牌料理，持續延續福容一貫的款待精神，以更親民的價格回饋所有饕客們。宴會服務亦同步推出感謝回饋專案，專案一「指定桌菜買5桌再送1桌」，凡於平日訂宴滿五桌，桌價12,800元起，即再贈送一桌，現省萬元以上，適合企業聚餐及大型宴席；專案二「美好重現再聚此刻」，針對過往曾於福容台北一館舉辦過婚宴的新人，重返熟悉娘家再次相聚，並同樣以12,800元桌菜為基礎，再享8折超值優惠。

6月30日前至福容台北一館住宿、用餐或進行館內消費，單張發票金額滿888元（含）以上，並於「福容家APP」完成發票登錄，即可獲得抽獎資格；消費金額每滿888元，即可累計一次抽獎機會，最大獎為價值20萬元的「福容無敵套房住宿券」，可暢遊全台福容連鎖飯店，任選套房體驗；另包含福容福隆店「奇幻冒險島親子主題房」、福容漁碼店「POPA露營主題房」、福容台北二館「動物園主題房」等多項人氣住宿券，以及預計於今年底試營運之圓山館「試住特派員體驗住宿券」，總獎項超過60份，其中萬元等級住宿券中獎率更高達二分之一，邀請消費者把握最後營運期間，於享受餐飲與住宿服務的同時，也有機會將豐富好禮一併帶回。

6月30日前至福容台北一館消費滿新台幣888元，即可參加感恩回饋抽獎。圖／福容台北一館提供
6月30日前至福容台北一館消費滿新台幣888元，即可參加感恩回饋抽獎。圖／福容台北一館提供

福容台北一館將於今年9月租約期滿，餐飲服務預計7/1起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日。</p><!--7--><p> 照片提供 ／福容台北一館
福容台北一館將於今年9月租約期滿，餐飲服務預計7/1起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日。

照片提供 ／福容台北一館

順園日式料理推出海鮮珠寶盒套餐，持美食通用券可於平日享一券兌換兩套的優惠。照片提供 福容台北一館
順園日式料理推出海鮮珠寶盒套餐，持美食通用券可於平日享一券兌換兩套的優惠。照片提供 福容台北一館

飯店 台北

延伸閱讀

超人氣Buffet 4人同行1人免費、下午茶第2人半價！鮑魚、干貝吃到飽

《500盤》名湯寵愛媽媽！台北漢來「女王級假期」　加碼萬元SPA一次享

吉豚屋×明日方舟限定聯名！徽章、立牌帶回家 還能挑戰實體任務

相關新聞

7-ELEVEN Fresh青塘門市進駐青埔 首開「大創」專區 24小時生鮮隨時買

隨著桃園青埔特區成為高鐵與機捷的雙軌交通樞紐，周邊高級住宅與商圈機能日趨成熟。看準新興重劃區的「商業空白」潛力，統一超商宣佈全台第8間複合超市業態「Fresh」店型正式進駐桃園中壢，打造全新的「Fresh青塘門市」，將自4月20日下午3點起試營運，並預計於4月23日正式營業、4月25日盛大開幕。青塘門市不僅結合生鮮超市與生活選物，更首度在超商通路導入「DAISO大創複合專區」，並納入統一企業集團旗下13個IP角色的全方位內裝設計，目標鎖定青埔特區的單身新貴與年輕家庭客群。

7-ELEVEN裡有大創了！統一超青埔開第8間Fresh店 生鮮＋大創複合店首登場

7-ELEVEN持續拓展複合式超商版圖，搶攻新興重劃區商機。統一超（2912）20日宣布，在桃園青埔特區開出全台第8間「Fresh」店型「Fresh青塘門市」，鎖定高鐵、機捷雙軌帶動的人口與消費成長動能，今日試營運、23日正式營業，強化生鮮與複合業態布局。

福容台北一館8月起封館 多項回饋登場

福容大飯店台北一館深耕台北市場20載，今年9月租約期滿，餐飲服務預計於7月1日起暫停供應，最後住宿服務日則為7月31日，並於8月1日起封館。

從京都玩到沖繩 日本必看世界遺產TOP 10

日本深度自由行攻略，從京都奈良景點、熊野古道與琉球王國遺跡全收錄，精選日本世界遺產與旅遊路線，一次掌握最經典歷史景點與行程規劃。

最萌辦公室快閃夢時代！《有市集-原創角色株式會社》5大亮點搶先看

南台灣最療癒快閃店《有市集－原創角色株式會社》，將於 4 月 17 日起在夢時代 8 樓時代會館盛大登場。本次活動集結 KINGJUN、阿翰、變種吉娃娃、伸縮自如的雞與鴨等 12 位人氣原創角色，以職場生活為靈感，將枯燥的辦公場景趣味化，打造沉浸式互動體驗，邀請粉絲一起擊退職場負能量。

吉豚屋×明日方舟限定聯名！徽章、立牌帶回家 還能挑戰實體任務

連鎖日式丼飯「吉豚屋」自即日起至5月15日，攜手人氣遊戲「明日方舟：終末地」展開限定聯動活動，邀請玩家從遊戲中的「終末地工業」管理員身分出發，延伸至一系列現實體驗。此次推出兩款聯名餐點，「春雷響」主打豪華三拼組合，以吉豚屋經典丼醬串聯豬排丼、牛丼與親子丼；「純真心願」則以親子丼搭配招牌酥脆豬排，同時享受外酥內嫩的口感與溫潤蛋香。每份聯名餐點售價299元，皆附贈吉豚屋特調飲品1杯、炫光虛寶卡1張、濕紙巾1份及透明收藏海報1張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。