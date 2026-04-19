吉豚屋×明日方舟限定聯名！徽章、立牌帶回家 還能挑戰實體任務

連鎖日式丼飯「吉豚屋」自即日起至5月15日，攜手人氣遊戲「明日方舟：終末地」展開限定聯動活動，邀請玩家從遊戲中的「終末地工業」管理員身分出發，延伸至一系列現實體驗。此次推出兩款聯名餐點，「春雷響」主打豪華三拼組合，以吉豚屋經典丼醬串聯豬排丼、牛丼與親子丼；「純真心願」則以親子丼搭配招牌酥脆豬排，同時享受外酥內嫩的口感與溫潤蛋香。每份聯名餐點售價299元，皆附贈吉豚屋特調飲品1杯、炫光虛寶卡1張、濕紙巾1份及透明收藏海報1張。

本次聯動並打造「集成輸送任務」互動玩法。活動期間，凡於門市購買聯名餐點，並完社群平台任務，即可獲得限量「集成運輸憑證」，開啟後續任務挑戰。各門市亦設置多款專屬聯動印章供玩家蒐集，另可於指定活動日參與快閃任務，兌換限量贈品。此外，透過掃描店內合作QR Code，還可解鎖隱藏「關鍵情報」，依指示完成條件，有機會再獲得額外好禮。

除了豐富任務體驗外，本次也同步推出多款聯動限定周邊商品，將人氣角色「駿衛」、「莊方宜」、「佩麗卡」、「別禮」與「洛西」融入於吉豚屋用餐場景中，設計出「盲盒雙閃徽章」、「壓克力立牌」及「壓克力吊飾」等三大收藏品項。活動期間凡購買周邊商品滿400元，即加贈「吉速補給－特典透卡」。