潔淨升級！Bosch巨型洗碗機現身台北信義區 日立熱泵洗脫烘推洗衣膠囊行程

現代家庭要和樂，少不了洗碗機、洗脫烘洗衣機，Bosch與日立家電同步出招，從洗碗到洗衣全面升級智慧潔淨體驗，搶攻高效節能家電新商機，帶動居家清潔新趨勢。

Bosch即日起至4月26日止，於台北信義商圈推出限時「巨型洗碗機體驗活動」，以全新6系列黑鋼色獨立式沸石洗碗機為設計靈感，打造巨型洗碗機限時體驗活動，以沉浸式互動空間，邀請民眾體驗「三重潔淨新標準」，透過「蒸汽預洗」、「水龍捲洗淨技術」及「Zeolith沸石乾燥科技」，分區呈現洗淨流程，實際感受智慧科技如何提升清潔效率。

現場設置互動裝置，包括模擬高溫蒸汽軟化油污的投影體驗、水龍捲沖洗裝置，以及象徵沸石乾燥的紅色光暈打卡牆，強化參與感。同時攜手全植冰淇淋品牌Nice Cream，於週五至週日活動期間完成體驗即可兌換義式冰淇淋。

新品同步開放預購，另配合母親節檔期，至5月31日前於直營百貨專櫃消費達指定台數或金額門檻，可享最高價值3萬元的旅遊金、禮券；購買指定機種贈送商品卡或真空保鮮盒5件組，另有更多大家電組合享超值優惠7.6折起，最高現省35,000元。

根據最新GFK 2025全年銷售數據顯示，「熱泵型滾筒洗脫烘衣機」市場需求明顯升溫，銷售台數較去年成長3倍，各大通路亦呈倍數增長，反映消費者對節能與智慧洗衣解決方案的高度需求。同時，在台灣潮濕氣候下，衣物不易乾燥，民眾也更重視清潔後對肌膚的友善性。皮膚科醫師吳明穎指出，洗劑殘留與衣物皺褶可能加劇搔癢、濕疹等問題。

看準此趨勢，日立家電推出日製15KG熱泵洗脫烘滾筒洗衣機BD-SZ150KJ，主打一機完成洗、脫、烘。產品搭載「風熨斗2.0」技術，以約65°C低溫大風量撫平皺褶並達99%除菌效果，結合AI智能感測，透過多達10項偵測自動調整洗烘流程，提升效率與節能表現。

此外，針對衣領袖口髒污，導入「尼加拉飛瀑2.0」強力水流強化洗淨；並首創「洗衣膠囊」專屬行程，簡化洗劑使用流程。新機採60cm窄身設計、15公斤大容量，顏色設計採低調曜墨灰，即日起全通路上市，售價69,900元起，搶攻梅雨季洗烘需求。

林口長庚醫院助理教授級主治醫師吳明穎表示：「常見的皮膚困擾，如反覆背痘、搔癢及濕疹等等，洗劑殘留或衣物皺褶問題都會惡化情況，造成不適感加劇。」圖／日立家電提供

日立熱泵洗脫烘滾筒洗衣機BD-SZ150KJ搭載獨家風熨斗2.0技術、洗衣膠囊專屬面板行程、AI智能感測三核心功能。圖／日立家電提供

Bosch更攜手全球10大最好吃全植冰淇淋品牌Nice Cream，提供週五至週日限定的義式冰淇淋，現場完成體驗即可兌換美味好禮。記者黃筱晴／攝影

日立熱泵洗脫烘滾筒洗衣機BD-SZ150KJ搭載台灣首創洗衣膠囊專屬面板行程，潔淨留香一步到位。圖／日立家電提供

藉由互動投影技術，消費者可以將自己的作品投放於螢幕上，並感受蒸汽預洗軟化頑汙的視覺效果。圖／BOSCH提供

Bosch全新6系列黑鋼色獨立式沸石洗碗機，髮絲紋質感展現德式精湛工藝。圖／BOSCH提供

Bosch獨家「Zeolith沸石乾燥科技」，利用天然沸石礦物吸濕放熱特性，無需額外耗材，達到重複利用與節省能源的效果。記者黃筱晴／攝影

日立熱泵洗脫烘滾筒洗衣機BD-SZ150KJ主打一機完成洗、脫、烘全方位體驗。圖／日立家電提供