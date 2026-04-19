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LISA「Alter Ego」快閃店台北站接棒 獨家進駐FRUITION

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
「LISA ALTER EGO ASIA POP-UP PHASE2 IN TAIPEI」將於4月30日至5月20日，獨家進駐FRUITION中山南西店。圖／FRUITION提供
「LISA ALTER EGO ASIA POP-UP PHASE2 IN TAIPEI」將於4月30日至5月20日，獨家進駐FRUITION中山南西店。圖／FRUITION提供

BLACKPINK成員LISA的「Alter Ego」亞洲快閃店，繼首爾、日本及香港站引發高度討論後，台灣正式接棒。「LISA ALTER EGO ASIA POP-UP PHASE2 IN TAIPEI」將於4月30日至5月20日，獨家進駐FRUITION中山南西店。

這次快閃店除了台北限定商品，也將獨家展出LISA在世界巡演及MV中所穿著的表演服裝。粉絲們可近距離欣賞LISA舞台張力與服飾細節，透過這些具代表性的演出造型，感受LISA舞台後的創作靈魂，以及「Alter Ego」所展現的多變面向。

此外，台北站也將推出全球獨家周邊商品，包含台北限定版T-Shirt、連帽長袖及托特包。凡於現場消費滿額，有機會獲得LISA 台北站自拍小卡，更有機會抽中LISA親筆簽名專輯。

LISA首張個人專輯「Alter Ego」持續在音樂深度探索，以「五重人格」為主題，將LISA的內在面向拆解為五個截然不同的角色，這次台北巡迴站將LISA的音樂世界化為實體空間。

快閃店採預約制入場，FRUITION將於4月19日12:00發布預約連結。

【FRUITION中山南西店】

快閃店期間：2026年4月30日至5月20日

地點：台北市中山區中山北路二段16巷10號（捷運中山站4號出口）

營業時間：11:00 – 21:00 （4/30-5/3、周五到周日）；13:00 – 21:00（周一至周四）

「LISA ALTER EGO ASIA POP-UP PHASE2 IN TAIPEI」將於4月30日至5月20日，獨家進駐FRUITION中山南西店。圖／FRUITION提供
「LISA ALTER EGO ASIA POP-UP PHASE2 IN TAIPEI」將於4月30日至5月20日，獨家進駐FRUITION中山南西店。圖／FRUITION提供

台北 BLACKPINK

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