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攜手米其林必比登推薦 全台煙波早堂限定「墨式嫩雞能量碗」登場

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
煙波國際觀光集團攜手米其林必比登推薦品牌「Pang Taco 胖塔可」，於全台煙波早堂推出「墨式嫩雞能量碗」，打造國際級拉丁風味早餐體驗。圖／煙波集團提供　
煙波國際觀光集團攜手米其林必比登推薦品牌「Pang Taco 胖塔可」，於全台煙波早堂推出「墨式嫩雞能量碗」，打造國際級拉丁風味早餐體驗。圖／煙波集團提供　

看好國人對質感早餐與異國風味體驗的高度關注，煙波國際觀光集團於2026年即日起至6月推出期間限定企畫，攜手連續兩年榮獲《米其林指南》必比登推薦的墨西哥料理品牌Pang Taco胖塔可，於全台煙波早堂獨家打造「墨式嫩雞能量碗」，以嶄新餐桌語彙重新詮釋飯店早餐體驗，讓旅客從清晨即開啟充滿活力的一日旅程。

煙波國際觀光集團表示，此次合作由Pang Taco胖塔可創辦人暨主廚陳治宇（Charles）親自設計餐點。陳治宇原為法律背景出身，後轉入餐飲領域，將邏輯思維運用於風味配置與料理節奏，累積北歐柴燒餐廳nkụ與拉丁美洲米其林一星餐廳ZEA的實務經驗，建立跨文化料理基礎。創立Pang Taco胖塔可後，以融合拉丁元素與台灣食材的風格打開市場，並成為全台首家入選米其林必比登的墨西哥料理品牌。

「墨式嫩雞能量碗」為陳治宇專為煙波國際觀光集團量身打造的期間限定料理，僅於全台煙波早堂早餐時段供應，市場上無法於其他餐廳或通路品嚐，為此次合作最具差異化的亮點。餐點以香料飯為基底，搭配煙燻紅椒風味，主食選用經鹽水熟成後高溫烘烤的雞胸肉，口感紮實且保有水分；再結合紫高麗菜、青椒洋蔥與番茄莎莎，帶出清爽且具層次的口感，最後以特調酸奶與青辣椒美乃滋收尾，呈現微酸、微辣且平衡的整體風味。

煙波國際觀光集團表示，具備療癒能量且能帶來充滿活力的早餐體驗，正成為當前消費市場的重要趨勢。看準此一需求，煙波早堂持續攜手國際餐飲品牌合作，打造兼具話題性與記憶點的餐桌內容，不僅強化品牌差異化，更回應旅客對質感生活與多元風味的期待，進一步讓早餐升級為旅程中不可或缺的亮點。更多詳情請上官網www.lakeshore.com.tw

即日起至6月，煙波早堂攜手連續兩年榮獲米其林必比登推薦的Pang Taco胖塔可，推出期間限定墨式嫩雞能量碗，為早餐餐桌注入國際風味新亮點。圖／煙波集團提供　
即日起至6月，煙波早堂攜手連續兩年榮獲米其林必比登推薦的Pang Taco胖塔可，推出期間限定墨式嫩雞能量碗，為早餐餐桌注入國際風味新亮點。圖／煙波集團提供　

Pang Taco胖塔可主廚陳治宇親自料理製作墨式嫩雞能量碗，將米其林必比登推薦風味導入全台煙波早堂。圖／煙波集團提供
Pang Taco胖塔可主廚陳治宇親自料理製作墨式嫩雞能量碗，將米其林必比登推薦風味導入全台煙波早堂。圖／煙波集團提供

米其林 必比登 墨西哥 觀光 早餐

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