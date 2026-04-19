新竹老爺以星級美饌結合療癒SPA 打造專屬媽咪的寵愛時光

迎接充滿感恩與溫馨氛圍的母親節，新竹老爺酒店將於2026年5月2日、3日及5月9日、10日盛大推出母親節限定餐飲專案，集結館內人氣餐廳匠心料理與貼心禮遇，透過精緻饗宴與SPA放鬆體驗，為媽媽獻上一場身心皆暖的節日饗宴。

活動期間，各餐廳同步推出多元選擇滿足不同聚餐需求。「Le Café咖啡廳」開放使用假日餐券，無須補差價即可享用豐盛自助百匯，成人每位1,180+10%；「明宮粵菜廳」於5月9日及10日限定供應母親節桌席，貼心推出5人半桌方案，每桌11,800元+10%，10人桌席17,800元+10%，另有包廂尊榮桌席20,800元+10%，以澎湃海陸珍饈打造闔家團聚的溫馨時刻；「中山日本料理廳」則推出每位2,280元+10%精緻會席套餐，活動期間媽媽本人用餐享半價優惠，體現專屬節日禮遇；「老爺鐵板燒」以多款頂級海陸饗宴套餐，滿足賓客不同的美食喜好。

在料理呈現上，「明宮粵菜廳」由主廚匠心演繹經典粵菜，精選「明宮迎賓六味盤」、「XO醬翡翠鮑魚蝦球」、「黃金蟲草花膠雞」、「仙露清蒸海石斑」與「蒜香紅酒牛小排」等佳餚，融合傳統底蘊與創新手法，層層堆疊味覺驚喜，並以精緻甜點作結，每桌再加贈精美小禮，增添節日儀式感。

「中山日本料理廳」則以細膩日式會席詮釋季節旬味，推出「香煎干貝佐綠竹筍沙拉」、「刺身盛合」、「松露鮑魚玉子蒸」、「明蝦天婦羅」、「青甘下巴塩烤」、「日本和牛燒肉飯」及「黑蒜烏骨雞湯」等多道料理，展現食材原味與職人手藝，營造優雅且富層次的用餐體驗，每套2280+10%元。

「老爺鐵板燒」同步推出海陸饗宴套餐，前菜依序獻上「乾煎草蝦佐墨西哥辣醬」、「紅酒蘑菇低溫鴨胸」、「野生石斑魚清湯」及「彩虹番茄起司」，主食為「法式干貝燉飯」，主菜則提供多款頂級珍饈選擇，包括「美國龍蝦佐菲力牛排」、「日本宮崎A5和牛」、「美國安格斯菲力牛排」及「美國頂級沙朗牛排」等，滿足饕客多元味蕾。餐後以「紅豆柚子鬆餅」作為甜點收尾，清新雅緻，為整體饗宴畫下完美句點，套餐價格自1,480~3,480+10%起。

還有母親節限定「黑糖焙奶茶慕斯」蛋糕，融合果香、茶韻與乳香，呈現多層次風味與豐富口感，為媽咪獻上最溫柔的甜點時光。每個1,280元，4月26日前訂購可享8折優惠，一次訂2個可享75折優惠。

除豐盛餐飲外，凡活動期間於館內用餐之母親（自助下午茶除外），皆可獲贈康乃馨一支及500元SPA按摩抵用券乙張，讓寵愛不僅止於當下，或是購買SPA芳療加午茶套票，每張1,988元可享60分鐘指壓以及大廳酒吧單片蛋糕及飲料乙杯，買15張加贈1張，延續對媽媽無盡的愛。

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新竹老爺母親節蛋糕，融合果香、茶韻與乳香，為媽咪獻上最溫柔的甜點時光。業者／提供

新竹老爺鐵板燒多元頂級食材，滿足饕客味蕾。業者／提供