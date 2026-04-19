Apple直營店推「地球日」回收優惠 限時9折入手AirPods、熱門配件

迎接世界地球日，Apple宣布推出限時「地球日回收優惠」活動，鼓勵消費者透過實際行動參與資源循環。即日起至5月16日，前往Apple信義A13或Apple台北101直營店，現場回收符合條件的舊款iPhone、iPad、Mac或Apple Watch，除了可依照裝置型號獲得折抵金，還可在當次交易中享有AirPods 4、AirPods Pro 3及AirTag等熱門配件9折優惠。

這次參與折扣的項目除了新款耳機外，包含Apple Pencil、Apple TV 4K以及多款Beats音訊產品也列入折扣清單，甚至連Apple原廠手機保護殼、充電線材及錶帶等熱門配件都能享受折扣。但需注意回收與購買必須在同一筆交易完成。

Apple持續積極推動回收，背後是為了達成「Apple 2030」碳中和的目標。近年來Apple也在自動化回收技術上取得突破性進展，例如拆解機器人Daisy與Dave能從舊iPhone中精確回收稀土元素與鈷，而最新研發的Cora生產線則結合了先進感測技術，大幅提升電子廢棄物的材料回收率。目前Apple產品使用的再生鋁金屬比例已創下新高，透過將舊裝置送回直營店，消費者不僅能享受購物優惠，也能為永續進一份心力。