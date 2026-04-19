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拿坡里「買炸雞送蛋塔」現省270！本村炸雞插旗小巨蛋「連3天買1送1」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
三商炸雞。圖／三商炸雞提供
三商炸雞。圖／三商炸雞提供

來自韓國的「Bonchon本村韓食炸雞」，2026年持續擴大全台版圖，將於4月23日正式進駐台北小巨蛋商圈，將會是品牌在台的第8間分店。店內以「首爾霓虹街頭感＋塗鴉潮流風格」為設計靈感，融合亮眼霓虹燈與現代街頭元素，營造具有品牌特色的用餐空間。

為慶祝新店開幕，4月23日至4月25日推出限定優惠，凡內用購買「本村炸雞綜合M」，即贈送「同品項電子兌換券」1張，享受買1送1優惠，每日限量20組，限內用且需2人以上同行適用。

拿坡里披薩．炸雞以人氣烤雞組合為主打，自即日起至4月29日期間，推出「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」優惠方案，原價520元 特惠價199元，現省321元。同時針對甜食愛好者，推出「6塊炸雞送6顆蛋塔」，原價660元 特惠價390元，現省270元，一次滿足雙重享受。

三商炸雞則推出「檸檬炸雞Party」，即日起至5月27日，「6塊檸檬雞翅」原價390元，優惠價199元。此外，還有「買6送6」雙倍美味組合，一次擁有墨西哥辣醬翅腿、原味胡椒翅腿，原價318元 特惠價169元。

Bonchon本村韓食炸雞進駐小巨蛋商圈。圖／Bonchon本村韓食炸雞提供
Bonchon本村韓食炸雞進駐小巨蛋商圈。圖／Bonchon本村韓食炸雞提供

拿坡里披薩．炸雞推出「6塊炸雞送6顆蛋塔」優惠。圖／拿坡里披薩．炸雞提供
拿坡里披薩．炸雞推出「6塊炸雞送6顆蛋塔」優惠。圖／拿坡里披薩．炸雞提供

甜食 台北 韓國

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