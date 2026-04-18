「燦坤 × Rokid × Roborock聯名店」開幕 打造智慧生活新體驗

燦坤3C家電邁向通路創新重要里程碑，攜手Rokid與Roborock兩大品牌，首度進駐台中指標性購物中心，共同打造「燦坤 × Rokid × Roborock聯名店」，今天（4月18日）在Mitsui Shopping Park LaLaport台中北館1樓正式開幕。

歡慶「燦坤 × Rokid × Roborock聯名店」落腳LaLaport台中，同步推出多項期間限定優惠活動，包含即日起至4月30日推出的消費滿額贈、購買指定主機享1元加購指定商品、最新Rokid AI智慧眼鏡超值優惠組合，以及即日起至5月18日聯名店與全台燦坤門市都適用的抽獎活動，最高有機會抽中2萬元旅遊金（共1名）等。

即日起至4月30日於「燦坤 × Rokid × Roborock聯名店」櫃位購買指定主機，買就送限量盲盒公仔，消費滿2萬元加贈品牌自動雨傘；在LaLaport「3 Festa Lala生日慶」期間，可使用活動電子抵用券到「燦坤 × Rokid × Roborock聯名店」購買指定主機，即能以1元加購指定商品，包含Rokid原廠磁吸充電線、掃地機器人地板清潔液或Persil深層酵解洗衣精1,500mL（補充包） 等，一台主機限加購一組。同一期間購買指定Rokid AI智慧眼鏡享超值優惠，最新上市Rokid AI Glasses Style墨鏡款智慧眼鏡享優惠價13,999元，買就送磁吸充電膠囊一款；購買Rokid Glasses帶顯示款AI智慧眼鏡＋磁吸鏡框＋限定好禮2選1（充電眼鏡盒或磁吸充電膠囊一款)享優惠組合價22,999元，限量100組售完為止。

4月30日前於「燦坤 × Rokid × Roborock聯名店」購買省水藍標的Roborock柔衣公主M1 Pure迷你洗脫烘滾筒洗衣機（開幕價13,980元），買就送可愛造型耳朵配件一組，還可搭配使用LaLaport「3 Festa Lala生日慶」期間消費滿萬送1,200元所發送的活動電子抵用券，最高可再折1,200元；Roborock衣莉莎白洗衣機H1 10KG分子篩洗AI滾筒洗衣機（開幕價32,980元），活動期間買就送Persil深層酵解洗衣精1,500mL一包（補充包） ，還可使用LaLaport「3 Festa Lala生日慶」期間消費滿萬送1,200元所發送的活動電子抵用券，最高可再折3,600元。

●附註：詳細活動內容以門市現場公告為準。

即日起至4月30日「燦坤 × Rokid × Roborock聯名店」當日前10名到店體驗Roborock智慧家電產品，完成打卡、分享即可獲得限量精美體驗好禮。圖／燦坤提供

「燦坤 × Rokid × Roborock聯名店」落腳LaLaport台中開幕慶，祭出多項優惠活動，即日起至4月30日Roborock滾筒洗衣機最低12,780元起。圖／燦坤提供

「燦坤 × Rokid × Roborock聯名店」開幕期間限定活動齊發，即日起至4月30日買最新Rokid AI智慧眼鏡享超值優惠組合。圖／燦坤提供

燦坤3C家電創新里程碑與開幕儀式，Rokid亞太品牌經理郭育安（圖左起）、樂視達董事長林耀池、燦坤資通訊採購長陳柏蒼、燦坤生活家電採購長李榮森、Mitsui Shopping Park LaLaport台中營業課長暨經理鄭宇晴共同出席。圖／燦坤提供