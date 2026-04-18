桃園餐飲母親節優惠 依媽媽姓氏筆畫數請吃蛤蠣

母親節將至，桃園多家餐飲業者陸續推出新菜及優惠搶占消費者市場，除了飯店自助餐高檔海鮮、和牛吃到飽，也有燒烤店自助吧40多精緻餐點盡情享用，另有業者結合畫展，視覺與味覺雙重享受。

桃園尊爵飯店本月全面升級自助餐菜色，新增多道異國美食，除了炙燒和牛握壽司、明太子胭脂蝦壽司和松葉蟹，還有現煎大干貝、龍蝦披薩、帶骨牛小排、燉羊膝與西班牙海鮮燉飯，5月1日至5月31日母親節活動期間，限定優惠四人同行加贈主廚手做巴斯克蛋糕一份。

尊爵總經理廖國華表示，尊爵始終堅持以最親民的價格提供五星級餐飲品質，以誠意與實力回饋桃園鄉親，將最好的食材

原燒桃園統領店即將開幕，全新自助吧有焦糖豬肉吐司、和風鮭魚湯泡飯等40多道精緻餐點自由享用，4月23日至5月31日，到店用餐出示桃園人證件（身分證、工作證或學生證），內用消費一客多人套餐就送一份價值238元的海味雙拼，其他門市恕無此優惠。

統領廣場還有許多餐廳提供母親節優惠方案，「敝姓鍋」個人火鍋在母親節當周出示母親身分證，姓氏筆畫多少就送幾顆蛤蠣。橫濱牛排新菜色除了紐西蘭小羔羊排搭配雞腿排與大蝦，另有覆盆子醬與檸檬醬做的母親節蛋糕。而老桃園人熟悉的茶自點，母親節期間也有自選合菜優惠組合。

福容桃園長年致力推動藝術融入生活，今年邀請曾參與桃源美展藝術家邀請展的在地藝術家劉桂美舉辦個展，作品以「詩意自然」為核心，透過細膩彩墨筆觸描繪花鳥萬象，飯店也同步推出「一期一會－福容大龍門‧桃園三味」主題料理，「剁椒魚頭煲」融合石門水庫一魚三吃概念，既能品嘗魚肉鮮美，也能感受濃郁豆香與米線的細緻滑順。

福容桃園從石門水庫一魚三吃概念發想，推出剁椒魚頭煲，既能品嘗魚肉鮮美，也能感受濃郁豆香與米線的細緻滑順。圖／福容桃園飯店提供

桃園尊爵飯店本月全面升級自助餐菜色，除了炙燒和牛握壽司、明太子胭脂蝦壽司和松葉蟹，還有現煎大干貝、龍蝦披薩等異國美食。圖／桃園尊爵飯店提供