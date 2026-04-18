員工惴惴不安…部分樓層撤櫃 新光三越台南中山店將熄燈？市府回應了

外界盛傳新光三越台南中山店將於10月熄燈，台南市議員蔡宗豪昨在議會關心站前商圈發展時提出質詢，經發局長張婷媛答詢表示「沒有啊，還是有繼續營運」，蔡宗豪指台南火車站前商圈受到鐵路地下化及車站工程延宕影響，造成周邊經濟長期停滯，要求市府加速站體工程並提出明確招商與人流復甦策略。

蔡宗豪表示，火車站前的新光三越中山店、FOCUS等商圈，過去是市區核心，但自2017年車站施工圍籬設置以來，門面受阻、人潮流失，站前經濟逐漸弱化。相較高鐵台南站引進三井Outlet等外資投資，帶動周邊發展，台鐵台南站卻遲未見明顯進展。

他指出，台南車站站體工程歷經三度流標，至今近10年仍未完成，質疑市府與台鐵分工不清，導致工程延宕，進一步衝擊地方商業發展。

文化局長黃雅玲回應，站體工程原由台鐵主責，因招標流標，改由市府協助代辦，目前已於3月底完成簽約，後續將進行相關行政作業，儘速辦理招標。

市長黃偉哲指出，原規劃期程約於明年9月招標，但將要求相關單位加速辦理，研議提前推動，以利工程進度加快。

蔡宗豪強調，站前發展不只是工程問題，更涉及城市記憶與經濟復甦，要求市府一方面重振北門路、中山路等商圈人潮，找回八、九年級生的回憶，另一方面加速火車站站體施工，讓站前重新成為城市發展核心。

新光三越台南中山店今年12月底30年租約到期，部分樓層傳出撤櫃或空置情形，熄燈傳聞多有所聞。新光三越說明仍正常營運，但中山店部分員工憂心一直得不到確實訊息感到不安。

新光三越中山店長年居台南市「地王」，直到115年公告土地現值，由西門路一段與樹林街二段路口的新光三越新天地店成為新「地王」，原本地王則退居「地后」。公告土地現值地王轉移，也反映商業機能與人潮結構的變化

台南市府就提到，新光三越中山店受鐵路地下化工程及火車站更新改建影響，人潮逐年外移至西門商圈及南紡購物中心一帶，形成商圈轉移現象；另南方公園商家撤離，也加速人潮流失，致該區商業活絡程度相對下降，綜合反映於公告土地現值評定結果，促成地王位置的更替。