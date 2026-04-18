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白天咖啡、夜晚微醺 全新「More/Less」 打造最Chill都會日常

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
搶眼的綠色外牆是More/Less給人的第一印象。圖／More/Less提供
搶眼的綠色外牆是More/Less給人的第一印象。圖／More/Less提供

看好Wine Café 風潮的盛行，自然葡萄酒吧「A Glass or Two」、「MORE」聯手推出全新品牌「More/Less」，白天是能夠專注工作的咖啡廳，傍晚是輕鬆的pre-drink spot，晚間則成為品酒用餐、自在聚會的場所，成為風貌多元的社區型咖啡吧。

延續「A Glass or Two」選品的風格，同時放大「食物」與「生活感」的比例，酒與食物平起平坐，咖啡與無酒精飲品也同樣受重視。More/Less 並不將咖啡視為酒吧的附屬選項，而是與葡萄酒並列的重要存在。午後可以是一杯美式、冷萃、或拿鐵，傍晚則自然轉換成一杯紅白酒或氣泡。除了基本的義式外，這裡也提供以咖啡為基底的特色調飲，和可以一次喝到包含Espresso、胭脂咖啡、Affogato的咖啡三件組，讓飲品選擇更多樣化。

在葡萄酒方面，共同主理人Yvette表示，「『More/Less』希望提供更自在的飲酒方式，不需要深奧的知識，直接閱讀酒單，也能輕鬆做出選擇。無論是傳統經典或自然派，只要好喝的，都會被放在酒單上。」此外，店裡也提供多款無酒精飲品與精彩Mocktails調飲供選擇。

在空間鋪陳方面，「More/Less」最搶眼的莫過於那抹都會中少見的綠色外牆，走進店內，視線由外區以原木色營造的歐式優雅，逐漸過渡到內部混搭水泥地與紅磚牆的工業風空間，牆面上更邀請藝術家 Johnnp 繪製大幅油畫，為整體場域增添了溫潤的人文氣息。

這裡打破了傳統餐飲對時間的定義，菜單設計以時間為界線，不僅提供全日輕食如風乾蕃茄蘑菇鹹派、焦化洋蔥炸豬排三明治，夜晚更有別於一般葡萄酒吧，提供包括黑巧克力紅酒燉牛肉飯、油封章魚與西班牙蒜蝦等完整且溫暖的料理，無論是想單純喝杯咖啡辦公，或是傍晚來場 Pre-drink，甚至深夜想飽餐一頓，都能在這裡找到歸屬感。

◎More/Less

．地址：台北市大安區光復南路308巷36號

．營業時間：每週二至週日15:00 ～22:00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣藝術家Johnnp特別繪製的大幅油畫。圖／More/Less提供
台灣藝術家Johnnp特別繪製的大幅油畫。圖／More/Less提供

義式咖啡。圖／More/Less提供
義式咖啡。圖／More/Less提供

生牛肉塔塔。圖／More/Less提供
生牛肉塔塔。圖／More/Less提供

手工甜點。圖／More/Less提供
手工甜點。圖／More/Less提供

Ｍocktails。圖／More/Less提供
Ｍocktails。圖／More/Less提供

外區走以原木色為主的歐式優雅風格。圖／More/Less提供
外區走以原木色為主的歐式優雅風格。圖／More/Less提供

咖啡 咖啡廳 葡萄酒

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