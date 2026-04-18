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2026WWG／愛彼回歸協作傳統打造全新Établisseurs工坊極限量藝術時計

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
2026年日內瓦鐘表與奇蹟鐘表展愛彼表展區呈現「House of Wonders 」造型。圖／愛彼表提供
2026年日內瓦鐘表與奇蹟鐘表展愛彼表展區呈現「House of Wonders 」造型。圖／愛彼表提供

瑞士高級製錶大廠愛彼（Audemars Piguet，簡稱AP）繼去年回歸大型表展後，今年再度參加2026年的日內瓦鐘表與奇蹟（Watches and Wonders Geneva）打造「House of Wonders 」，發表全新「Établisseurs 工坊」（Atelier des Établisseurs）計畫推出極限量的藝術時計，並積極響應展會的「城市之中」計畫，於日內瓦市區舉辦多場公開活動，包括於Pont de la Machine特別設立自4月8日至6月28日止期間限定的AP Lab。

●復刻傳統「分工製表」精神

愛彼表全新「Atelier des Établisseurs」計畫的核心概念源自18世紀至20世紀中葉、鐘表業尚未集團化之際，盛行於汝拉山谷（Vallée de Joux）的「établissage」（分工製表）體系。在那個年代，製表是一項深入土地的技藝：農民在寒冬無法耕作之時轉向製作齒輪、橋板等零件，形成精密的工匠網絡，而「établisseur」（組裝者）則統籌零件，完成最後的組裝與裝殼。這正是愛彼創立初期的運作模式。

如今，這項計畫不僅是回歸傳統的協作體系，更透過公開每一位參與其中的設計師、寶石切割師與手工雕刻師的名字，強調「人」才是高級製表真正的價值核心。為慶祝此協作計畫誕生，愛彼特別推出三款時計，展現品牌製錶傳承在美學與機械層面的深厚底蘊。

現場觀看相當令人震撼的Établisseurs Peacock時計，閉合時宛如一件白金雕刻的甲蟲雕塑，但按下Giulio Papi設計的機關，孔雀頭部隨即揚起，翅膀向兩側展開，露出由Vanessa Lecci操刀、以微繪琺瑯與手工雕刻製成的扇形尾羽表盤，完全打破了時計與動態藝術裝置的界線。

由設計師Xavier J. Perrenoud構思的Établisseurs Galets腕表靈感來自汝拉湖畔被水流沖刷的鵝卵石，不對稱的18K金表鍊由日內瓦珠寶商Nadia Morgenthaler打造，如卵石般的鏈節透過微型球狀關節連接，靈動服貼。表盤採用天然綠松石與虎眼石製作，且完全無平邊設計，工藝難度極高。腕表搭載3098手上鏈機芯，其橋板亦被重新設計成圓潤的卵石造型。

既是懷表，也可轉換為桌鐘的Établisseurs Nomade，外殼由鈦金屬與隕石、天然石材構成充滿建築感的幾何切面，搭載改良7121機芯而成的7501鏤空機芯，橋板以傳統「bocfil」（手鋸）手工雕琢，展現極致的負空間美學。

除了驚艷的作品，愛彼的「House of Wonders」的造型展館，內設有許多戶互動空間，包括述說品牌歷史的句型立體書圖書館、親子探索房等。同時，品牌與Terminal 9 Studios合作的全新紀錄片「Inside the Dream」也於展覽期間首映，揭密超複雜功能時計 RD#5 的研發歷程。一般民眾亦可提過AP在市區設立的「AP Lab」透過遊戲互動體驗製表工藝。

Établisseurs工坊系列。圖／愛彼表提供
Établisseurs工坊系列。圖／愛彼表提供

Établisseurs工坊系列Galets腕表。圖／愛彼表提供
Établisseurs工坊系列Galets腕表。圖／愛彼表提供

2026年日內瓦AP Lab。圖／愛彼表提供
2026年日內瓦AP Lab。圖／愛彼表提供

Établisseurs工坊系列Peacock腕表。圖／愛彼表提供
Établisseurs工坊系列Peacock腕表。圖／愛彼表提供

Établisseurs工坊系列Galets腕表。圖／愛彼表提供
Établisseurs工坊系列Galets腕表。圖／愛彼表提供

Établisseurs工坊系列Nomade懷表。圖／愛彼表提供
Établisseurs工坊系列Nomade懷表。圖／愛彼表提供

瑞士

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