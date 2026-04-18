聽新聞
0:00 / 0:00
鑽石之王Harry Winston婚嫁系列華麗登場 譜寫給摯愛的閃耀浪漫頌歌
隨著每年6月白紗婚禮季節的即將來到，有「鑽石之王」美譽的Harry Winston海瑞溫斯頓，特別於此時推出婚嫁珠寶精選，提供一份質感與情意兼備的承諾清單。Harry Winston透過精湛的寶石鑲嵌工藝，將珠寶化作情感的載體，讓閃耀單品成為新人相伴一生的見證、情比金堅。
Harry Winston自1932年在紐約創立以來便以稀有的鑽石與彩色寶石收藏聞名於世，品牌歷史中無數傳奇名鑽更奠定其殿堂級地位。Harry Winston堅持「寶石先行」的思維，而非有了設計草圖才尋找珍貴寶石，此種信念更讓配戴Harry Winston珠寶本身更具閃耀的收藏意義。
在眾多系列中，The One系列以經典簡約設計呈現，提供圓形明亮式、枕型及橢圓型切工等選擇；其中圓形切工款式兼具高度配戴性，枕型切工則透過四爪設計展現優雅大氣，橢圓型款更以纖長線條在指間折射流動光影。致敬品牌歷史的Belle系列則以極細微密釘鑲嵌環繞圓形主鑽，外圍疊加八角形與正方形輪廓，層次溫潤優雅，而最具話題性的HW Logo系列則將品牌縮寫轉化為Husband與Wife的深層寓意，以立體「H」與「W」字母承托主鑽，H與W也可以是謙遜（Humble）與智慧（Wisdom）意涵，最終成為伴侶間低調卻具辨識度的親密密碼。
除了指尖的閃爍，腕間的風景同樣令人心醉。印記Emerald系列腕表粉色雙圈表帶款，以粉色珍珠母貝面盤交錯演繹鑽石火光，纏繞式雙圈表帶設計於腕間勾勒出立體層次，盡顯柔美；若想增添正式晚宴、派對的華麗氣場，Classic Winston系列鑽石網球手鍊則是經典之作，手鍊鑲嵌34顆圓形明亮式切工鑽石，隨手腕輕輕擺動之際，如同璀璨星河漂浮於手腕，完美演繹生活與珠寶交會的活力一瞬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。