鑽石之王Harry Winston婚嫁系列華麗登場 譜寫給摯愛的閃耀浪漫頌歌

隨著每年6月白紗婚禮季節的即將來到，有「鑽石之王」美譽的Harry Winston海瑞溫斯頓，特別於此時推出婚嫁珠寶精選，提供一份質感與情意兼備的承諾清單。Harry Winston透過精湛的寶石鑲嵌工藝，將珠寶化作情感的載體，讓閃耀單品成為新人相伴一生的見證、情比金堅。

Harry Winston自1932年在紐約創立以來便以稀有的鑽石與彩色寶石收藏聞名於世，品牌歷史中無數傳奇名鑽更奠定其殿堂級地位。Harry Winston堅持「寶石先行」的思維，而非有了設計草圖才尋找珍貴寶石，此種信念更讓配戴Harry Winston珠寶本身更具閃耀的收藏意義。

在眾多系列中，The One系列以經典簡約設計呈現，提供圓形明亮式、枕型及橢圓型切工等選擇；其中圓形切工款式兼具高度配戴性，枕型切工則透過四爪設計展現優雅大氣，橢圓型款更以纖長線條在指間折射流動光影。致敬品牌歷史的Belle系列則以極細微密釘鑲嵌環繞圓形主鑽，外圍疊加八角形與正方形輪廓，層次溫潤優雅，而最具話題性的HW Logo系列則將品牌縮寫轉化為Husband與Wife的深層寓意，以立體「H」與「W」字母承托主鑽，H與W也可以是謙遜（Humble）與智慧（Wisdom）意涵，最終成為伴侶間低調卻具辨識度的親密密碼。

除了指尖的閃爍，腕間的風景同樣令人心醉。印記Emerald系列腕表粉色雙圈表帶款，以粉色珍珠母貝面盤交錯演繹鑽石火光，纏繞式雙圈表帶設計於腕間勾勒出立體層次，盡顯柔美；若想增添正式晚宴、派對的華麗氣場，Classic Winston系列鑽石網球手鍊則是經典之作，手鍊鑲嵌34顆圓形明亮式切工鑽石，隨手腕輕輕擺動之際，如同璀璨星河漂浮於手腕，完美演繹生活與珠寶交會的活力一瞬。

Belle系列訂婚鑽戒，1顆圓形明亮式切工鑽石為主石、87顆極細微密釘鑲嵌圓形明亮式切工鑽石，價格店洽。圖／Harry Winston提供

Classic Winston系列鑽石網球手鍊，價格店洽。圖／Harry Winston提供

印記Emerald系列腕表，18K白金、33毫米、HW5104石英機芯、時間顯示，價格店洽。圖／Harry Winston提供

Harry Winston海瑞溫斯頓推薦了2026婚嫁珠寶精選，讓閃耀珠寶單品成為新人執手一生的閃耀永恆見證。圖／Harry Winston提供

Cascading Drop鑽石項鍊，鑲嵌水滴型、馬眼型與圓形明亮式切工鑽石，鉑金底座，價格店洽。圖／Harry Winston提供

HW Logo系列極細微密釘鑲嵌訂婚鑽戒，價格店洽。圖／Harry Winston提供