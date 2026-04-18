2026WWG/帝舵Royal全面更新 話題款Monarch加州面、Black Bay全黑陶瓷
在2026 年日內瓦鐘表與奇蹟（Watches and Wonders Geneva）高級鐘表展中，帝舵表（TUDOR）迎來了品牌創立100週年的里程碑。今年的新品亮點包括因為「加州面」而掀起話題的新款TUDOR Monarch、全黑陶瓷的經典Black Bay、以及內外全面更新的Royal系列；這些新作的推出也代表帝舵正式進入大師天文台認證（Master Chronometer）的全面普及時代。
●話題表款加州面 純黑美學受矚目
今年帝舵在藏家兼論度為高的無疑是TUDOR Monarch的更新回歸。腕表巧妙地將該系列1990年代的復古元素與現代建築美學融合，表殼與表帶外觀線條銳利，面盤則是鐘表圈暱稱 「加州面」（California Dial）的設計：10點至2點位置為羅馬數字，4點至8點則為阿拉伯數字，配上細緻如莎草紙質感的深香檳色紋理，賦予腕表一種既古典又現代的趣味。
而今年亮相的Black Bay（碧灣陶瓷型）系列新作中，首度搭配全陶瓷表帶的新款Black Bay Ceramic無疑也是引起熱烈討論的一款腕表。新作三排鏈的黑色陶瓷呈現微珠噴砂啞光色調，碳黑色表面配上黑色指針與時標，將「純黑」美學發揮到淋漓盡致。同時，Black Bay 54推出以「帝舵藍」詮釋品牌首款潛水表的精神，一系列Black Bay 58變得更纖薄易於配戴，其中一款特別配備五鏈節表帶；Black Bay 58 GMT以39毫米直徑表殼搭配五鏈節表帶，搭配經典雙色的雙向旋轉外圈。
●Royal全面革新
Royal系列今年也迎來了裡外全方位的升級。該系列最初於1950年代得名，在2020年時曾一度回歸；2026年推出的新系列提供40、36 以及30毫米三種尺寸，材質則以不鏽鋼及雙色半金為主，外觀細節上的優化包括坑紋外圈與表耳細節等，同時，面盤色調增了如淺藍色、酒紅色與代言人周杰倫曾配戴的象牙色等更豐富多元的選擇。
今年更新點主要在於機芯升級：過去Royal系列多採用通用機芯， 2026年新款已全面換上帝舵表原廠機芯：有日曆窗的40毫米搭載MT5633、36毫米搭載MT5412、30毫米則搭載MT5201，在精準度與動力儲存方面都有大幅提升。新作的一體式五鏈節錶帶也都配備了帝舵專利的 「T-fit」快速調節系統，可徒手進行精密微調，配戴的舒適度高，是靈活百搭的經典之作。
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