夏慕尼送龍蝦優惠倒數 全台「這家分店」加碼送松露鮑魚

隨著母親節腳步逼近，餐飲市場提前迎來聚餐高峰。王品集團旗下「夏慕尼」鐵板燒即日起至4月30日優惠倒數中，消費者只要於平日至全台門市享用兩客套餐，並於個人社群平台分享與母親或伴侶「牽手」的浪漫合影，出示畫面即可免費獲得價值1,200元的「波士頓龍蝦」一隻，四客套餐則贈送兩隻，以此類推，用豐盛海味打造最動人的節日儀式感。

除了寵粉活動，夏慕尼更以全新法式春夏菜色，為佳節增添風味。自4月21日起，「白蘆筍雞肉濃湯」嚴選當令白蘆筍，搭配慢火精燉的雞湯，醇厚清甜；「鮮蝦季節水果沙拉」以Q彈鮮蝦結合時令水果，佐以主廚特製芒果醬，視覺繽紛且清爽開胃；最後登場的「法式奶凍佐澄清草莓醬」，口感滑順細膩，草莓香甜為整場饗宴畫下甜蜜句點。

此外，針對桃園地區的饕客，夏慕尼更獻上煥新開幕驚喜。為慶祝中壢復興店全新風貌，4月24日至5月7日期間，平日前往中壢復興店享用兩客套餐，即款待「松露鮑魚」一份。由於母親節檔期訂位火熱，目前週末訂位已達七、八成滿，提醒有聚餐需求的民眾，務必儘早安排，以免向隅。