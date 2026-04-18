咖啡不只拿鐵！台北艾麗推「咖啡調飲」 世界級評審Chacha限時客座

精品咖啡文化持續進化，看準咖啡調飲風潮興起，台北艾麗希爾頓格芮精選酒店攜手新銳藝術咖啡品牌YiYi液藝，即日起至5月10日於The Terrace大廳酒吧推出「GROW UP, DON’T GROW OLD」聯名企劃，透過限定咖啡調飲與三場國際級客座活動，打造結合記憶、藝術與風味的全新咖啡體驗。

此次活動邀請YiYi液藝創辦人、國際咖啡賽事評審童郁嘉（Chacha）親自客座，以其長年累積的感官專業與競賽經驗，重新詮釋當代咖啡文化。客座期間推出9款限定咖啡調酒，每杯450元+10%，任選3杯享1,200元+10%優惠。

近年咖啡調飲、咖啡調酒與咖啡馬丁尼等跨界創作快速崛起，使咖啡逐步從「飲品」進化為「作品」。以「液體藝廊」為理念的YiYi液藝，擅長透過材料堆疊與故事命名轉譯風味，使每杯咖啡成為可被感受與理解的感官敘事。本次與台北艾麗合作，也象徵精品咖啡正式走入飯店餐飲場域，開展更具層次的體驗模式。

活動推出4款限定咖啡調飲，以品牌自研冷萃配方「小暑」與「螢火蟲」為核心基底。「小暑」結合宏都拉斯、衣索比亞與肯亞咖啡豆，呈現小玉西瓜、油桃與百香果般的清亮果香；「螢火蟲」則融合墨西哥、秘魯與印尼水洗豆，帶出竹葉、深色李子與烏龍茶調性。

延伸風味主線包括「草木皆生」、「山嵐」展現清新果感與山林花草氣息，「小紅帽」、「撥穗」則強調茶韻與沉穩層次。

呼應企劃「記憶感」主題，LA FARFALLA餐廳同步推出期間限定雙主餐，包括美式花生雙層牛肉炸起士漢堡與老爺爺炸雞柳條佐松露蛋黃醬，加價800元可享自助吧。【未滿18歲禁止飲酒】

台北艾麗LA FARFALLA餐廳，亦推出限定主餐「美式花生雙層牛肉炸起士漢堡、老爺爺炸雞」加價另可享鮮選自助吧。圖/台北艾麗酒店提供

YiYi液藝無酒精咖啡調飲「草木皆生」，以冷萃咖啡結合麥芽、葡萄、椰子與花生風味，交織出奶香溫潤感，喚起學生時期純樸而深刻的早餐記憶。圖/台北艾麗酒店提供