快訊

九合一風雲／高虹安拚連任 綠派莊競程再現空降奇兵？

NBA／魔術轟爆黃蜂禁區「連續三年晉級季後賽」 首輪將戰活塞

LINE又出狀況！傳圖失敗、相機全黑災情爆 官方急曝解法

聽新聞
0:00 / 0:00

咖啡不只拿鐵！台北艾麗推「咖啡調飲」 世界級評審Chacha限時客座

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北艾麗酒店攜手新銳藝術咖啡品牌「YiYi液藝」共同打造大人系兒童節，即日起至5月10日期間於The Terrace帶來4款咖啡調飲。圖/台北艾麗酒店提供
台北艾麗酒店攜手新銳藝術咖啡品牌「YiYi液藝」共同打造大人系兒童節，即日起至5月10日期間於The Terrace帶來4款咖啡調飲。圖/台北艾麗酒店提供

精品咖啡文化持續進化，看準咖啡調飲風潮興起，台北艾麗希爾頓格芮精選酒店攜手新銳藝術咖啡品牌YiYi液藝，即日起至5月10日於The Terrace大廳酒吧推出「GROW UP, DON’T GROW OLD」聯名企劃，透過限定咖啡調飲與三場國際級客座活動，打造結合記憶、藝術與風味的全新咖啡體驗。

此次活動邀請YiYi液藝創辦人、國際咖啡賽事評審童郁嘉（Chacha）親自客座，以其長年累積的感官專業與競賽經驗，重新詮釋當代咖啡文化。客座期間推出9款限定咖啡調酒，每杯450元+10%，任選3杯享1,200元+10%優惠。

近年咖啡調飲、咖啡調酒與咖啡馬丁尼等跨界創作快速崛起，使咖啡逐步從「飲品」進化為「作品」。以「液體藝廊」為理念的YiYi液藝，擅長透過材料堆疊與故事命名轉譯風味，使每杯咖啡成為可被感受與理解的感官敘事。本次與台北艾麗合作，也象徵精品咖啡正式走入飯店餐飲場域，開展更具層次的體驗模式。

活動推出4款限定咖啡調飲，以品牌自研冷萃配方「小暑」與「螢火蟲」為核心基底。「小暑」結合宏都拉斯、衣索比亞與肯亞咖啡豆，呈現小玉西瓜、油桃與百香果般的清亮果香；「螢火蟲」則融合墨西哥、秘魯與印尼水洗豆，帶出竹葉、深色李子與烏龍茶調性。

延伸風味主線包括「草木皆生」、「山嵐」展現清新果感與山林花草氣息，「小紅帽」、「撥穗」則強調茶韻與沉穩層次。

呼應企劃「記憶感」主題，LA FARFALLA餐廳同步推出期間限定雙主餐，包括美式花生雙層牛肉炸起士漢堡與老爺爺炸雞柳條佐松露蛋黃醬，加價800元可享自助吧。【未滿18歲禁止飲酒】

台北艾麗LA FARFALLA餐廳，亦推出限定主餐「美式花生雙層牛肉炸起士漢堡、老爺爺炸雞」加價另可享鮮選自助吧。圖/台北艾麗酒店提供
台北艾麗LA FARFALLA餐廳，亦推出限定主餐「美式花生雙層牛肉炸起士漢堡、老爺爺炸雞」加價另可享鮮選自助吧。圖/台北艾麗酒店提供

YiYi液藝無酒精咖啡調飲「草木皆生」，以冷萃咖啡結合麥芽、葡萄、椰子與花生風味，交織出奶香溫潤感，喚起學生時期純樸而深刻的早餐記憶。圖/台北艾麗酒店提供
YiYi液藝無酒精咖啡調飲「草木皆生」，以冷萃咖啡結合麥芽、葡萄、椰子與花生風味，交織出奶香溫潤感，喚起學生時期純樸而深刻的早餐記憶。圖/台北艾麗酒店提供

YiYi液藝招牌咖啡調酒「小紅帽」，以覆盆莓、皮斯可酒、接骨木花、胡椒與冷萃咖啡交織，酸甜之中帶有草本與果香層次，將風味轉化為一場森林探險般的感官敘事。圖/台北艾麗酒店提供
YiYi液藝招牌咖啡調酒「小紅帽」，以覆盆莓、皮斯可酒、接骨木花、胡椒與冷萃咖啡交織，酸甜之中帶有草本與果香層次，將風味轉化為一場森林探險般的感官敘事。圖/台北艾麗酒店提供

咖啡 調酒

延伸閱讀

路易莎咖啡 X 牛角日本燒肉 跨界推登場八款聯名新品

燒肉攻進咖啡館！路易莎聯手牛角推8款聯名餐　最低69元開吃

一周只開4天！君悅茶苑攜手「巧克力界LV」 全台首見純素法式甜點

限時3天！萊爾富「世界地球日」大杯冰燕麥奶拿鐵30元 再推綠色蔬食

相關新聞

跑10間全聯都找不到！網紅推爆「哈利狗狗」威士忌 30%酒精成微醺新寵

全聯搶攻低酒精商機。隨著「sober curious（清醒好奇）」風潮興起，消費者飲酒習慣轉向低酒精、輕負擔品項，帶動相關商品需求升溫。全聯近期獨家販售的低酒精威士忌「Harrier」，在社群與影音平台帶動下爆紅，引發搶購潮，不少網友反應「跑了 10 間門市都找不到」。

咖啡不只拿鐵！台北艾麗推「咖啡調飲」 世界級評審Chacha限時客座

精品咖啡文化持續進化，看準咖啡調飲風潮興起，台北艾麗希爾頓格芮精選酒店攜手新銳藝術咖啡品牌YiYi液藝，即日起至5月10日於The Terrace大廳酒吧推出「GROW UP, DON’T GROW OLD」聯名企劃，透過限定咖啡調飲與三場國際級客座活動，打造結合記憶、藝術與風味的全新咖啡體驗。

超人氣Buffet 4人同行1人免費、下午茶第2人半價！鮑魚、干貝吃到飽

搶攻春夏聚餐與國旅商機，位於南港車站上方的台北六福萬怡酒店推出限時住房餐飲優惠，即日起至6月9日，敘日全日餐廳平假日午、晚餐四人同行一人免費，下午茶第二位半價優惠，以上優惠需加原價一成務費。

賀新開店「全品項買一送一」！日本香川50年名店「山田家」烏龍麵直送

烏龍麵愛好者注意了！由日本株式會社 EAST (EAST Inc.) 社長長島秀晃親自引進，主打極致職人工藝的烏龍麵新品牌「食悅 うどん天ぷら」，宣布將於4月21日在台北中山區開幕。

《七龍珠Z》花火節引爆澎湖！立榮×長汎推跳島秘境 3天2夜3,846元起

迎接年度離島旅遊旺季，立榮航空攜手長汎假期推出2026全新「澎藍心動．跳島秘境遊」，主打跳脫傳統本島路線，帶旅客深入平時較難抵達的澎湖離島秘境，同步結合2026年澎湖國際海上花火節與七龍珠Z聯名活動，從白天海島探險一路玩到夜晚煙火盛典，搶攻暑假與花火節旅遊商機。

2026WWG/從巨型裝置藝術到微型精緻工藝 愛馬仕揭曉機械奧秘

愛馬仕（Hermès）2026年日內瓦鐘表與奇蹟高級鐘表展（Watches and Wonders Geneva）的展場，中央矗立著藝術家Jean-Simon Roch打造的句型木造動態裝置，將展場打造成一座「時間織機」，繩索、滑輪、齒輪與平衡錘不斷變化、組成動態的視覺節奏，伴隨鐘表運作的機械聲響構成的旋律，展現機械之美。中央舞台還裝飾了藝術家Gianpaolo Pagni為Arceau Cavalier en formes腕表雕刻的馬蹄與馬腿圖騰，在動態彩繪木板的移動間時隱時現，後台也成了舞台。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。