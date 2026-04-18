超人氣Buffet 4人同行1人免費、下午茶第2人半價！鮑魚、干貝吃到飽

搶攻春夏聚餐與國旅商機，位於南港車站上方的台北六福萬怡酒店推出限時住房餐飲優惠，即日起至6月9日，敘日全日餐廳平假日午、晚餐四人同行一人免費，下午茶第二位半價優惠，以上優惠需加原價一成務費。

此外，同時加碼推出「躺平補能計畫一泊二食住房專案」，即日起至5月30日，每房7,288元起，可享敘日全日餐廳晚餐與翌日早餐，假日不加價，能暢饗季節限定主題「沖繩假期‧海味盛宴」百道異國美饌，享受沖繩黑糖味噌滷豚肉、松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅等特色餐點，並無限供應泰國蝦與生食級干貝柱，假日再加碼香箱蟹、蒸烤牡蠣吃到飽。

敘日全日餐廳即日起於午、晚餐時段推出「沖繩假期‧海味盛宴」主題料理，以沖繩飲食文化為核心，精選多道代表性美饌，包含口感清爽、海味鮮明的「海葡萄章魚沙拉」、展現南島異國氣息的「南島風和牛塔可飯」、以黑糖與味噌慢火燉煮的「沖繩黑糖味噌滷豚肉」、沖繩章魚大阪燒等菜色，以及沖繩代表啤酒「Orion生啤酒」。

除了主題料理，敘日本季也推出三道招牌現點現做料理：松葉蟹蝦湯拉麵、酥炸鮑魚海鮮天婦羅及現煎干貝搭野菇和風煮，同時加碼「風味泰國蝦無限暢享專區」，假日餐檯再加碼香箱蟹、蒸烤牡蠣、勃根地紅酒燉牛舌、桂釀包種鴨胸等多道限定料理。

即日起午晚餐單筆消費滿3,000元還可參加抽獎，獎項包括沖繩來回機票、沖繩麗星郵輪雙人遊及KKday 500元折扣券。

【禁止酒駕．飲酒過量．有害健康】

台北六福萬怡「躺平補能計畫 一泊二食住房專案」包含超人氣Buffet一泊二食，住房專案售價7,288元起，再享假日不加價優惠。圖/六福旅遊集團提供