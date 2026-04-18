賀新開店「全品項買一送一」！日本香川50年名店「山田家」烏龍麵直送

烏龍麵愛好者注意了！由日本株式會社 EAST (EAST Inc.) 社長長島秀晃親自引進，主打極致職人工藝的烏龍麵新品牌「食悅 うどん天ぷら」，宣布將於4月21日在台北中山區開幕。

慶祝新開幕，「食悅」於4月21日至4月26日限時推出「全品項買一送一」，店內包括烏龍麵、炸物皆享買一送一。以及每日限定12碗的「波士頓龍蝦烏龍麵」享588元優惠價（原價799元），此優惠不參與買一送一，每人限購一碗。

「食悅 うどん天ぷら」核心靈魂源自日本香川縣50年傳奇名店「うどん本陣 山田家」。該店座落於百年歷史建築中，被列為日本「國家登錄有形文化財」，曾創下一天內吸引4千人排隊的紀錄，更連續兩年蟬聯日本官方推薦的「OMOTENASHI Selection」特別獎。而「食悅 うどん天ぷら」也是全台首間引進山田家製麵的烏龍麵店。

長島秀晃社長表示，「在日本，讚岐烏龍麵是日常，但在台灣卻難以品味到純粹的職人之作，我們決定將山田家的味道原封不動帶來台灣。」山田家的烏龍麵之所以有崇高的地位，主要是傳承古法、嚴選食材、無添加承諾，並採用「急速冷凍技術」鎖住小麥香氣與彈性，保證每一口都等同現做。

此外，湯頭也是烏龍麵好吃的關鍵之一，「食悅 うどん天ぷら」四款湯頭的原物料皆由日本原裝進口，更重金聘請東京五星級飯店大廚來台技術傳授，經過一個月反覆測試，成功復刻出正宗的日本風味。

食悅 うどん天ぷら

地址：台北市中山區中山北路一段83巷40號

電話：02-77027656

正宗日本烏龍麵「食悅 うどん天ぷら」4/21正式開幕。圖/食悅 うどん天ぷら提供