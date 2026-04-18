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《七龍珠Z》花火節引爆澎湖！立榮×長汎推跳島秘境 3天2夜3,846元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
跳島美景：目斗嶼燈塔。圖/長汎假期提供
跳島美景：目斗嶼燈塔。圖/長汎假期提供

迎接年度離島旅遊旺季，立榮航空攜手長汎假期推出2026全新「澎藍心動．跳島秘境遊」，主打跳脫傳統本島路線，帶旅客深入平時較難抵達的澎湖離島秘境，同步結合2026年澎湖國際海上花火節與七龍珠Z聯名活動，從白天海島探險一路玩到夜晚煙火盛典，搶攻暑假與花火節旅遊商機。

此次除團體行程外，立榮假期同步推出機加酒自由行優惠，三天兩夜最低3,846元起，再加碼官網結帳輸入折扣碼「PENJOY26」，可享單筆訂單95折優惠（限量200組）。

長汎假期金獎團隊此次鎖定年輕族群與深度旅人，推出了「澎藍心動．跳島秘境遊3日」行程，重新打開澎湖東北海離島版圖。行程亮點包含：登上澎湖最北端無人島「目斗嶼」，欣賞黑白燈塔與透明果凍海景；前往曾入選全球十大秘密島嶼的「虎井嶼」，感受離島慢生活與壯闊海景。以及在有「台版馬爾地夫」之稱的「澎澎灘」體驗SUP立槳活動，近距離欣賞玄武岩與海蝕地形。

餐食則安排西嶼人氣小吃外垵炸粿，將在地文化與海味一次收錄。三日團體行程每人14,999元起，主打「全包式無腦玩」跳島假期。

2026年澎湖國際海上花火節將於5月4日至8月25日登場，今年最大話題即與《七龍珠Z》跨界合作，悟空、神龍等經典角色將透過主題煙火與無人機光影秀現身夜空。

活動主場設於馬公觀音亭園區，展期期間規劃：主題煙火與無人機展演（晚間9點）、大型角色公仔與互動打卡區、聯名主題公園與限定周邊商品等，長汎假期同步安排最佳賞煙火視角，讓旅客免搶位即可輕鬆欣賞年度最熱血的離島盛會。

澎湖花火節即將璀璨登場。圖/長汎假期提供
澎湖花火節即將璀璨登場。圖/長汎假期提供

鐵砧嶼SUP是跳島新體驗。圖/蠔野人育樂提供
鐵砧嶼SUP是跳島新體驗。圖/蠔野人育樂提供

立榮航空 花火節 澎湖

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