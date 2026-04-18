2026WWG/從巨型裝置藝術到微型精緻工藝 愛馬仕揭曉機械奧秘
愛馬仕（Hermès）2026年日內瓦鐘表與奇蹟高級鐘表展（Watches and Wonders Geneva）的展場，中央矗立著藝術家Jean-Simon Roch打造的句型木造動態裝置，將展場打造成一座「時間織機」，繩索、滑輪、齒輪與平衡錘不斷變化、組成動態的視覺節奏，伴隨鐘表運作的機械聲響構成的旋律，展現機械之美。中央舞台還裝飾了藝術家Gianpaolo Pagni為Arceau Cavalier en formes腕表雕刻的馬蹄與馬腿圖騰，在動態彩繪木板的移動間時隱時現，後台也成了舞台。
這個巨大裝飾藝術，正是愛馬仕今年新表主題的比喻：機芯本身就是時間的舞台，一系列鏤空腕表，以清楚可見的機械奧秘，將動態的時間流動，化為藝術展演。
●運動美學：H08 Squelette 鈦金屬鏤空的工業力量
重頭戲無疑是Hermès H08 Squelette鏤空腕表。自2021年問世以來，H08系列以方中帶圓、圓中有方的枕形表殼和面盤設計，流暢的幾何感的線條，迅速成為品牌最成功的男裝腕表之一。2026年，這款洋溢運動氣息的時計首度迎來鏤空版本，呈現出更具工業感的美學風格。
以品牌表廠成立年份命名的H1978 S自製自動上鍊鏤空機芯，配鎢鋼自動盤，橋板完全由輕盈強韌的鈦金屬製成，機芯結構以大膽的非對稱「X」形橋板呈現，可直接從表盤正面一窺齒輪運作與擺輪的律動。腕表採用39毫米的黑色DLC處理緞面髮絲紋鈦金屬表殼，搭配放射紋打磨的黑色陶瓷表圈，整體視覺效果現代且洗練，配藍色或灰色數字時標，配以海島藍或黑色，深海藍、沙丘色或深綠色的立體織紋橡膠表帶。
●駿馬意象貫穿三問報時 優雅雙月擬真呈現
除了簡約的自動腕表迎來鏤空的版本，搭載三問複雜功能的腕表也大膽地將聲音機制展露出來。Arceau Samarcande鏤空三問腕表，盤採用聖路易水晶（Saint-Louis crystal）製作，並精巧地切出一個馬首形狀的鏤空視窗，在聆聽悅耳報時聲的同時，也能窺見具備微型自動盤的H1927 S鏤空機芯。而從藍寶石水晶底蓋則可清楚見到三問報時音錘與飾有Duc attelé圖騰的微型自動盤。
極簡優雅的Slim d'Hermès系列，則迎來了Squelette Lune鏤空月相腕表。透過鏤空表盤可清楚鑑賞H1953 超薄自動上鍊機芯精密輪系的運作與光影層次。6點鐘位置的南北半球雙月相顯示，轉印擬真的月亮圖案在煤灰色或藍色鏤空結構中顯得格外神祕，引導觀者追蹤南北半球的星辰週期。提供兩種配色選擇：五級鈦金屬款搭配薄荷綠、鉑金款配深海藍色調。
●細木鑲嵌的獅子怒吼
除了機械結構的探索，愛馬仕也同時亮相了一款懷表Slim d'Hermès Pocket Roaaaaar! 。懷表表蓋上裝飾了由藝術家Alice Shirley設計的雄獅怒吼絲巾圖案，以細木鑲嵌工藝（marquetry）呈現：工匠耗費心思挑選紫心木、楓木、鬱金香木等十種珍貴木材，將無數微小的木片如拼圖般組裝，勾勒出怒吼雄獅栩栩如生的鬃毛質感。配大明火琺瑯工藝人字紋表盤，全球限量六只。
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