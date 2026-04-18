2026WWG/從巨型裝置藝術到微型精緻工藝 愛馬仕揭曉機械奧秘

愛馬仕（Hermès）2026年日內瓦鐘表與奇蹟高級鐘表展（Watches and Wonders Geneva）的展場，中央矗立著藝術家Jean-Simon Roch打造的句型木造動態裝置，將展場打造成一座「時間織機」，繩索、滑輪、齒輪與平衡錘不斷變化、組成動態的視覺節奏，伴隨鐘表運作的機械聲響構成的旋律，展現機械之美。中央舞台還裝飾了藝術家Gianpaolo Pagni為Arceau Cavalier en formes腕表雕刻的馬蹄與馬腿圖騰，在動態彩繪木板的移動間時隱時現，後台也成了舞台。

這個巨大裝飾藝術，正是愛馬仕今年新表主題的比喻：機芯本身就是時間的舞台，一系列鏤空腕表，以清楚可見的機械奧秘，將動態的時間流動，化為藝術展演。

●運動美學：H08 Squelette 鈦金屬鏤空的工業力量

重頭戲無疑是Hermès H08 Squelette鏤空腕表。自2021年問世以來，H08系列以方中帶圓、圓中有方的枕形表殼和面盤設計，流暢的幾何感的線條，迅速成為品牌最成功的男裝腕表之一。2026年，這款洋溢運動氣息的時計首度迎來鏤空版本，呈現出更具工業感的美學風格。

以品牌表廠成立年份命名的H1978 S自製自動上鍊鏤空機芯，配鎢鋼自動盤，橋板完全由輕盈強韌的鈦金屬製成，機芯結構以大膽的非對稱「X」形橋板呈現，可直接從表盤正面一窺齒輪運作與擺輪的律動。腕表採用39毫米的黑色DLC處理緞面髮絲紋鈦金屬表殼，搭配放射紋打磨的黑色陶瓷表圈，整體視覺效果現代且洗練，配藍色或灰色數字時標，配以海島藍或黑色，深海藍、沙丘色或深綠色的立體織紋橡膠表帶。

●駿馬意象貫穿三問報時 優雅雙月擬真呈現

除了簡約的自動腕表迎來鏤空的版本，搭載三問複雜功能的腕表也大膽地將聲音機制展露出來。Arceau Samarcande鏤空三問腕表，盤採用聖路易水晶（Saint-Louis crystal）製作，並精巧地切出一個馬首形狀的鏤空視窗，在聆聽悅耳報時聲的同時，也能窺見具備微型自動盤的H1927 S鏤空機芯。而從藍寶石水晶底蓋則可清楚見到三問報時音錘與飾有Duc attelé圖騰的微型自動盤。

極簡優雅的Slim d'Hermès系列，則迎來了Squelette Lune鏤空月相腕表。透過鏤空表盤可清楚鑑賞H1953 超薄自動上鍊機芯精密輪系的運作與光影層次。6點鐘位置的南北半球雙月相顯示，轉印擬真的月亮圖案在煤灰色或藍色鏤空結構中顯得格外神祕，引導觀者追蹤南北半球的星辰週期。提供兩種配色選擇：五級鈦金屬款搭配薄荷綠、鉑金款配深海藍色調。

●細木鑲嵌的獅子怒吼

除了機械結構的探索，愛馬仕也同時亮相了一款懷表Slim d'Hermès Pocket Roaaaaar! 。懷表表蓋上裝飾了由藝術家Alice Shirley設計的雄獅怒吼絲巾圖案，以細木鑲嵌工藝（marquetry）呈現：工匠耗費心思挑選紫心木、楓木、鬱金香木等十種珍貴木材，將無數微小的木片如拼圖般組裝，勾勒出怒吼雄獅栩栩如生的鬃毛質感。配大明火琺瑯工藝人字紋表盤，全球限量六只。

Slim d'Hermès Squelette Lune鏤空月相鉑金表，39.5毫米鉑金表殼、愛馬仕自製H1953鏤空超薄自動上鍊機械機芯，藍色鏤空與放射紋表盤具備南北半球月相顯示，搭配霧面深海藍短吻鱷魚皮表帶。圖／愛馬仕提供

HERMÈS H08 Squelette鏤空腕表，39毫米黑色DLC噴砂鈦金屬枕形表殼、自製H1978 S自動上鍊鏤空機械機芯、深綠色橡膠表帶，73萬6,000元。圖／愛馬仕提供

Slim d'Hermès Squelette Lune鏤空月相鈦金屬腕表，39.5毫米DLC處理五級鈦金屬表殼、愛馬仕自製 H1953 鏤空超薄自動上鍊機械機芯，煤灰色鏤空與放射紋錶盤具備南北半球月相顯示，搭配黑色短吻鱷魚皮表帶。圖／愛馬仕提供

HERMÈS H08 Squelette鏤空腕表，39毫米黑色DLC噴砂鈦金屬枕形表殼、自製H1978 S自動上鍊鏤空機械機芯、深綠色橡膠表帶，73萬6,000元。圖／愛馬仕提供

SLIM D’HERMÈS Pocket Roaaaaar!懷表，45毫米白K金表殼、愛馬仕自製H1950超薄自動上鍊機械機芯，細木鑲嵌工藝表蓋、松柏綠大明火琺瑯表盤、霧面松柏綠短吻鱷魚皮皮繩及皮套，698萬3,000元。圖／愛馬仕提供

SLIM D’HERMÈS Pocket Roaaaaar!懷表細木鑲嵌工藝。圖／愛馬仕提供

Hermès Arceau Samarcande鏤空三問自動上鍊腕表，38毫米18K白金表殼、自製H1927自動上鍊機芯、色聖路易水晶面盤結合藍寶石水晶馬首輪廓鏤空設計與三問報時裝置、短吻鱷魚皮表帶，1,047萬4,000元。圖／愛馬仕提供

HERMÈS H08 Squelette鏤空腕表，39毫米黑色DLC噴砂鈦金屬枕形表殼、自製H1978 S自動上鍊鏤空機械機芯、黑色橡膠表帶，73萬6,000元。圖／愛馬仕提供

Arceau Samarcande鏤空三問自動上鍊腕表製作工藝。圖／愛馬仕提供

HERMÈS H08 Squelette鏤空腕表，39毫米黑色DLC噴砂鈦金屬枕形表殼、自製H1978 S自動上鍊鏤空機械機芯、海島藍橡膠表帶，73萬6,000元。圖／愛馬仕提供

SLIM D’HERMÈS Pocket Roaaaaar!懷表細木鑲嵌工藝。圖／愛馬仕提供

模特兒配戴HERMÈS H08 Squelette鏤空腕表。圖／愛馬仕提供

Hermès Arceau Samarcande鏤空三問自動上鍊腕表，38毫米18K白金鑲鑽表殼、自製H1927自動上鍊機芯、白色聖路易水晶面盤結合藍寶石水晶馬首輪廓鏤空設計與三問報時裝置，短吻鱷魚皮表帶，1,029萬1,000元。圖／愛馬仕提供