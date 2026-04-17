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米其林星級香檳早午餐來了！La Vie喜迎3周年 只有1天錯過不再

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
La Vie by Thomas Bühner即將在4月26日迎來3周年。圖／La Vie by Thomas Bühner提供
La Vie by Thomas Bühner即將在4月26日迎來3周年。圖／La Vie by Thomas Bühner提供

米其林一星當代歐陸餐廳「La Vie by Thomas Bühner」迎來開幕三周年，為了慶祝此里程碑，行政主廚楊展浩（Xavier Yeung）與首席侍酒師黃嘉偉（Max Huang）聯手擘劃「La Vie Project」最新篇章，將於4月26日推出一日限定的「週日香檳早午餐」。這場餐酒盛宴不僅打破大眾對星級餐廳的刻板印象，更以慵懶優雅的節奏，邀請賓客在流瀉的春光中，以氣泡酒的細緻口感開啟完美的週末假日。

在這次限定菜單中，首先以精選香檳或氣泡酒伴隨新鮮生蠔喚醒味蕾，搭配火腿拼盤與季節沙拉等豐盛組合，為星級早午餐揭開雍容序曲。在主餐部分，行政主廚Xavier則發揮深厚的古典法式工藝，將廣為人知的歐陸經典早午餐進行了顛覆性的美味轉譯。

源自十九世紀巴黎咖啡館的經典早餐「庫克先生」（Croque Monsieur），因對火腿、起司與白醬比例的極致講究，連文豪普魯斯特都在《追憶似水年華》第二卷中提及。這回，行政主廚 Xavier 大膽將這份國民美食轉譯為精緻酥皮派（Pithivier），透過油封馬鈴薯、 Comté 起司與法式白火腿的堆疊，讓金黃酥脆的派皮與濃郁鹹香交織，重現優雅花都風情。

而在經典傳承之外，更見創新之功。主廚將紐約風靡的班尼迪克蛋進行了風味升級，將傳統英式馬芬（English Muffin）換成了酥炸佛卡夏（Focaccia），並綴以炙烤香腸與荷蘭醬（Hollandaise Sauce）。當熟悉的水波蛋在酥脆口感中化開，那種經典與新意碰撞後的火花，正是對於精湛技法最完美的詮釋。

除了餐點講究，侍酒師團隊亦為這場微醺盛典精心調度，提供包括無限暢享香檳或氣泡酒的選擇，讓賓客能沉浸在緩緩升騰的氣泡中，享受交織著美食、佳釀與歡笑的春日饗宴。而主餐之後，便是甜點車登場的時刻，瑪德蓮、焦糖烤布蕾、冰淇淋一一上桌，興致好的話，想再來塊蛋糕、甚至來杯干邑或威士忌，都不成問題。

這項活動僅限4月26日當天，分為兩個時段開放預約。La Vie by Thomas Bühner希望透過這樣的創新企劃，展現品牌在嚴謹的星級料理之外，亦能與時下都會族群對生活儀式感的追求完美共鳴，讓每一位蒞臨的賓客，都能在優雅空間中，定義屬於自己的慵懶假期。

◎La Vie Project Champagne Brunch

．日期：2026年4月26日（週日）

．場次：第一場 11:00～13:00｜第二場 14:00～16:00

（酒飲提供至各場次結束前15分鐘）

．方案：

＊氣泡酒／無酒精飲品暢飲：每人3,888元+10%

＊香檳暢飲 每人5,688元+10%，另備精選單杯紅白酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

油封馬鈴薯火腿酥派。圖／La Vie by Thomas Bühner提供
油封馬鈴薯火腿酥派。圖／La Vie by Thomas Bühner提供

La Vie周年特別活動香檳早午餐，以精選香檳或氣泡酒伴隨新鮮生蠔揭開序幕。圖／La Vie by Thomas Bühner提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
La Vie周年特別活動香檳早午餐，以精選香檳或氣泡酒伴隨新鮮生蠔揭開序幕。圖／La Vie by Thomas Bühner提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法式香腸班尼迪克蛋。圖／La Vie by Thomas Bühner提供
法式香腸班尼迪克蛋。圖／La Vie by Thomas Bühner提供

華麗的火腿拼盤為星級香檳早午餐揭開雍容序曲。圖／記者高婉珮攝影
華麗的火腿拼盤為星級香檳早午餐揭開雍容序曲。圖／記者高婉珮攝影

米其林

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