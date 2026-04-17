米其林星級香檳早午餐來了！La Vie喜迎3周年 只有1天錯過不再

米其林一星當代歐陸餐廳「La Vie by Thomas Bühner」迎來開幕三周年，為了慶祝此里程碑，行政主廚楊展浩（Xavier Yeung）與首席侍酒師黃嘉偉（Max Huang）聯手擘劃「La Vie Project」最新篇章，將於4月26日推出一日限定的「週日香檳早午餐」。這場餐酒盛宴不僅打破大眾對星級餐廳的刻板印象，更以慵懶優雅的節奏，邀請賓客在流瀉的春光中，以氣泡酒的細緻口感開啟完美的週末假日。

在這次限定菜單中，首先以精選香檳或氣泡酒伴隨新鮮生蠔喚醒味蕾，搭配火腿拼盤與季節沙拉等豐盛組合，為星級早午餐揭開雍容序曲。在主餐部分，行政主廚Xavier則發揮深厚的古典法式工藝，將廣為人知的歐陸經典早午餐進行了顛覆性的美味轉譯。

源自十九世紀巴黎咖啡館的經典早餐「庫克先生」（Croque Monsieur），因對火腿、起司與白醬比例的極致講究，連文豪普魯斯特都在《追憶似水年華》第二卷中提及。這回，行政主廚 Xavier 大膽將這份國民美食轉譯為精緻酥皮派（Pithivier），透過油封馬鈴薯、 Comté 起司與法式白火腿的堆疊，讓金黃酥脆的派皮與濃郁鹹香交織，重現優雅花都風情。

而在經典傳承之外，更見創新之功。主廚將紐約風靡的班尼迪克蛋進行了風味升級，將傳統英式馬芬（English Muffin）換成了酥炸佛卡夏（Focaccia），並綴以炙烤香腸與荷蘭醬（Hollandaise Sauce）。當熟悉的水波蛋在酥脆口感中化開，那種經典與新意碰撞後的火花，正是對於精湛技法最完美的詮釋。

除了餐點講究，侍酒師團隊亦為這場微醺盛典精心調度，提供包括無限暢享香檳或氣泡酒的選擇，讓賓客能沉浸在緩緩升騰的氣泡中，享受交織著美食、佳釀與歡笑的春日饗宴。而主餐之後，便是甜點車登場的時刻，瑪德蓮、焦糖烤布蕾、冰淇淋一一上桌，興致好的話，想再來塊蛋糕、甚至來杯干邑或威士忌，都不成問題。

這項活動僅限4月26日當天，分為兩個時段開放預約。La Vie by Thomas Bühner希望透過這樣的創新企劃，展現品牌在嚴謹的星級料理之外，亦能與時下都會族群對生活儀式感的追求完美共鳴，讓每一位蒞臨的賓客，都能在優雅空間中，定義屬於自己的慵懶假期。

◎La Vie Project Champagne Brunch ．日期：2026年4月26日（週日） ．場次：第一場 11:00～13:00｜第二場 14:00～16:00 （酒飲提供至各場次結束前15分鐘） ．方案： ＊氣泡酒／無酒精飲品暢飲：每人3,888元+10% ＊香檳暢飲 每人5,688元+10%，另備精選單杯紅白酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

油封馬鈴薯火腿酥派。圖／La Vie by Thomas Bühner提供

La Vie周年特別活動香檳早午餐，以精選香檳或氣泡酒伴隨新鮮生蠔揭開序幕。圖／La Vie by Thomas Bühner提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

法式香腸班尼迪克蛋。圖／La Vie by Thomas Bühner提供