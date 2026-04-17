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用雋永工藝寵愛媽媽！Bottega Veneta發表母親節精選包款配件

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
舒淇以皮夾克、白色上衣、長褲手持Giorno包款，展現義式的時髦愜意。圖／Bottega Veneta提供
舒淇以皮夾克、白色上衣、長褲手持Giorno包款，展現義式的時髦愜意。圖／Bottega Veneta提供

母親節將至，對講究生活美學的義大利人而言，母親是家庭的溫暖核心、一種獨一無二的存在。Bottega Veneta以此為靈感，精選多款經典包款與全新配件，將義式生活態度轉化為實用的心意，為母親的日常增添優雅從容、更展現家人的甜蜜相伴。

推薦單品中首推2023年發表的Andiamo系列，以「出發吧」的輕快語境帶來俏皮聯想，包含泰國女星Thanaerng、奧斯卡影后楊紫瓊皆曾展現出街拍造型。本季全新Mini Andiamo以輕巧比例重新詮釋，並保留繩結細節，兼顧靈活搭配。初次亮相即備受矚目的Giorno包款，名稱意指「白天」，象徵平淡但日常的腳踏實地。包款採用15毫米寬皮革織條，質感柔軟輕盈，輔以抽繩內層與可拆卸肩帶，影后舒淇亦曾選用Giorno包款搭配造型，展現俐落自信。

於2026春夏秀場首度亮相的Prisma首飾則是小巧的亮點之作，系列融合了傳統威尼斯玻璃吹製工藝與Bottega Veneta（也是義大利的）金屬雕塑之美，透過純粹線條與光影變幻，賦予配一種剛柔並濟的現代感。全系列包含手環、耳環、項鍊，以有機的原始線條和礦石的多變色彩，展現如大地、如母愛般的雋永迷人。

楊紫瓊曾選用Bottega Veneta的Andiamo包款搭配長大衣、牛仔褲，一派輕鬆俐落。圖／Bottega Veneta提供
楊紫瓊曾選用Bottega Veneta的Andiamo包款搭配長大衣、牛仔褲，一派輕鬆俐落。圖／Bottega Veneta提供

Andiamo編織皮革迷你肩背包奶茶色款，13萬6,100元。圖／Bottega Veneta提供
Andiamo編織皮革迷你肩背包奶茶色款，13萬6,100元。圖／Bottega Veneta提供

Prisma造型項鍊，37,700元。圖／Bottega Veneta提供
Prisma造型項鍊，37,700元。圖／Bottega Veneta提供

Giorno編織皮革麂皮肩背包，11萬5,400元。圖／Bottega Veneta提供
Giorno編織皮革麂皮肩背包，11萬5,400元。圖／Bottega Veneta提供

Prisma造型手環綠色款，63,300元。圖／Bottega Veneta提供
Prisma造型手環綠色款，63,300元。圖／Bottega Veneta提供

奧斯卡 泰國 義大利

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